Роман Королев: «На съемочной площадке объединили поколения, и уже это — сильный воспитательный момент»

Стартовали премьерные показы снятого при поддержке АО «ТАИФ» короткометражного художественного фильма «Танкист»

Фото: Роман Хасаев

С 1 мая в кинотеатрах «Синема 5» и «Мир», а также в казанских школах стартуют премьерные показы исторической военной драмы по мотивам стихотворения Александра Твардовского «Рассказ танкиста». Съемки проходили на территории Татарстана в середине апреля. О том, как это было, — в материале «Реального времени».

«Как-то раз обсуждали сценарные ходы и вспомнили эти строки…»

Многие помнят еще из школьной программы строки из написанного Александром Твардовским в 1942 году стихотворения «Рассказ танкиста»:

«Был трудный бой. Все нынче, как спросонку,

И только не могу себе простить:

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,

А как зовут, забыл его спросить.

Лет десяти-двенадцати. Бедовый,

Из тех, что главарями у детей,

Из тех, что в городишках прифронтовых

Встречают нас как дорогих гостей…»

Роман Королев: «В оригинале у Твардовского история обрывается, а мы решили рассказать зрителю, что могло бы быть дальше». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Как-то раз обсуждали сценарные ходы, вспомнили эти строки: «Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут, забыл его спросить …". В оригинале история обрывается — танкист не спросил, как зовут мальчишку, а мы решили дать зрителю нормальный финал — что могло бы быть дальше. Это любимая тема на самом деле у киношников — «что, если…». А что, если танкист захотел мальчишку забрать уже тогда, но не смог узнать его имя? А потом он случайно его встретил в детдоме… И на базе этого мы написали сценарий. Этот год особенный: 80 лет Великой Победы. Мы показали сценарий руководству АО «ТАИФ». Он им понравился. И возникла идея объединить усилия: в ТАИФе решили проект поддержать, — рассказал об истории возникновения фильма генеральный продюсер фильма, учредитель кинокомпании «Вечный Огонь» Роман Королев.

— Киностудия «Вечный Огонь» предложила нам этот проект, показала рабочий сценарий. Мы его внимательно изучили. Сюжет берет за душу и вызывает много эмоций. И решили поддержать. Для нас День Победы не просто очередной официальный «красный день календаря», а дата, наполненная глубоким смыслом, который отзывается в сердце каждого. И для нас честь внести свой вклад в создание фильма, рассказывающего об одном из эпизодов героизма наших предков и помогающего сохранить память о том великом подвиге. Мы не должны забывать, какой ценой досталась наша свобода и мирное небо над головой, — пояснил решение генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов.

«Такой быстрой подготовки к съемкам фильма у нас еще не было»

Создание любого видеопродукта: документального, клипа, ролика, а уже тем более художественного фильма, — сложнейшая задача.

— Правильно говорят: чтобы запустился один творческий процесс, вокруг должна закипеть сотня нетворческих, — отметил в интервью «Реальному времени» Роман Королев.

Но сложно — не обязательно долго. Работа над воплощением идеи закипела буквально с момента разговора в ТАИФе.

Роман Королев: «Любому классическому киношнику скажи, что подготовиться к съемке фильма можно за неделю, а отснять материал за три дня, он ответит, что это нереально». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Честно признаюсь: такой быстрой подготовки к съемкам фильма у нас еще не было. Это не первый наш фильм. Но еще никогда подготовку не получалось провести меньше чем за месяц. А тут за 2 недели собрали группу. Нашли всех! И это притом, что сейчас такое время, когда многие необходимые специалисты уже заняты. Плюс весенняя распутица… Крупные киностудии стараются в это время не снимать: а вдруг дождь, а вдруг грязь, а вдруг не получится доставить все необходимое и артистов на точки съемок. Но нас это не напугало. Фильм должен был родиться именно ко Дню Победы! — поделился эмоциями Роман Королев.

