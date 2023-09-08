Новое производство галобутилового каучука Нижнекамскнефтехима получило экологический паспорт — ЭкоЗОС

Производство галобутилового каучука (ГБК) на «Нижнекамскнефтехиме» получило положительное заключение государственной экологической экспертизы (ЭкоЗОС). Этим документом Росприроднадзор подтвердил, что при строительстве были выполнены и учтены все мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия на окружающую среду, заложенные в проектной документации.



— Мы выстроили процессы строительного контроля за подрядчиком в части соблюдения природоохранного законодательства и взаимодействие с регулятором, что позволило успешно получить документ, — говорит руководитель управления экологии НКНХ Олег Гришаков.



Проектом предусмотрено строительство новых зданий и сооружений и реконструкция существующих в рамках программы, направленной на увеличение выпуска галобутиловых каучуков со 150 до 200 тыс. тонн в год на заводе БК «Нижнекамскнефтехима».

Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Строительно-монтажные работы на производстве ГБК завершились в середине 2023 года. Всего на наращивание мощностей производства галобутилкаучука в Нижнекамске ушло менее 2,5 лет — разработка котлована под новую установку И-4Д начата 31 августа 2021 года, а сегодня уже подходят к концу пуско-наладочные работы.



Галобутилкаучук является стратегически важным продуктом для Республики Татарстан и в целом для страны. В России производств по выпуску ГБК нет. Реализация проекта позволила обеспечить все внутренние потребности страны, а избыток уходит на экспорт в Турцию, Китай, Индию, страны СНГ, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.



Львиная доля потребления производимых галобутилкаучуков — это производство бескамерных автомобильных шин, точнее его используют в качестве герметизирующего внутреннего слоя. За счет этого компонента они становятся экономичными, уменьшается расход топлива, сокращаются выбросы выхлопных газов, что делает такие шины еще и экологичными.