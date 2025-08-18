«Крылья Барса» — чемпионы страны в «тихом!баскетболе»

Вторая команда Татарстана — «Юность» завоевала бронзу

«Крылья Барса» — чемпионы страны в «тихом!баскетболе». Фото: Динар Фатыхов

В минувшие выходные в Москве состоялся Суперфинал третьего сезона Лиги сильных людей по баскетболу на колясках 3х3. Матчи проходили на территории FONBASE в Лужниках. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Юность» слегка изменила состав на Суперфинал

Суперфинал начался с двух полуфиналов, в первом из которых встретились земляки: команда «Крылья Барса» из Казани и васильевская «Юность». Дублеры «барсов» приехали в Москву в немного измененном составе, когда к Всеволоду Салину и Динару Камалиеву присоединились Альберт Багаманов и Эльвир Файзуллин, заменивший Артура Галстяна.

В первой половине матча команды шли, что называется, ноздря в ноздрю, но бомбардирские качества Василия Кочеткова по итогу вывели «Крылья Барса» вперед — 7:4. С началом второго тайма счет вырос до 8:4, и шесть очков из набранных «Крыльями» были на счету Кочеткова. Однако двухзначное преимущество «Крыльев», выглядевшее весьма комфортным при счете 10:6, вдохновило Всеволода Салина на набор трех очков в двух атаках. В формате 3х3 точный бросок из-за дуги оценивается в два очка. В итоге «Крылья Барса» совершили еще один рывочек и пришли к финишу с комфортным преимуществом — 14:11.

Эльвир Файзуллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Шанс» пытался использовать свои возможности

Во втором матче тюменский «Шанс» в полном соответствии с названием команды попытался использовать свои возможности с питерской «БасКИ-Академией» на самом старте поединка. Тюменцы повели со счетом 3:0, после чего фавориты второго полуфинала приблизились к ним — 5:3. Но с этого момента мяч просто перестал проваливаться в кольцо питерской команды. Щит, дужка, «молоко» — вариантов обозначить голевую засуху «Шанса» множество, притом что питерцы свои очки набирали достаточно стабильно. Это в итоге привело к двухзначному отрыву в счете — 10:5. Маленькое недоразумение в виде поврежденного колеса коляски было ликвидировано механиком питерской команды. В концовке тюменцы набрали еще одно очко, установившее окончательный счет поединка 10:6.

Всеволод Салин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Юность» завоевала бронзу

С самого старта бронзового противостояния между «Юностью» и «Шансом» более молодая команда из Татарстана ушла в отрыв, и в какой-то момент после двухочкового попадания Всеволода Салина счет был 10:7. Лидер тюменцев Алексей Городецкий сократил отставание до минимума, но в этот прекрасный день — а погода соответствовала тому, чтобы все команды показывали свою лучшую игру, — «Юность» была немного сильнее. Команда из Татарстана победила — 14:11, впервые завоевав бронзу и оставив впечатление, что она могла бы побороться и за место в финале. Не будь у нее в соперниках непобедимых «Крыльев Барса», которые уже вовсю настраивались на финал с Питером.

Начался финал с небольшого отрыва — 2:0, когда Владимир Кучин забил бросок, а затем и реализовал штрафной. В начале матча питерцы не могли размочить счет, хотя имели немереное количество попыток броска из-под кольца. А вот у казанцев поначалу не получалось с реализацией у бомбардира Василия Кочеткова. В итоге было 2:2, затем 4:4, вскоре стало 6:6.

Чаша весов должна была качнуться в сторону команды с более сильным характером. Но в Лиге сильных людей нет баскетболистов со слабым характером. В итоге за полторы минуты до конца Питер вел с минимальным разрывом в счете — 9:7, владея мячом.

Василий Кочетков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Василий Кочетков, реализовав оба штрафных, поставил золотую точку в матче

Но Кочетков за 41 секунду до сирены реализовал свой первый двухочковый, сравняв счет — 9:9. У Питера был шанс снова выйти вперед, но «БасКИ-Академия» не реализовала штрафной, оставив командам время на три атаки. 31 секунда, если учесть, что в 3х3 на атаку отдается 12 секунд. После чего Кайнов с Кучиным не могли забросить из-под кольца. И Виктор Кайнов от расстройства упал с коляской на спину, после чего долго-долго лежал.

У Питера было 12 секунд на атаку, но они воспользовались этой возможностью, после чего решение исхода матча было отложено на овертайм. Питер начал его в атаке, но не реализовал свой шанс. У казанцев была атака из-за дуги, прерванная нарушением. И Василий Кочетков, реализовав оба штрафных, поставил золотую точку в матче — 11:9.

