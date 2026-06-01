«Химия — призвание сильных и амбициозных людей»

В Нижнекамске масштабно отметили республиканский День химика

Официальное мероприятие, посвященное республиканскому Дню химика, прошло в «Нефтехим Арене». Поздравить тех, кто движет вперед промышленность, науку и экономику, а также наградить лучших представителей отрасли прибыло руководство Татарстана и крупнейших нефтехимических и нефтеперерабатывающих компаний. Сюрпризом для зрителей также стало появление на сцене известных певиц Эльмиры Калимуллиной и Зары.

Выставка достижений

В этом году республиканский День химика по праву прошел в Нижнекамске. В фойе ледового дворца была организована выставка достижений нефтехимической отрасли Татарстана. Свой стенд развернули крупнейшие нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия: ТАИФ, СИБУР, KAMA Tyres, технополис «Химград» и другие.

В экспозицию Группы ТАИФ вошла продукция АО «ТАИФ-НК» и ООО «ТАИФ-СМ». Со стендом ознакомился раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Как идет работа? — поинтересовался глава республики.

Генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов и генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов доложили Рустаму Минниханову о текущей деятельности предприятия, строительстве нового производства литейного кокса и открытии НИЦ.

— Сегодня «ТАИФ-НК» представляет собой Нефтеперерабатывающий завод с общей мощностью 7 миллионов тонн в год, завод Бензина с производительностью 1 миллион тонн в год и Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков, который способен переработать 3,6 миллиона тонн в год. Технологическую эффективность и совершенство предприятия показывает индекс Нельсона, который составляет 12,8%. В России его средняя величина достигает 6%. Таким образом, «ТАИФ-НК» входит в топ-20 наиболее технологичных нефтеперерабатывающих заводов в мире с объемом переработки нефти более 8 миллионов тонн в год, — рассказал Алексей Храмов.

Среди участников выставки были и будущие нефтехимики: воспитанники детских садов, студенты нефтехимического колледжа имени Н.В. Лемаева и Нижнекамского химико-технологического института. Юные исследователи представили свои умения и разработки в области химии.

«Химия — основа экономики»

Праздник продолжился на сцене Ледового дворца. Официальную часть мероприятия открыл заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. От имени Министерства промышленности и торговли России он поздравил всех нефтехимиков с профессиональным праздником.

— Химия — одна из самых значительных отраслей экономики Татарстана, которая вносит значительный вклад в развитие всей нефтехимии в Российской Федерации. Эта отрасль развивается, несмотря на препоны, вызовы и сложности. Она не только производит продукты, но и занимается поступательным развитием. С 2022 года в целом в Российской Федерации в отрасль химии инвестировано свыше 5 триллионов рублей, и в этом значительная заслуга предприятий Татарстана, — отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ.

Отдельно Альберт Каримов поблагодарил руководителей крупных промышленных компаний за вклад в развитие региона и создание комфортных условий для сотрудников.

— СИБУР, «Татнефть», ТАИФ и сотни малых и средних компаний, независимо от масштаба, каждая вносит свой вклад в развитие химической отрасли. Отдельные слова благодарности всем тем, кто связал свою жизнь с этой отраслью, кто своим каждодневным ответственным трудом создает ее продукты. И, конечно, для меня как татарстанца отрадно и радостно видеть, как благодаря этому труду растет, развивается и процветает родная республика, — заметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

В этот день в овациях купались ветераны производства. Как отметил Рустам Минниханов, именно они заложили фундамент нефтехимической отрасли Татарстана.

— Дорогие представители химической промышленности нашей республики. Искренне хочу поздравить всех нас с Днем химика. Сегодня это основа экономики. Здесь присутствуют руководители наших предприятий нефтегазохимического комплекса. Благодаря нашей совместной работе происходят огромные изменения не только в производственной сфере. Появляются новые производства, меняется Нижнекамск. Мы его считаем столицей химии в нашей республике. Образовательные учреждения, высшая школа, исследовательские центры — все это позволяет нам видеть Нижнекамск как точку роста нашей республики. Но самое главное — это люди, люди, которые трудятся в этой отрасли. Особенно хотел бы поздравить ветеранов, всех тружеников, кто представляет наши нефтехимические предприятия, — поблагодарил Рустам Минниханов.

Заслуженные награды

За многолетний труд и значительный вклад в развитие нефтехимической отрасли почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан» было присвоено оператору технологических установок пятого разряда НПЗ АО «ТАИФ-НК» Валерию Спиридонову.

За годы работы Валерий Николаевич зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист. Его активное участие в модернизации установок способствовало успешной работе предприятия, а трудолюбие и профессионализм стали примером для молодых специалистов.

Благодарностью от раиса РТ за многолетний труд и значительный вклад в развитие нефтехимической промышленности был удостоен старший мастер участка по ремонту и обслуживанию оборудования ремонтно-механического цеха завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» Азат Исхаков.

— Сегодня был волнующий день. Меня поздравил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он похлопал меня по плечу и три раза пожелал здоровья. Честно признаюсь, не ожидал, что меня отметят на таком высоком уровне. Моих заслуг не так уж много. Я твердо убежден, что человек неотделим от коллектива и в одиночку ничего не может добиться, особенно в такой масштабной сфере, как нефтехимия. Мы гордимся тем, что играем важную роль в этом секторе, — признался Азат Исхаков.

