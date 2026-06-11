Для УНИКСа «реальность оказалась суровой» — казанцы всухую проиграли ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ

Решающая игра не сотворила чуда и не переломила ход серии, но казанцы бились из последних сил

Фото: Динар Фатыхов

Вчера на домашней арене «Баскет-холл» УНИКС из рук министра спорта Татарстана получил свои шестые серебряные медали чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы проиграли всухую финальную серию ЦСКА, отдав москвичам титул чемпиона. «Когда я смотрел на длинную полуфинальную серию казанцев и на то, как легко ЦСКА прошел «Локомотив-Кубань», я уже тогда понимал, что здесь казанцам будет гораздо тяжелее», — рассказал «Реальному времени» экс-игрок обеих команд Иван Лазарев. Почему серебряные медали для Казани — это не парадокс и как прошла решающая игра — в репортаже издания.

«Восстановление, особенно в таких сериях, может стать ключевым фактором»

На протяжении всего плей-офф больной темой для руководства УНИКСа и болельщиков было одно — травмы. Много они упоминались в послематчевых интервью, много говорилось об этом аналитиками и любителями баскетбола, и почти каждый, кто смотрел матчи, видел это своими глазами. И проследовала эта тема за казанцами, увы, вплоть до последнего матча в финале против ЦСКА, где итогом сезона стала победа «армейцев» и серебряные медали УНИКСа.

При этом экс-игрок обеих команд Иван Лазарев отметил в разговоре с «Реальным временем», что шансы на победу у УНИКСа были всегда. Он напомнил, что в нынешнем сезоне ЦСКА дважды проигрывал казанской команде именно в «Баскет-холле». Однако, по его словам, еще до начала финальной серии стало понятно, что УНИКСу будет трудно.

— Когда я смотрел на длинную полуфинальную серию казанцев и на то, как легко ЦСКА прошел «Локомотив-Кубань», я уже тогда понимал, что здесь казанцам будет гораздо тяжелее, — рассказал Лазарев.

Короткая ротация к плей-офф в сочетании с большой нагрузкой в течение всего сезона (в этом году к регулярному сезону прибавился Winline Basket Cup) превращается по итогу в большой «пробег» для каждого игрока, который на постоянной основе выходит на паркет. ЦСКА же в этом плане оказался в противоположной ситуации — ротация у Москвы была большая, а травм по ходу плей-офф не было.

У УНИКСа почти без болезней и травм весь сезон проиграла связка Маркуса Бингэма и Джалена Рейнольдса. Иногда только двое этих игроков набирали за игру 40 очков для команды. В то же время Пэрис Ли не вылезал из лазарета, а Дишон Пьер отыграл две домашние игры финала с травмой, потому что сам вызвался помочь команде. Экс-игрок УНИКСа отметил, что даже в таком «травматичном» сезоне казанская команда смотрелась хорошо, а второе место — не парадокс.

— Я сейчас разговаривал с Илоной Корстин (генеральный директор Единой лиги ВТБ, — прим. ред.), и она тоже отметила, что восстановление, особенно в таких сериях, может стать ключевым фактором. Когда одна команда готова играть, а другая не готова. Я смотрю на ребят и вижу, что они все отдают. Они невероятно стараются, падают, играют через эмоции, нервы и боль. Но они все равно стараются. Ты машину заправил бензином, бензин кончился — ты не поедешь, что хочешь делай, но не поедешь дальше. И вот это я видел по ходу всей серии, — отметил Иван Лазарев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Люди грустно уходили уже в середине последней четверти

В четвертой игре, как и ожидалось, Алексея Шведа не оказалось в заявке (подробнее — в материале «Реального времени»), он провел 40 минут отдельно от играющей команды. При этом Дишон Пьер, который также был под вопросом, сегодня вышел в стартовом составе УНИКСа. По классической схеме игры УНИКС в начале четвертого матча финала показал хорошую игру и даже вел в счете с разницей в 10 очков.

Казанцы показали высокую результативность и впервые в нынешней финальной серии выиграли стартовый игровой отрезок со счетом 27:20. ЦСКА непривычно слабо атаковал из-за дуги, реализовав лишь 14% трехочковых бросков, тогда как у хозяев этот показатель составил 57%. Под кольцом преимущество казанцев также было заметным — 83% реализации против 37% у армейцев.

«Армейцы» компенсировали низкую точность игры в первой половине за счет большого количества бросков (37 против 24), преимущественно за счет подборов в нападении и потерь УНИКСа. Наверное, переломным моментом для казанцев можно назвать счет 33:34, когда гости впервые вышли вперед по табло. На большой перерыв они ушли лидерами с минимальным преимуществом в одно очко — 49:50. Пэрис Ли мог сделать счет после первой половины равным, но промазал один штрафной бросок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После перерыва нападение УНИКСа не смогло уже удерживать темп, и это было видно и по игре, и по игрокам. Гости начали третью четверть рывком — 13:2 — и захватил инициативу, а главными игроками ЦСКА вновь стали Мело Тримбл и Каспер Уэйр, набравшие на двоих половину очков команды к началу последней четверти. Три трехочковых в начале четвертой четверти вывели гостей паркета вперед на двадцать очков и фактически решили исход матча: к финальной четверти на арену уже вынесли медали при счете 65:79, а за три минуты до конца и при -27 у УНИКСа (70:97) люди стали грустно расходиться.

