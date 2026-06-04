«Татнефть» анонсирует интегрированный годовой отчет за 2025 год

Одним из ключевых приоритетов деятельности, отраженных в документе, является системное развитие территорий присутствия

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

«Татнефть» представила Общему собранию акционеров интегрированный годовой отчет по итогам 2025 года. Документ подготовлен в соответствии с новым российским стандартом общественного капитала бизнеса и комплексно отражает подходы компании к долгосрочному развитию, социальной ответственности, заботе о сотрудниках и вкладу в достижение национальных целей России.

В условиях сохраняющейся экономической конъюнктуры «Татнефть» демонстрирует последовательный рост социальных инвестиций и реализацию всех запланированных программ. Устойчивое развитие для компании — фундаментальная основа корпоративной стратегии.

Одним из ключевых приоритетов деятельности, отраженных в документе, является системное развитие территорий присутствия. Компания направляет значительные инвестиции на повышение качества жизни населения. Средства вкладываются в благоустройство городов и поселков, модернизацию социальной инфраструктуры, развитие систем здравоохранения, поддержку культурных инициатив. Поддержка местных сообществ остается неотъемлемой частью корпоративной политики «Татнефти».

Особое внимание в отчете уделено вопросам образования и подготовки кадров для новых отраслей экономики. Компания развивает программы профессиональной ориентации молодежи, выстраивает партнерские отношения с ведущими вузами и научными центрами.

Представленный документ демонстрирует преемственность подходов: от сохранения культурного кода и традиций до внедрения инновационных принципов управления. «Татнефть» намерена наращивать усилия по всем направлениям, связанным с обеспечением экологической безопасности, социальным благополучием и повышением корпоративной прозрачности.

Ознакомиться с полной версией отчета можно в разделе «Собрание акционеров».