Фильм должен был родиться к 80-летию Великой Победы. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— То, что работать приходится в столь сжатые сроки, нас не пугает. Да, мы сравнительно небольшое время являемся кинокомпанией, но мы уже огромное время продакшен, решающий масштабные задачи для огромных компаний. Многие из наших сотрудников прошли школу работы в теленовостях. Мой главный оператор-постановщик работал на ТНВ, второй оператор — тоже тээнвэшник, я — тээнвэшник, Илья Савельев — с ГТРК… Костяк нашей команды — телевизионщики, которые прошли реально суровую школу новостей. Это как срочная служба в армии для медиа. Ничто так не учит тебя ценить время и грамотно его распределять, как работа в теленовостях. Если понимаем, что не укладываемся, значит… просто переходим на круглосуточный режим работы. Главное, чтобы задача была выполнена.

Одновременно на площадке работало под сотню человек. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Четыре дня, пока кастинг-директор занималась подбором актеров и в Казань съезжались руководители направлений проекта, сам Роман Королев и исполнительный продюсер на личном транспорте объехали множество деревень в 100-километровом радиусе от Казани. Бывало так, что за день трижды машины приходилось тракторами вытаскивать из канав и промоин. Но оно того стоило, уверен генеральный продюсер фильма.

— Объездили весь Рыбно-Слободский, мой родной Алексеевский район, Высокогорский район… Задача была забираться не слишком далеко от Казани, потому что танк далеко нельзя увозить. Нашли очень много интересных деревень. Но, в конце концов, остановились на нескольких локациях. Деревня Ошняк-Качкалак (Рыбно-Слободский район Татарстана, — прим. ред.) в этом плане очень аутентична, — объясняет Королев.

Еще две выбранные для съемок точки — деревня Алан-Бексер в Высокогорском районе и Танковый полигон под Казанью.

Курсанты танкового и суворовского училищ прекрасно показали себя как актеры массовых сцен. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Очень быстро решился также вопрос с военной техникой и массовкой в кадре. Помогли татарстанские военные.

— Мы давно дружим с Казанским суворовским училищем: вместе работали не над одним проектом. И мы с ними договорились о коллаборации: они каждый год сами своими силами снимали кино, участвовали в конкурсе от Минобороны. На этот раз мы к ним пришли и предложили объединиться: они помогли техникой, людьми, военными консультациями, что очень важно. Курсанты и преподаватели в массовке снимаются у нас. С нас сценарий, технические и творческие процессы. У танкового училища попросили танк (к слову, это та самая 34-ка, что участвует в параде Победы. Она отрабатывает у нас на съемках, а потом отправится на помывку, перекраску и на парад), — рассказал Роман Королев.

Танк Т-34-85 сразу после съемок фильма «Танкист» отправился на подготовку к параду в честь Дня Победы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Советская форма предоставлена суворовским и танковым училищами. Курсанты-танкисты, к слову, также попали в кадр — играли советских бойцов. Формой вермахта поделились реконструкторы. Несколько комплектов, правда, пришлось арендовать на «Мосфильме». Одежду для мирного населения создали костюмеры.

— Такое объединение сил, какое произошло в процессе подготовки к съемкам и во время работы на площадке, дорогого стоит. ТАИФ благодарен Казанскому высшему танковому командному училищу и Казанскому суворовскому училищу за предоставленную для работы над фильмом боевую технику, активное участие в съемочных процессах и всестороннюю поддержку, — подчеркнул важность коллаборации Тимур Шигабутдинов.

«На съемочной площадке объединились несколько поколений»

Не только просветительскую, но и воспитательную работу фильм «Танкист» начал еще до съемок, в этом уверен генеральный продюсер кинокартины.