Почетное звание «Ветеран нефтехимической отрасли» присвоено механику цеха перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов НПЗ АО «ТАИФ-НК» Владимиру Матросову.

Владимир Александрович посвятил 29 лет нефтепереработке и внес значительный вклад в разработку и внедрение экологически чистых технологий. При его участии была реализована технологическая схема подготовки сточных вод. Это улучшило качество воды перед сбросом на очистные сооружения и существенно снизило негативное воздействие на окружающую среду и экологию.

— Эта награда — признание моей работы за почти тридцать лет. Я никогда не сомневался в выборе своей профессии. Я пошел по стопам отца. Мой младший сын тоже последовал моему примеру. Хочу пожелать молодым специалистам не сомневаться и искать себя в профессии. Нефтехимик должен обладать внутренним стержнем. Это важно для принятия решений, от которых многое зависит, — пожелал Владимир Матросов.

Теплые слова признательности в адрес работников и ветеранов нефтехимической отрасли прозвучали от мэра Нижнекамска Радмира Беляева. Градоначальник подчеркнул: в этом году Нижнекамск отметит свое 60-летие. Благодаря активному участию градообразующих предприятий то, что было заложено первостроителями, успешно развивается и процветает.

— Вы вкладываете огромные инвестиции не только в промышленное производство, но и в социальную среду нашего прекрасного города. Образование, благоустройство, наука, культура — во всех сферах жизнедеятельности. Дорогие ветераны! Очень рады вас видеть в этом зале. Будьте здоровы, радуйте нас. Спасибо вам за ваш труд, — поблагодарил Радмир Беляев.

Дорогу молодым

Без внимания в этот день не остались и молодые специалисты. Талантливых, амбициозных, подающих надежды работников отрасли поздравили член правления СИБУРа — исполняющий директор Игорь Климов, директор нефтегазохимического комплекса «Татнефти» Азат Бикмурзин и генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов.

— Развитие нефтехимии — это кропотливая совместная работа десятков тысяч людей, в том числе и смежных индустрий. Я хотел бы поблагодарить коллег из нефтяной, газовой промышленности, сферы энергетики, машиностроения, строительной отрасли и научных институтов. Благодаря вашей поддержке и тесному сотрудничеству мы имеем те результаты, которыми можем и должны гордиться.

Сила нашего региона — в единстве и сплоченности, в готовности совместно отвечать на вызовы времени, развивать производство, вовремя внедрять новые технологии. Сила — в наших традициях, преемственности поколений. Мы гордимся нашим прошлым и очень твердо и ясно смотрим в будущее. Сила — в профессионализме людей, наших людей, которые работают в этой благородной индустрии. Сила — во всех нас и должна быть во благо! И нашим юным ребятам я хотел бы пожелать: ребята, не стесняйтесь, дерзайте, растите, стремитесь, идите вперед. Сегодня вы — наша новая сила. С праздником, с Днем химика! — поздравил Тимур Шигабутдинов.

Среди награждаемых молодых специалистов был и инженер АСУ ТП КГПТО АО «ТАИФ-НК» Динар Багаутдинов. В компанию он пришел два года назад инженером АСУТП отдела автоматизированных систем управления технологическим производством — сразу после окончания КНИТУ. За столь короткое время подтвердил профессиональную компетентность и вовлеченность в сложный производственный процесс. Старания Динара не остались незамеченными, буквально недавно ему предложили стать ведущим инженером.

— Очень рад, что работаю в «ТАИФ-НК». Когда я устроился сюда, меня встретили коллеги, которые были на порядок старше меня. Самому младшему было чуть за 30, а мне всего 22 года. Все были очень добродушны. Я мог задавать любые вопросы, со мной охотно делились своими знаниями и опытом. Я быстро стал частью коллектива и с тех пор продолжаю развиваться и работать. Здесь я постоянно открываю для себя что-то новое. «ТАИФ-НК» — это безграничный источник знаний, — уверен Динар.

Наука будущего

Нефтехимия — это сфера, где может найти себя каждый, кто увлечен химией. В этом уверен генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов, начинавший свою карьеру в качестве аппаратчика. По его мнению, будущее принадлежит химическим технологиям.

— Поздравляю с профессиональным праздником людей, которые выбрали нелегкий, но очень интересный путь. Химия — это призвание сильных и амбициозных людей. Это та отрасль науки, которая является концентратом высоких технологий. У нее есть очень большое будущее. Желаю коллегам успехов в реализации всех начинаний, — пожелал Алексей Храмов.

— Нижнекамск — город химиков. Здесь, наверное, 90% населения так или иначе связано с химией. Все про химию все знают, химию любят. Хотелось бы пожелать производственных успехов, безаварийной работы, чтобы все были здоровы и каждый год вот так собирались, праздновали, отмечали и поздравляли друг друга, — присоединился к поздравлениям исполнительный директор по нефтехимии и нефтепереработке АО «ТАИФ», генеральный директор ООО «ТАИФ-СМ» Фарид Минигулов.

В этот день на сцене выступили лучшие артисты и творческие коллективы Татарстана. Настоящим подарком ко Дню химика стало появление народной артистки РТ Эльмиры Калимуллиной и заслуженной артистки РФ Зары.