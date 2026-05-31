«Иногда на консилиуме мы можем часами обсуждать тактику лечения одного пациента»

Онкологи из медицинского центра «Анадолу» в Турции — о лечении рака, «волшебной таблетке» и ключевых преимуществах турецкой медицины

Фото: Артем Дергунов

На XV международном съезде онкологов «Диалог поколений», который прошел в Казани, авторитетные медики обсуждали актуальные проблемы диагностики и лечения онкологических заболеваний. Со своими докладами выступили и гости из Турции, которые представляли медицинский центр «Анадолу» — один из крупнейших и самых авторитетных многопрофильных госпиталей в стране. Медицинский онколог профессор Бюлент Карагез и онкомаммолог отделения общей хирургии доцент Кемаль Раша представили свой опыт заботы об онкологических пациентах, их маршрутизации и подбора подходов к лечению. «Реальное время» побеседовало с ними о том, какие возможности лечения онкологических заболеваний предлагаются в медцентре «Анадолу», почему турецкая медицина стала востребованной на международном направлении и какая главная проблема стоит сегодня перед онкологами всего мира.

«Турция становится фокусным направлением международного медицинского туризма»

— Чему посвящены ваши доклады на съезде онкологов в Казани?

Кемаль Раша: Тема моего доклада — сопровождение пациентов при оказании неотложной медицинской помощи в онкологических центрах. Я делюсь нашими наработками о том, как организовать путь, который проходят онкологические пациенты в процессе диагностики и лечения, о нюансах работы отделения неотложной терапии.

Говорю о том, как мы можем внедрить правильные клинические практики для онкологических пациентов в их сопровождении — от предварительной диагностики до окончания лечения. Как мы можем быть полезными пациентам, снизить количество инцидентов в отделении неотложной терапии. И главное — как мы можем упростить эти визиты, тем самым способствуя сохранению качества жизни онкологических пациентов. Главная тема моего доклада — именно об этом.

Бюлент Карагёз: Я рассказываю о паллиативной помощи онкологическим больным — о ситуации с ней в Турции и о том, как она устроена в медцентре «Анадолу».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Я рассказываю о паллиативной помощи онкологическим больным.

— Словосочетание «турецкая медицина» до сих пор в новинку для российского пациента, для россиян более привычна идея лечения, например, в Германии или Израиле. Расскажите, пожалуйста, что произошло за последние десятилетия и в чем преимущества выбора вашей страны и медцентра «Анадолу» для медицинского туризма?

Кемаль Раша: Вы правы: Германия и Израиль традиционно лидировали в мире по этому направлению. Но Израиль сейчас, как вы сами понимаете, имеет некоторые проблемы.

Развитие международного туризма в Турцию, как мы помним, началось с эстетической медицины и трансплантации волос, начиная с пациентов из Латинской Америки. Они начали приезжать сюда за этим и за стоматологией, им это выходило гораздо дешевле, чем в США и Европе. Благодаря конкурентной цене и начался международный медицинский туризм в Турцию.

Сейчас Турция становится фокусным направлением международного медицинского туризма, потому что у нас реально сильная система здравоохранения, качественно оказывается клиническая и в особенности онкологическая помощь. Растет пропускная способность наших клиник, расширяются их возможности.

Немаловажный момент — англоговорящий персонал. У нас есть отлично организованные международные подразделения. Это важно не только с точки зрения общения с пациентами, но и для того, чтобы развивать наши компетенции. Все новое в онкологии сейчас издается на английском языке. И если вы не являетесь частью этого сообщества, то вы отрезаны от современных знаний, технологий и т. д. Турецкая медицина глубоко интегрирована в мировой опыт. Очень многое нами было взято из США, из практики европейских стран. Как результат — в наших клиниках очень хороший сервис, координация и навигация пациентов.

