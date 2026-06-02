На гребне волны: третий этап «Спартакиады героев ГК ТАИФ» прошел на реке Криуша

120 человек преодолели водные испытания на сапах и каяках

Фото: Роман Хасаев

Эмоционально, зрелищно, захватывающе и очень влажно! Именно так прошел третий этап «Спартакиады героев ГК ТАИФ». 12 смелых, сильных, ловких и сплоченных команд бросили вызов водной стихии: заплывали на сап-досках и участвовали в эстафете на каяках. Как это было — в материале «Реального времени».

В сердце Елабуги

Что нужно для незабываемых выходных? Живописные пейзажи, ласковое солнце, отличное настроение и любимые коллеги! Все это ждало участников третьего этапа «Спартакиады героев ГК ТАИФ». Он прошел в самом сердце Елабужского района, на реке Криуша.

Что нужно для незабываемых выходных? Живописные пейзажи, ласковое солнце, отличное настроение и любимые коллеги! . Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Благодарю каждого из вас за активное участие во всех спортивных мероприятиях Группы ТАИФ. Погода сегодня благоприятствует. Желаю хорошего настроения, удачных соревнований. Пусть победит сильнейший! — обратился к командам до старта помощник генерального директора АО «ТАИФ-НК» по общим вопросам Владимир Гатунок.

— Пусть это будет самый классный, самый интересный, самый лучший из этапов Спартакиады. Мы очень старались! — призналась организатор соревнований Марина Никитаева.

Водные испытания

То, что это будет один из самых захватывающих и непредвиденных этапов Спартакиады, никто не сомневался. На воде нужно было не только строго соблюдать правила безопасности, о которых инструкторы повторяли неоднократно, но и быстро, стараясь не перевернуться, пройти все испытания. Забегая вперед, скажем, удержать баланс получилось не у всех.

Первый этап начался с захватывающего заплыва на сап-досках. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Первый этап начался с колоритного заплыва на сап-досках. Две команды одновременно выстраивались на стартовой линии и по сигналу стремительно отправлялись в путешествие по живописным водам Криуши. Участникам предстояло дважды обогнуть небольшой остров.

— Честно, думал, будет сложнее, но вроде оказалось легко. Главное — освоить технику. Спасибо большое за организацию такого классного мероприятия. Очень понравилось! Особенно повороты. Инструкторы понятливые, во всем помогают. В общем, все отлично! — сойдя на берег сразу после заплыва, рассказал приборист цеха №11 завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» Сергей Ганицев.

Чтобы стать героями водной стихии, нужно было не просто грести, а делать это с максимальной отдачей. Среднее время прохождения первого этапа заняло от 30 до 50 минут. Участники как могли поддерживали друг друга.

Среднее время прохождения первого этапа заняло от 30 до 50 минут. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Давай, давай, левой, левой! Греби, греби! — изо всех сил кричали болельщики на берегу.

Скорость и синхронность

На втором этапе сразу стартовали четыре команды, в каждом каяке находились по два человека. Им нужно было доплыть до противоположного берега, дотронуться до ленты, а затем вернуться обратно, чтобы передать эстафету следующему участнику.

Удержаться в каяке получилось не у всех. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Самое трудное — поймать ритм, потому что каяк сильно качается. Важно вовремя повернуть, чтобы не врезаться в другую команду. А так круто, классно! Каждый этап — новые эмоции, что велосипеды, кроссфит! Сейчас — вода! — не сдерживая эмоции, признался после эстафеты участник команды ООО «ТАИФ-СТ» Айдар Хакимов.

Небольшие трудности во время испытания возникли у Валентины Ерховой, оператора заправочной станции ООО «ТАИФ-НК АЗС». И это несмотря на то, что у нее есть собственный сап, на котором она часто бывает на водных прогулках.

Небольшие трудности во время испытания возникли у Валентины Ерховой. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Каяк — это не сап! Здесь все иначе. Работать надо в паре. Сначала я растерялась, не знала, как правильно грести. Потом взяла себя в руки и сосредоточилась на цели: доплыть до ленточки и не перевернуться. Волны давали о себе знать, нас заносило в сторону. Но мы справились. Очень интересно было! — рассказала сразу после испытания участница команды АО «ТАИФ» Валентина.

Впервые взялась за весло на каяке и ведущий специалист аналитического отдела АО «ТАИФ» Инна Хайруллина.

— Два этапа «Спартакиады героев ГК ТАИФ» я пропустила, на третьем решила поддержать команду. Справились мы быстро. Мне даже показалось, что дистанция была короткой. Хотелось бы плыть подальше. Пару раз возникло ощущение, что вот-вот перевернемся или отстанем, но в целом, когда научились работать в паре, все прошло слаженно, — рассказала Инна.

На втором этапе сразу стартовали четыре команды, в каждом каяке находились по два человека. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Пусть другие нам завидуют»

Победителем соревнований стала команда, успешно справившаяся со всеми испытаниями быстрее всех. В результате соревнований третье место заняла команда «КГПТО-1», второе — «КГПТО-3». Лучшее время показали «Бензоделы». Сборная команда АО «ТАИФ» расположилась на 4-м месте. 26 секунд отделяли ее от третьего места — борьба шла до самого финала. Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами.

— Наша команда выложилась на максимум! Для нас главное не первое место, а участие. Организация — супер, да и с погодой повезло. Каждый раз, когда мы выходим на старт, хотим проверить свои силы: смогу ли я это сделать или нет. У нас очень дружная команда, мальчики всегда помогают девочкам. Благодаря этому мы смогли преодолеть весь путь, — рассказала после церемонии награждения участница команды «КГПТО-3», инженер-технолог цеха №02 КГПТО Юлия Фирсова.

На третьем этапе «Спартакиады героев ГК ТАИФ» лучшее время показали «Бензоделы». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Все супер! Атмосфера классная! Все старались, хотели победить и оказались лучшими! Секрет успеха — в постоянных тренировках, командном духе и желании быть первыми! Пусть другие нам завидуют, — заявил капитан команды «Бензоделы», начальник смены завода «Бензинов» Радик Ахмадиев.

Каждый стремился к лучшему, в глазах участников читались гордость и счастье. Соперничество со временем стало не просто испытанием, а праздником командного духа.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Герои водной стихии» еще раз доказали: любую преграду можно преодолеть, если рядом есть поддержка не просто коллег, а настоящих друзей.