Роман Королев: «На съемочной площадке мы объединили несколько поколений и несколько эпох, и, как мне кажется, это очень сильный воспитательный момент». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Так получилось, что проработка самой идеи и руководство созданием фильма выпали на, скажем так, людей среднего возраста, которым, как мне, ближе к «полтиннику». Продюсирование и режиссерская работа, а также съемка, организационные моменты и консультирование — уже на членов команды помладше: от 25 до 40 лет. На площадке у нас дети, подростки, взрослые актеры, курсанты танкового и суворовского училищ, люди старшего поколения. И все мы задействованы в важнейшей миссии: экранизации темы Великой Отечественной войны. Мы объединили несколько поколений и несколько эпох, и, как мне кажется, это очень сильный воспитательный момент, — уверен Роман Королев.

Он отметил также, что сами члены команды не просто работают и играют на площадке, а словно проживают вместе с героями этот пусть небольшой, но момент истории Родины.

Один из ведущих актеров, Дмитрий Смирнов, понял, что это его роль, буквально с первых моментов читки сценария. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Уже во время читки сценария для меня стало все понятно: нужно принимать предложение. Такой материал, когда история трогает душу с первых мгновений… ты не раздумываешь, — в разговоре с журналистом «Реального времени» рассказал Дмитрий Смирнов, играющий одну из главных ролей — командира боевой машины. Он не раздумывая отправился в путь длиной более 2 тысяч километров — от Калининграда до Казани, чтобы принять участие в создании фильма.

Как признался актер, со стальным напарником по съемкам — танком Т-34-85 сроднился буквально в первые полчаса общения.

— С утра на площадку приезжаем, сразу подхожу поздороваться. Понимаю, что это техника, но… мне кажется, наша «тэшка» живая, — рассказал он в интервью журналисту «Реального времени».

Дмитрий Смирнов уверен: Т-34-85 — не просто техника, а еще один живой главный герой фильма. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы отказались от идеи сосредоточиться только и исключительно на казанском пуле. Как оказалось, слишком мало в республике актеров такого возраста и типажа, как было нужно нам под картину. Со всей страны было отобрано человек 20. На втором этапе выбрали пятерых и попросили дозаписать пробы. Так и выбрали Дмитрия Смирнова. И только потом уже узнали, что он из Калининграда. А вот детей выбрали здесь. Огромный плюс Казани в том, что у нас много актерских и театральных школ. Это нонсенс, но хороших детей-актеров в Казани найти проще, чем взрослых актеров, — отметил Роман Королев.

Андрей Еналеев — юный напарник главного героя фильма — родом из Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Юным напарником Дмитрия Смирнова на съемочной площадке стал 11-летний Андрей Еналеев. Парнишка очень быстро вжился в роль. Порой пытался дублировать команды второго режиссера. Уже со второй попытки освоился с грохотом взрывпакетов, имитирующих артобстрел.

Сложнее всего герою Андрея Еналеева было сыграть злость в драке с мальчишками. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Единственное, с чем Андрею пришлось туго, так это с необходимостью играть агрессию. В одной из сцен нужно было изобразить ссору во время игры в футбол с другими мальчишками. Сыграл хорошо, а потом ходил извиняться перед коллегами по съемочной площадке.

Мистика кино

Говорят, что создание художественных фильмов само по себе достаточно фантастическое событие. И на этой съемочной площадке не обошлось без мистики. Об этом «Реальному времени» рассказал главный взрослый герой картины.

Дмитрий Смирнов: «Мистических моментов в процессе съемки фильма было немало». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Я, еще когда читал сценарий, буквально обалдел: меня зовут Дмитрий Смирнов, я читаю сценарий, и мальчика, которого мой герой сначала встречает, а после войны хочет усыновить, тоже зовут Дима Смирнов. Наверное, это знак. Я сначала решил — может, специально ребята, кто писал сценарий, так сделали, чтобы я на роль согласился. Уже когда приехал, подошел с этим вопросом к генеральному продюсеру картины. Тот сначала даже не понял, о чем речь. А потом вместе посмеялись — оказалось, это такая мистическая случайность: когда прорабатывали сценарий, наобум придумали имя и фамилию для мальчика, и так вот получилось. Но это не единственное интересное совпадение: несколько недель назад вышел другой фильм с моим участием, который называется… «Палата номер 16». И вот я в 16-м регионе, и номер на борту танка — тоже 16. Вот как так? — удивляется Дмитрий Смирнов.

