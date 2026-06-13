Великобритания возобновит запрет на импорт топлива из российской нефти

Лицензия опубликована на сайте британского министерства по делам бизнеса и торговли

Фото: Максим Платонов

С 1 января 2027 года Великобритания вновь введет запрет на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, которые произведены из российской нефти в третьих странах. Лицензия опубликована на сайте британского министерства по делам бизнеса и торговли.

Импорт был разрешен 19 мая — тогда власти заявили, что выданная лицензия носит бессрочный характер, но будет периодически пересматриваться. 12 июня обозначили конкретную дату окончания ее действия — 1 января.

Напомним, Британия запретила ввозить российскую нефть и уголь в 2022 году, после начала российской спецоперации на Украине. В октябре прошлого года страна отказалась от закупок нефтепродуктов из российского сырья, произведенных в третьих странах. Тогда же, летом, Лондон поддержал решение ЕС о снижении потолка цен на российскую нефть.

Лицензия на ввоз дизтоплива и авиакеросина была выдана на фоне энергетического кризиса, который возник из‑за войны в Иране.

Галия Гарифуллина