Что касается «Анадолу» — это один из крупнейших некоммерческих медицинских центров Турции. Мы специализируемся на онкологической помощи. Это единственная клиника в Турции, которая аффилирована сразу с пятью крупнейшими исследовательскими центрами, центрами медицинских компетенций в США. Мы являемся стратегическим партнером всемирной известного Медицинского центра Джона Хопкинса. Также работаем с Гарвардской медицинской школой и другими авторитетными центрами.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Это единственная клиника в Турции, которая аффилирована сразу с пятью крупнейшими исследовательскими центрами, центрами медицинских компетенций в США.

Бюлент Карагез: Наш авторитет — это не просто слова. Он подтвержден независимыми международными организациями. Медицинский центр «Анадолу» сертифицирован ESMO — Европейским обществом медицинской онкологии в вопросах паллиативной помощи больным раком. У нас есть и другие сертификаты об аккредитации: JCI (Объединенная международная комиссия, США), OECI (Организация европейских онкологических институтов), аккредитация в области интервенционной онкологии IASIOS.

Поэтому мы и сами стали центром компетенций для турецких клиник. Наши возможности регулярно подтверждаются проверками и супервизиями от организаций, выдавших нам сертификаты.

«Лечение, проведенное до хирургии, может способствовать даже полному регрессу опухоли»

— Что предлагает медицинский центр «Анадолу» для лечения онкологических заболеваний? Каковы ваши возможности?

Бюлент Карагез: Мы уже 21 год лечим онкологических больных. Во-первых, очень важен при лечении рака мультидисциплинарный подход — он дает максимально полную картину и позволяет подобрать оптимальную схему лечения, подходящую конкретному человеку в конкретном случае. С пациентом работают врачи всех онкологических специальностей: хирурги, медицинские онкологи, химиотерапевты, специалисты по ядерной медицине, лучевые терапевты. Каждую неделю проводятся десятки комиссий и консилиумов, во время которых врачи из разных отделений коллегиально решают вопросы лечения пациентов. Такие консилиумы порой становятся решающим фактором, когда пациент выбирает, где лечиться.

Во-вторых, чтобы продлить пациенту жизнь и сохранить ее качество, нужно доскональное знание современной медицинской базы, и мы постоянно ее обновляем. Проведение лечения в соответствии с современными подходами — это очень важно.

В-третьих, сильная диагностика, которая в нашем центре проводится буквально за несколько дней, в отличие от многих ситуаций, когда от первого подозрения на опухоль до постановки окончательного диагноза проходят недели или даже месяцы. Первостепенная задача — своевременно поставленный верный диагноз. Для этого мы используем не только КТ, ПЭТ-КТ, биопсию, иммуногистохимический анализ, но и молекулярные методы диагностики, и генетические тесты. Например, лечение рака легких зависит от того, какой у него молекулярный тип — а у этого рака есть 10 разных типов! Правильное определение характера опухоли с помощью молекулярного тестирования значительно увеличивает шанс на увеличение продолжительности жизни и сохранение ее качества.

В-четвертых, у нас высокотехнологичный центр. Мы применяем передовые методы лечения: роботические операции; лучевую терапию; лечение радиоизотопами (оно показывает хорошие результаты при лечении нейроэндокринных опухолей ЖКТ и поджелудочной железы, метастазов костной ткани, рака простаты и других типов онкологических заболеваний); кибернож; все виды химиотерапии, включая таргетную. В нашем распоряжении вся мощь современной медицины.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Очень важен при лечении рака мультидисциплинарный подход — он дает максимально полную картину и позволяет подобрать оптимальную схему лечения.

Кемаль Раша: Как хирург скажу: сегодня мы уже не делаем операций, которые делали 10 лет назад. Сдвигается парадигма: мы стремимся проводить малоинвазивные операции. Например, при раке молочной железы, вместо того чтобы полностью удалять всю грудь, мы находим именно раковую ткань и убираем только пораженную часть железы. Это возможно в большинстве случаев. Но, конечно, необходимо учитывать вид, распространенность, локализацию очагов опухоли.

