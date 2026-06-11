ОПЕК спрогнозировала снижение спроса на нефть в мире в 2026 году

Кроме того, ОПЕК также снизила оценку спроса на нефть от стран-участниц соглашения

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Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) вновь пересмотрела свои прогнозы по росту мирового спроса на нефть в 2026 году, снизив его на 0,2 млн баррелей в сутки (б/с) — до 0,97 млн б/с. Согласно обновленным данным, общее потребление нефти в мире в 2026 году ожидается на уровне 106,13 млн б/с.

— Ожидается, что в 2026 году мировой спрос на нефть вырастет примерно на 1 млн б/с, что представляет собой снижение оценки на 0,2 млн б/с в сравнении с предыдущим отчетом, — отмечается в документе.

В мае ОПЕК также снижала свои прогнозы, уменьшив оценку роста на 200 тыс. б/с, до 1,2 млн б/с.

На 2027 год ОПЕК, напротив, улучшила прогноз потребления, увеличив его на 200 тыс. б/с, до 1,73 млн б/с, что означает ожидаемое общее потребление в 107,86 млн б/с. Ранее организация прогнозировала рост на уровне 1,5 млн б/с, до 107,87 млн б/с.

Кроме того, ОПЕК также снизила оценку спроса на нефть от стран-участниц соглашения ОПЕК+ в 2026 году на 0,2 млн б/с — теперь он составляет 42,5 млн б/с, что на 0,2 млн б/с выше уровня 2025 года. В свою очередь, в 2027 году предполагается рост спроса до 43,5 млн б/с.

Что касается предложения, ОПЕК оставила прогноз роста добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, на уровне 0,6 млн б/с, что приведет общее значение к 54,8 млн б/с. Основные приросты в добыче будут обеспечены за счет США, Канады, Бразилии и Аргентины.

Прогноз по предложению на 2027 год также остался неизменным: ожидается, что производство жидких углеводородов не в странах ОПЕК+ вырастет на 0,6 млн б/с, до 55,45 млн б/с, чему поспособствует увеличение добычи в Катаре, Бразилии, Канаде и Аргентине.

Ранее сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин допустил подорожание нефти до $250.

Никита Егоров