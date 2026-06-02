На гребне волны: третий этап «Спартакиады героев ГК ТАИФ» прошел на реке Криуша
120 человек преодолели водные испытания на сапах и каяках
Эмоционально, зрелищно, захватывающе и очень влажно! Именно так прошел третий этап «Спартакиады героев ГК ТАИФ». 12 смелых, сильных, ловких и сплоченных команд бросили вызов водной стихии: заплывали на сап-досках и участвовали в эстафете на каяках. Как это было — в материале «Реального времени».
В сердце Елабуги
Что нужно для незабываемых выходных? Живописные пейзажи, ласковое солнце, отличное настроение и любимые коллеги! Все это ждало участников третьего этапа «Спартакиады героев ГК ТАИФ». Он прошел в самом сердце Елабужского района, на реке Криуша.
— Благодарю каждого из вас за активное участие во всех спортивных мероприятиях Группы ТАИФ. Погода сегодня благоприятствует. Желаю хорошего настроения, удачных соревнований. Пусть победит сильнейший! — обратился к командам до старта помощник генерального директора АО «ТАИФ-НК» по общим вопросам Владимир Гатунок.
— Пусть это будет самый классный, самый интересный, самый лучший из этапов Спартакиады. Мы очень старались! — призналась организатор соревнований Марина Никитаева.
Водные испытания
То, что это будет один из самых захватывающих и непредвиденных этапов Спартакиады, никто не сомневался. На воде нужно было не только строго соблюдать правила безопасности, о которых инструкторы повторяли неоднократно, но и быстро, стараясь не перевернуться, пройти все испытания. Забегая вперед, скажем, удержать баланс получилось не у всех.
Первый этап начался с колоритного заплыва на сап-досках. Две команды одновременно выстраивались на стартовой линии и по сигналу стремительно отправлялись в путешествие по живописным водам Криуши. Участникам предстояло дважды обогнуть небольшой остров.
— Честно, думал, будет сложнее, но вроде оказалось легко. Главное — освоить технику. Спасибо большое за организацию такого классного мероприятия. Очень понравилось! Особенно повороты. Инструкторы понятливые, во всем помогают. В общем, все отлично! — сойдя на берег сразу после заплыва, рассказал приборист цеха №11 завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» Сергей Ганицев.
Чтобы стать героями водной стихии, нужно было не просто грести, а делать это с максимальной отдачей. Среднее время прохождения первого этапа заняло от 30 до 50 минут. Участники как могли поддерживали друг друга.
— Давай, давай, левой, левой! Греби, греби! — изо всех сил кричали болельщики на берегу.
Скорость и синхронность
На втором этапе сразу стартовали четыре команды, в каждом каяке находились по два человека. Им нужно было доплыть до противоположного берега, дотронуться до ленты, а затем вернуться обратно, чтобы передать эстафету следующему участнику.
— Самое трудное — поймать ритм, потому что каяк сильно качается. Важно вовремя повернуть, чтобы не врезаться в другую команду. А так круто, классно! Каждый этап — новые эмоции, что велосипеды, кроссфит! Сейчас — вода! — не сдерживая эмоции, признался после эстафеты участник команды ООО «ТАИФ-СТ» Айдар Хакимов.
Небольшие трудности во время испытания возникли у Валентины Ерховой, оператора заправочной станции ООО «ТАИФ-НК АЗС». И это несмотря на то, что у нее есть собственный сап, на котором она часто бывает на водных прогулках.
— Каяк — это не сап! Здесь все иначе. Работать надо в паре. Сначала я растерялась, не знала, как правильно грести. Потом взяла себя в руки и сосредоточилась на цели: доплыть до ленточки и не перевернуться. Волны давали о себе знать, нас заносило в сторону. Но мы справились. Очень интересно было! — рассказала сразу после испытания участница команды АО «ТАИФ» Валентина.
Впервые взялась за весло на каяке и ведущий специалист аналитического отдела АО «ТАИФ» Инна Хайруллина.
— Два этапа «Спартакиады героев ГК ТАИФ» я пропустила, на третьем решила поддержать команду. Справились мы быстро. Мне даже показалось, что дистанция была короткой. Хотелось бы плыть подальше. Пару раз возникло ощущение, что вот-вот перевернемся или отстанем, но в целом, когда научились работать в паре, все прошло слаженно, — рассказала Инна.
«Пусть другие нам завидуют»
Победителем соревнований стала команда, успешно справившаяся со всеми испытаниями быстрее всех. В результате соревнований третье место заняла команда «КГПТО-1», второе — «КГПТО-3». Лучшее время показали «Бензоделы». Сборная команда АО «ТАИФ» расположилась на 4-м месте. 26 секунд отделяли ее от третьего места — борьба шла до самого финала. Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами.
— Наша команда выложилась на максимум! Для нас главное не первое место, а участие. Организация — супер, да и с погодой повезло. Каждый раз, когда мы выходим на старт, хотим проверить свои силы: смогу ли я это сделать или нет. У нас очень дружная команда, мальчики всегда помогают девочкам. Благодаря этому мы смогли преодолеть весь путь, — рассказала после церемонии награждения участница команды «КГПТО-3», инженер-технолог цеха №02 КГПТО Юлия Фирсова.
— Все супер! Атмосфера классная! Все старались, хотели победить и оказались лучшими! Секрет успеха — в постоянных тренировках, командном духе и желании быть первыми! Пусть другие нам завидуют, — заявил капитан команды «Бензоделы», начальник смены завода «Бензинов» Радик Ахмадиев.
Каждый стремился к лучшему, в глазах участников читались гордость и счастье. Соперничество со временем стало не просто испытанием, а праздником командного духа.
«Герои водной стихии» еще раз доказали: любую преграду можно преодолеть, если рядом есть поддержка не просто коллег, а настоящих друзей.
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