«Одни и те же участвуют»: две трети молодежи Татарстана остаются в стороне от общественной жизни

В парламенте обсуждали, как завоевать доверие зумеров и мотивировать их на активность

Только треть татарстанской молодежи вовлечена в общественно значимые мероприятия, которые проводят местные власти или Всероссийское объединение «Движение первых», — к такому выводу сегодня пришли депутаты Госсовета при обсуждении отчета правительства о реализации молодежной политики в республике. В прошлом году власти республики направили 9,3 млрд рублей на модернизацию объектов и организацию общественных мероприятий, но не все так гладко, сообщил глава Минмолодежи Азат Кадыров. Молодежь уходит в интернет, но там рискует нарваться на игры, популяризирующие наркотики. О том, каким образом зумеров вовлечь в повестку дня и сколько подростков будут трудоустроены этим летом, — в материале «Реального времени».

Индикатор настроения молодежи — критерий эффективности властей

Татарстан продолжает расширять инфраструктуру для реализации молодежных программ, сообщил глава Минмолодежи Татарстана Азат Кадыров, выступая с отчетом в парламенте республики. Самые большие госинвестиции были сделаны в 2025 году. Тогда было построено семь объектов и капитально отремонтировано 32 для развития подрастающего поколения. Где и какие именно учреждения появились, он не уточнил, но, скорее всего, речь идет о строительстве детских лагерей и молодежных центров. В общей сложности на эти цели было направлено 9 млрд рублей.

Кроме того, в республику было привлечено около 300 млн рублей в рамках федерального проекта «Регион для молодых». Эта субсидия выделяется регионам на создание современных молодежных центров, развитие локальных проектов, обучение специалистов. По словам Азата Кадырова, средства были направлены на ремонт здания ДК химиков и образовательные программы для молодежи.

В этом году масштабы, судя по смете, окажутся скромнее. По словам Кадырова, планируется реновация 30 молодежных объектов на сумму около 3 млрд рублей.



Однако строительство новых объектов, похоже, не сильно влияет на настроения молодежи.

— Мы видим рост позитивно настроенной молодежи, однако есть и серьезные вызовы, — отметил министр.

По его словам, молодежь называет три главные проблемы — трудоустройство, профориентацию и жилищный вопрос. Причем жилье волнует все больше по мере взросления. В качестве меры поддержки молодых семей он предложил выплачивать субсидии исходя из количества детей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Индикатор настроения зумеров — чувствительный момент. В октябре 2025 года федеральные власти обновили ключевые показатели эффективности реализации молодежной политики в регионах. Многие из них измеряются с помощью социологических исследований. Оценка деятельности губернаторов по вопросам молодежной политики проводится исключительно на основе опросов ВЦИОМ, ФОМ и ФСО, сообщил Азат Кадыров.

Он видит решение этой задачи в расширении каналов коммуникации с молодежью. Несмотря на большую сеть молодежных центров, показатель посещаемости остается достаточно низким, самокритично признал Азат Кадыров. В среднем их посещает только треть молодежи.

Куда ушла молодежь из центров развития

Главная причина слабой востребованности центров в том, что молодежь ушла в интернет. По оценкам Минмолодежи, зумеры проводят в сети от 4 до 7 часов в день, а в неделю — до 30 часов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Главный вызов — в цифровой среде, в которой живет и учится новое поколение. Бесконтрольное распространение искусственного интеллекта формирует у детей доверие к цифровой среде, травмирует психоэмоциональное состояние и ведет к девиантному развитию, — заявил глава ведомства.

Особенно негативно отражаются на развитии короткие видео. «Ежедневный просмотр роликов в течение часа приводит к потере работоспособности головного мозга человека на 20% в течение полугода, — сказал министр молодежи Татарстана, ссылаясь на данные новых исследований.

Основную опасность он видит в играх со встроенным контентом по популяризации наркотиков среди детей. По его словам, первые пробы начинаются в возрасте 13 лет, хотя раньше было с 17 лет. «Маковые поля, конопляная ветка как поощрение в прохождении уровней, перевозка наркотиков на машине, где ты должен успеть перегнать за короткое время, — так в игровой форме навязывают культуру потребления наркотиков», — рассказывал Азат Кадыров. При этом знакомство с наркотиком начинается с 8 лет через игры, мемы и ролики.

«Надо создать общую программу, которая нацелила бы нашу молодежь на более активную жизнь»

— Бывая в районных центрах, мы видим, что активность молодежи в районах и поселениях очень и очень низкая. Одни и те же ребята участвуют в мероприятиях, которые организует муниципальное образование, «Движение первых», — высказался депутат Госсовета Азат Хамаев. — Надо создать какую-то общую программу, которая нацелила бы нашу молодежь на более активную жизнь в сельских населенных пунктах и муниципальных образованиях, — посоветовал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр согласился, что только 30% молодежи посещают районные центры молодежи. Депутат Игорь Губайдуллин поинтересовался, кого Минмолодежи считает неорганизованной группой. Выяснилось, что речь идет об оставшихся 70% молодежи, кто не принимает участия в общественной жизни.

— Их смело можно относить к неорганизованным группам. Наша задача — охватить их, донести до них наши идеи, смыслы и организовать работу с ними, — ответил Азат Кадыров. Здесь стоит задача заниматься постоянно.

«В Санкт-Петербурге есть «Алые паруса»

Речь идет о встречах с молодежью, включая информационные ресурсы. Депутаты-промышленники спросили: а есть ли возможность обучения рабочим профессиям во время летней подработки? Выяснилось, что да, и 12 тысяч подростков смогут воспользоваться этим.

Закончились дебаты на актуальной теме прощания со школой.

— В Санкт-Петербурге есть такая фишка — «Алые паруса». Планируется ли в республике организовать нечто подобное? — спросил в конце один из депутатов.

— У нас традиционно каждый год проводится общереспубликанский выпускной вечер. Можем вместе подумать над красивым названием этого проекта, — предложил Азат Кадыров.

Камиль Исмаилов / realnoevremya.ru