Танк Т-34-85 тоже вмешался в подготовку сценария. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Еще один интересный момент заключается в том, что третий главный герой — танк — активно вмешался в сценарный план и буквально заставил сценаристов перенести действие истории на более поздние сроки.

Военным консультантом проекта выступил офицер Казанского суворовского училища Василий Ямков (справа). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Военное консультирование было доверено офицеру Василию Ямкову — заведующему киностудией Казанского суворовского училища.

— Для нас это не первый фильм на военную тематику. И мы каждый раз очень щепетильно относимся к детализации. По времени написания стихотворения мы были бы должны снимать 1942 год, где совсем иные требования и к советской форме, и к форме противника. Однако, так как у нас танк Т-34-85, который на фронтах появился только в 1944 году, пришлось перенести действие в 1944 год. Отсюда и погоны на форме советских офицеров, и другие нюансы. Мы постарались все учесть, — пояснил военный консультант кинокартины.

Другие офицеры-воспитатели Казанского суворовского училища тоже сыграли в фильме. Им достались эпизодические роли участников вражеского орудийного расчета. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К слову, преподавателей Казанского суворовского училища тоже можно будет увидеть в кадре. Они играют расчет немецкого орудия. Того самого, что было уничтожено метким выстрелом советского танка по наводке юного героя фильма.

«Задача — чтобы фильм увидело как можно больше людей»

Снять и смонтировать кинокартину — это половина дела. Нужно, чтобы она дошла до зрителя. И здесь интересы всех участников процесса полностью сошлись.

Андрей Еналеев быстро освоился с грохотом взрывов и вел себя на площадке как настоящий актер. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— ТАИФ в этом проекте выступает не просто инвестором, а партнером. Перед нами поставлена задача, чтобы этот фильм увидело как можно больше людей. У нас есть план. Так как мы не успеваем сейчас получить прокатное удостоверение плюс это короткометражка, то сейчас договариваемся и с «Татаркино», и с местными кинопрокатчиками — «Синема 5», с другими компаниями, и в период с 1 по 9 мая состоится серия праздничных показов. Это будет бесплатно. К июню мы планируем получить прокатное удостоверение и вместе с компанией «Точка кино» сделаем антологию из нескольких короткометражек, снятых татарстанскими режиссерами про Великую Отечественную войну. К примеру, уже есть «Солдатская шапка» Павла Москвина, Сергей Батаев снял с Этушем «Старого вояку»… Несколько кандидатов есть. Ведем переговоры. Соберем антологию, зарегистрируем ее и в сентябре включим в «Пушкинскую карту», — поделился планами Роман Королев.

В майские праздники фильм «Танкист» уже смогут увидеть тысячи татарстанцев и гостей республики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также запланированы показы для старшеклассников казанских школ. 1 мая в «Синема 5» состоится показ для работников АО «ТАИФ». Запланированы показы в кинотеатре «Мир», ДК им. В.И. Ленина. 9 мая фильм «Танкист» смогут увидеть зрители ТНВ (телеканал «Новый Век»). Впереди у картины также показ в рамках традиционного кинофестиваля от Министерства обороны РФ «Кадетский взгляд».

Создатели кинокартины уверены: фильм будет востребован зрителем. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— И это не все. Мы планируем участвовать во всех доступных кинофестивалях и конкурсах. И, конечно, выигрывать, — уверен в успехе кинокартины ее генеральный продюсер. Не сомневаются в этом и другие члены команды.





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Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Динар Фатыхов

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Арсений Фавстрицкий

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Арсений Фавстрицкий

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Арсений Фавстрицкий

Динар Фатыхов

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Динар Фатыхов

Арсений Фавстрицкий

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Арсений Фавстрицкий

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Арсений Фавстрицкий

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Арсений Фавстрицкий

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Арсений Фавстрицкий

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Арсений Фавстрицкий

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев



