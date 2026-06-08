Татарстан нарастил объем отгруженных товаров до 2,1 трлн рублей

Это на 13% превышает показатели первых четырех месяцев предыдущего года

Фото: Айдар Раманкулов

Объем отгруженных товаров собственного производства в Татарстане за первые четыре месяца 2026 года достиг отметки в 2,1 трлн рублей, что на 13% больше, чем в пошлом году за тот же период. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

За апрель республика отгрузила товаров на 645 млрд рублей, что составляет почти одну треть по итогам четырех месяцев текущего года. Лидирующие позиции занимают производство кокса и нефтепродуктов (21,7% от общего объема), химическое производство (8,1%) и пищевая промышленность (5,9%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В апреле по сравнению с тем же месяцем в 2025 году особенно выросли обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, а также производство изделий из соломки и материалов для плетения; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; производство кокса и нефтепродуктов.

Напомним, что оборот организаций в Татарстане с начала года вырос на 9,9%. Так, оборот обрабатывающих производств составил 1,4 трлн рублей.

Наталья Жирнова