— Сегодня у нас практически не было шансов. Местами мы показывали хороший баскетбол, но соперник оказался сильнее и надежнее. Они практически не ошибались, тогда как мы, даже когда приближались, совершали ошибки. Уровень их игроков и баскетбола выше, — заявил главный тренер УНИКСа Велимир Перасович, подводя итоги игры.

Самый результативный игрок казанской команды в последней игре финала — Элайджа Стюарт

Если у чемпионов Единой лиги ВТБ главными игроками можно назвать Мело Тримбла и Каспера Уэйра, то у УНИКСа сегодня раскрылся Элайджа Стюарт. За 11 игр плей-офф, в которых он был в заявке, форвард наиграл 112 минут — это 10 минут в среднем. В целом неплохо для новичка, но иногда Велимир Перасович мог выпустить Стюарта лишь на 3 минуты, и даже за это время игрок набирал очки команде.

Тем не менее триумфом для него стала сегодняшняя игра: Стюарт провел на паркете 24 минуты и стал самым результативным игроком казанцев (20 очков; 3 передачи; 2 подбора; 2 блок-шота; перехват; коэффициент полезности — 19). Вместе с центровым Маркусом Бингэмом форвард заработал команде больше половины очков первой половины (12 и 16 соответственно). Можно сказать, что Элайджа сегодня «сместил» своего сокомандника из тандема с Бингэмом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Он [Элайджа Стюарт] получил игровое время, возможно, во многом из-за короткой ротации, при этом выглядел неплохо. А Джален Рейнольдс сегодня — видите как: за каждую ошибку его сразу отправляли на скамейку, и это доказательство, что любого игрока можно задушить, сажая каждый раз на скамейку, — поделился Иван Лазарев.

Дальнейшая судьба форварда пока неизвестна — контракт с 30-летним американцем подписан только до конца текущего года.

«Всегда приятно порадовать [болельщиков победой] при домашних трибунах, но раз уж так сложилось…»

ЦСКА после победы в сезоне-2025/2026 стал 13-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ и обладателем Кубка Белова, проиграв в плей-офф только однажды — «Локомотиву-Кубани». Финал с сухим счетом 4:0 случился впервые для «армейцев»: ранее без проигрышей команда завершала только финал сезона-2020/2021, а ее соперником был тоже УНИКС.

В этот раз чемпионский титул ЦСКА забирал на чужом паркете — в Казани. Предыдущий титул, завоеванный год назад в борьбе с питерским «Зенитом», ЦСКА получал на домашней арене.

— Конечно, всегда приятнее выигрывать дома, при своих болельщиках. Но я хочу поблагодарить всех, кто сегодня прилетел, приехал и добрался до этого матча, поддержал нас здесь. И, конечно же, огромное количество болельщиков ждет нас в Москве. Всегда приятно порадовать [болельщиков победой] при домашних трибунах, но раз уж так сложилось... Мы очень рады, что проделали такую работу в плей-офф — это как отдельная часть сезона. Мы довольны результатом, везем кубок в Москву, везем кубок ко всем остальным болельщикам, чтобы порадовать их за то, что они приходили на трибуны, поддерживали нас на каждом матче, — рассказал в разговоре с «Реальным временем» форвард ЦСКА Никита Курбанов. При этом «армеец» отметил, что привык к каким-то обидным выкрикам со стороны болельщиков соперника, потому что имеет большой опыт на огромных аренах, где «в тебя могут что-то бросить или плюнуть».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На арене «Баскет-холла» на казанской стороне сегодня тяжело ощущался финал — было видно, как нелегко даже министру спорта Татарстана Владимиру Леонову. Именно он и вручал УНИКСу серебряные медали вместе с Илоной Корстин и президентом лиги Сергеем Кущенко. Теперь команда считается шестикратным серебряным призером Единой лиги ВТБ.

— Считаю, мы провели отличный сезон. Мы добрались до двух финалов — Winline Basket Cup и Единой лиги ВТБ — и оба раза уступили только ЦСКА, который был сильнее. На данный момент это наш максимум. Безусловно, при счете 0-4 остается неприятный осадок. Но если смотреть на весь путь целиком, без эмоций от последнего матча, нельзя не признать: сезон получился очень хорошим, — подвел его итоги Велимир Перасович.



Статистика матча:

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 76:102 (27:20, 22:30, 12:24, 15:28).

УНИКС: Элайджа Стюарт (20 очков + 3 передачи + 2 подбора), Маркус Бингэм (12 + 5 подборов), Дишон Пьер (9 + 2).

ЦСКА: Мело Тримбл (23), Каспер Уэйр (22 + 5 передач), Антониус Кливленд (11), Иван Ухов (10), Ливио Жан-Шарль (10).