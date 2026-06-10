Татарстан занял 18-е место среди регионов России по динамике индекса промпроизводства

При этом эксперты утверждают, что рост ИПП лишь косвенно отражается на жизни граждан

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане индекс промышленного производства по итогам января — апреля 2026 года вырос на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Такие данные следуют из статистики Росстата. Причем по динамике этого показателя республика заняла 18-е место среди регионов России.

Сильнее всего индекс промпроизводства вырос в Республике Северная Осетия — Алания (+19,7%), а также Псковской (+15,6%) и Амурской (+15,6%) областях. В топ-5 по данному показателю также попали Калининградская область (+13,3%) и Кабардино-Балкарская Республика (+12,3%).

На 6—10-м местах расположились Москва (+12,2%), Республика Калмыкия (+11,7%), Смоленская область (+11,5%), Республика Тыва (+10,9%) и Еврейская автономная область (+10,2%).

При этом эксперты утверждают, что рост ИПП лишь косвенно отражается на жизни граждан, а для страны важен не столько рост индекса производства, сколько увеличение в целом ВВП.

Подробнее о том, на что влияет ИПП, с чем связан его рост и почему обычные граждане могут не почувствовать роста экономики, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров