Игорь Сечин допустил подорожание нефти до $250

По его словам, это будет следствие новых ограничений против российского топлива

Из-за новых санкций против российского топлива цена нефть может подорожать сначала до $150 за баррель, а потом и до $250. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Цена в $250 возможна, если «к 16 млн баррелей ограничений добавятся 7 млн экспорта российской нефти», пишет ТАСС.

Глава «Роснефти» также допустил, при снятии ограничений в Ормузском проливе нефть подешевеет до $95–96 к концу года, а через год — до $80–85.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, 1 июня цены на нефть заметно выросли из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость нефти марки Brent поднялась до 97,4 доллара за баррель, что на 6,89% выше предыдущих показателей. Нефть марки WTI подорожала еще сильнее — до 94,47 доллара за баррель, рост составил 8,14%.



По информации агентства Bloomberg, мировые запасы нефти сокращаются с беспрецедентной скоростью из-за военных действий США и Израиля против Ирана.