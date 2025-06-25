«Крылья Барса» стали единоличными лидерами чемпионата России

В чемпионате страны остался последний тур

В борьбе за мяч. Фото: Динар Фатыхов

В минувшие выходные завершился третий тур чемпионата России по баскетболу на колясках, который проходил в столице Югры Ханты-Мансийске. Казанская команда прошла тур с пятью победами и единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Хорошо, когда все хорошо

Чемпионат России по баскетболу на колясках по общему времени проведения растянут на девять месяцев, но в моменте проходит раз в два месяца. Старт был дан в феврале, когда состоялся первый тур. Провели его на Республиканской учебно-тренировочной базе Минспорта России «Ока» в городе Алексине Тульской области. Именно там казанцы потерпели свое первое поражение от главных соперников — питерской команды «БасКИ». Поражение было тяжелым, с разницей в 14 очков, и оно настраивало на адекватный ответ.

Через два месяца на родной площадке питерской команды, в Санкт-Петербурге, состоялся очередной тур, и казанцы «отзеркалили» свое поражение, переиграв питерцев ровно с такой же разницей в 14 очков. После чего места в турнирной таблице определялись не по таким дополнительным показателям, как игры между собой или количество побед и разница забитых и пропущенных очков между ними, а по общей разнице очков. Она была гораздо лучше у казанцев, которые в этом отношении были куда беспощаднее в очном противостоянии с конкурентами.

Третий тур прошел с 18 по 22 июня в Ханты-Мансийске, и, как утверждают хозяева, это были первые в истории города соревнования подобного уровня, которые принимала столица Югры. История чемпионатов страны по баскетболу на колясках насчитывает уже полтора десятка лет.

Наставления тренера Натальи Кулешовой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Без сенсаций

Поражение Казани, действующего чемпиона страны, от фаворита прошлых лет Санкт-Петербурга уже можно считать сенсацией, и она оказалась единственной в рамках первого круга. По итогам второго круга сенсацией можно считать победу ульяновской «Волги» над тюменским «Шансом».



Третий тур в Ханты-Мансийске интриговал лишь тем: состоится ли он и в каком из противостояний? Может, в игре соседей «Крыльев Барса» и «Волги» из Ульяновска? Нет, не сегодня, 59:36 в пользу нашей команды. Это еще по-божески казанцы обошлись с командой, состав которой мало укомплектован, ульяновцы проводят чемпионат семью-восемью игроками.

Не было у казанцев проблем и с хозяевами паркета «Легионом-Югрой» — 67:34. В третьей игре ожидалась более серьезная конкуренция, все-таки МБА «Фалкон» из Москвы усилил состав. Но и тут все прошло достаточно просто, за исключением того, что казанцы пропустили в этой игре на 10 очков больше, чем в предыдущей, сами забросив столько же — 67:44. Предпоследняя игра тура принесла очередную победу над тюменским «Шансом», которому не оставили шансов по ходу противостояния — 82:46. Наконец, в заключительной игре вновь сошлись принципиальные соперники «Крылья Барса» и «БасКИ» из Санкт-Петербурга.



Тяжело в учении... Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Победа в заключительном матче тура

К этому времени стало понятно, что никаких сенсационных результатов третий круг пока не принес. В очных противостояниях побеждали команды, стоящие выше по рангу, тем самым МБА «Фалкон» закрепился на третьем месте — 24 очка. Далее шли тюменский «Шанс» — 20 очков, ханты-мансийская «Легион-Югра» — 18 очков, и ульяновская «Волга» с 16 очками на последнем месте. Баскетбол на колясках по своим результатам, пожалуй, один из самых стабильных среди всей линейки игровых командных видов спорта.

Недавний Всероссийский турнир по мини-футболу среди команд, представляющих коррекционные школы, натолкнул на парадоксальную мысль. В соревновательной системе ПОДА зачастую работают со взрослыми, поскольку подобные травмы не характерны для детей, и спорт для представителей ПОДА сам по себе возрастной. Еще одна характерная деталь, разделяющая категорию ПОДА и профессиональный спорт, заключается в том, что тренеры, занятые в этом сегменте, не могут строить работу в расчете на достойное пополнение из детско-юношеского спорта.

Поэтому взлет казанских «Крыльев Барса» на лидерскую позицию в российском баскетболе на колясках — это целиком и полностью заслуга немногочисленного тренерского и административного штабов команды, умело подобравших людей в состав, а затем научивших и сплотивших игроков в коллектив. Последнее не могло не произойти без всемерной поддержки спонсоров казанского клуба — группы компаний «ТАИФ».

Победная фотография из Боснии и Герцеговины. предоставлено БК «Крылья барса»

От Алексина до Алексина

Что касается заключительной игры третьего тура, то начиналась она для казанцев тяжело. Соперник повел, потом на какое-то время счет буквально застопорился, но рывок казанских баскетболистов к исходу первого периода создал небольшое преимущество в счете, которое «барсы» к финишу нарастили до восьми очков — 68:60. Теперь у казанцев 29 очков, у Питера — 28.

Финальный круг соревнований намечен на конец октября, все в том же Алексине Тульской области, закругляя тем самым тему чемпионата страны. Но до октября у казанцев будет вполне насыщенная спортивная жизнь. И в Ханты-Мансийск они приехали после победы в «Кубке чемпионов», где опередили тех же питерцев, москвичей и команду хозяев. Турнир проходил в конце мая в Алексине. Это было после возвращения с победой с международного турнира в Боснии и Герцеговине. Впереди у казанцев «Тихий!Баскетбол» — стритбольная версия баскетбола на колясках.