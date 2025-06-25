«Крылья Барса» стали единоличными лидерами чемпионата России
В чемпионате страны остался последний тур
В минувшие выходные завершился третий тур чемпионата России по баскетболу на колясках, который проходил в столице Югры Ханты-Мансийске. Казанская команда прошла тур с пятью победами и единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Хорошо, когда все хорошо
Чемпионат России по баскетболу на колясках по общему времени проведения растянут на девять месяцев, но в моменте проходит раз в два месяца. Старт был дан в феврале, когда состоялся первый тур. Провели его на Республиканской учебно-тренировочной базе Минспорта России «Ока» в городе Алексине Тульской области. Именно там казанцы потерпели свое первое поражение от главных соперников — питерской команды «БасКИ». Поражение было тяжелым, с разницей в 14 очков, и оно настраивало на адекватный ответ.
Через два месяца на родной площадке питерской команды, в Санкт-Петербурге, состоялся очередной тур, и казанцы «отзеркалили» свое поражение, переиграв питерцев ровно с такой же разницей в 14 очков. После чего места в турнирной таблице определялись не по таким дополнительным показателям, как игры между собой или количество побед и разница забитых и пропущенных очков между ними, а по общей разнице очков. Она была гораздо лучше у казанцев, которые в этом отношении были куда беспощаднее в очном противостоянии с конкурентами.
Третий тур прошел с 18 по 22 июня в Ханты-Мансийске, и, как утверждают хозяева, это были первые в истории города соревнования подобного уровня, которые принимала столица Югры. История чемпионатов страны по баскетболу на колясках насчитывает уже полтора десятка лет.
Без сенсаций
Поражение Казани, действующего чемпиона страны, от фаворита прошлых лет Санкт-Петербурга уже можно считать сенсацией, и она оказалась единственной в рамках первого круга. По итогам второго круга сенсацией можно считать победу ульяновской «Волги» над тюменским «Шансом».
Третий тур в Ханты-Мансийске интриговал лишь тем: состоится ли он и в каком из противостояний? Может, в игре соседей «Крыльев Барса» и «Волги» из Ульяновска? Нет, не сегодня, 59:36 в пользу нашей команды. Это еще по-божески казанцы обошлись с командой, состав которой мало укомплектован, ульяновцы проводят чемпионат семью-восемью игроками.
Не было у казанцев проблем и с хозяевами паркета «Легионом-Югрой» — 67:34. В третьей игре ожидалась более серьезная конкуренция, все-таки МБА «Фалкон» из Москвы усилил состав. Но и тут все прошло достаточно просто, за исключением того, что казанцы пропустили в этой игре на 10 очков больше, чем в предыдущей, сами забросив столько же — 67:44. Предпоследняя игра тура принесла очередную победу над тюменским «Шансом», которому не оставили шансов по ходу противостояния — 82:46. Наконец, в заключительной игре вновь сошлись принципиальные соперники «Крылья Барса» и «БасКИ» из Санкт-Петербурга.
Победа в заключительном матче тура
К этому времени стало понятно, что никаких сенсационных результатов третий круг пока не принес. В очных противостояниях побеждали команды, стоящие выше по рангу, тем самым МБА «Фалкон» закрепился на третьем месте — 24 очка. Далее шли тюменский «Шанс» — 20 очков, ханты-мансийская «Легион-Югра» — 18 очков, и ульяновская «Волга» с 16 очками на последнем месте. Баскетбол на колясках по своим результатам, пожалуй, один из самых стабильных среди всей линейки игровых командных видов спорта.
Недавний Всероссийский турнир по мини-футболу среди команд, представляющих коррекционные школы, натолкнул на парадоксальную мысль. В соревновательной системе ПОДА зачастую работают со взрослыми, поскольку подобные травмы не характерны для детей, и спорт для представителей ПОДА сам по себе возрастной. Еще одна характерная деталь, разделяющая категорию ПОДА и профессиональный спорт, заключается в том, что тренеры, занятые в этом сегменте, не могут строить работу в расчете на достойное пополнение из детско-юношеского спорта.
Поэтому взлет казанских «Крыльев Барса» на лидерскую позицию в российском баскетболе на колясках — это целиком и полностью заслуга немногочисленного тренерского и административного штабов команды, умело подобравших людей в состав, а затем научивших и сплотивших игроков в коллектив. Последнее не могло не произойти без всемерной поддержки спонсоров казанского клуба — группы компаний «ТАИФ».
От Алексина до Алексина
Что касается заключительной игры третьего тура, то начиналась она для казанцев тяжело. Соперник повел, потом на какое-то время счет буквально застопорился, но рывок казанских баскетболистов к исходу первого периода создал небольшое преимущество в счете, которое «барсы» к финишу нарастили до восьми очков — 68:60. Теперь у казанцев 29 очков, у Питера — 28.
Финальный круг соревнований намечен на конец октября, все в том же Алексине Тульской области, закругляя тем самым тему чемпионата страны. Но до октября у казанцев будет вполне насыщенная спортивная жизнь. И в Ханты-Мансийск они приехали после победы в «Кубке чемпионов», где опередили тех же питерцев, москвичей и команду хозяев. Турнир проходил в конце мая в Алексине. Это было после возвращения с победой с международного турнира в Боснии и Герцеговине. Впереди у казанцев «Тихий!Баскетбол» — стритбольная версия баскетбола на колясках.
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