Раньше мы убирали полностью все лимфатические узлы вокруг центра локализации опухоли, а сейчас — только пораженные. В последнее время мы даже не всем пациентам делаем операцию — в некоторых случаях удается обойтись химиотерапией, лучевой терапией или их сочетанием. Если мы начинаем с химиотерапии и удается локализовать очаг, то дальше мы продолжаем лечение без операции, просто регулярно обследуем. Нередко назначаем таргетное лечение вместо операции — и это приносит хорошие результаты. В зависимости от типа рака лечение, проведенное до хирургии, может способствовать даже полному регрессу опухоли!

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как хирург скажу: сегодня мы уже не делаем операций, которые делали 10 лет назад. Сдвигается парадигма: мы стремимся проводить малоинвазивные операции.

— На лечении каких типов рака в основном специализируется медицинский центр «Анадолу»?

Бюлент Карагез: Колоректальный рак, рак молочной железы, легких, простаты — то, с чем к нам обращаются чаще всего. Но в принципе мы способны лечить все виды онкологических заболеваний.

«У возрастных пациентов и динамика, и прогрессия заболевания совсем другие»

— Какие основные проблемы в современной мировой онкологии вы бы выделили? Как можно их решить, на ваш взгляд?

Кемаль Раша: Несмотря на стремительное развитие медицины, рак — одна из самых распространенных причин смерти людей. Первая проблема мировой онкологии, которую мы видим, — к сожалению, то, что не все имеют доступ к своевременной и качественной медицине. Технологии, препараты — все это очень хорошо, но они недешевы, не каждый может себе это позволить. Нам как врачам очень тяжело это видеть, потому что мы хотим дать надежду каждому.

Это справедливо и для хирургии, в частности для лапароскопии. Часть пациентов не может себе позволить воспользоваться новейшими технологиями. Я как хирург, обладая широкими возможностями роботизированной хирургии, вынужден порой назначать открытые операции, хотя с помощью робота прооперировал бы пациента более виртуозно и менее травматично. Высокая себестоимость онкологического лечения обсуждается сегодня по всему миру, это философская, экономическая и социальная проблема, решить которую пока не удается.

Бюлент Карагез: Вторая проблема — мы наблюдаем нехватку специалистов, притом что количество онкологических пациентов растет. Профессиональных онкологов становится все меньше. Взять тех же хирургов: молодежь, поколение Z, предпочтет пластическую, эстетическую хирургию, но не пойдет учиться на хирурга-онколога. Это тоже острый вопрос, который встает сегодня перед всеми онкологами мира.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Мы наблюдаем нехватку специалистов, притом что количество онкологических пациентов растет.

— Как вы справляетесь с сопутствующими заболеваниями возрастных пациентов, которые, как правило, уже накоплены к определенному периоду жизни? Как совмещаете их поддержку с агрессивным лечением рака?

Кемаль Раша: Это третья проблема мировой онкологии. Онкологические заболевания чаще выявляются у пожилых пациентов. У них уже накоплены сопутствующие заболевания, и лечение рака должно постоянно сопровождаться постоянным сопровождением врачей терапевтического профиля. Это удается организовать далеко не везде. У нас в медицинском центре «Анадолу» развивается новое направление — онкологическая гериатрия, помощь людям «серебряного возраста». У возрастных пациентов и динамика, и прогрессия заболевания совсем другие, это не секрет.

Значит, каждый доктор одновременно должен являться и онкологом, и терапевтом, и специалистом по внутренним заболеваниям. При этом многих пациентов во время лечения мы ведем совместно с другими клиниками и с врачами других специальностей: это и эндокринологи, и гастроэнтерологи, и кардиологи, и многие другие.

Бюлент Карагез: Самое важное преимущество медицинского центра «Анадолу» состоит в том, что мы работаем совместно, все отделения. У нас очень хороший коллектив, постоянная помощь пациентам 24/7, все работают на одно дело. Иногда на консилиуме мы можем часами обсуждать тактику лечения одного пациента.

Пожалуй, это является нашим главным преимуществом, особенно если перед нами возрастной пациент с онкологическим заболеванием. У нас он получит всю необходимую ему помощь, даже если она требуется не по онкологическому профилю. Ему не нужно будет ездить по разным клиникам и обращаться к разным специалистам, мы видим полную картину и берем ее под контроль всей нашей междисциплинарной командой.

«Чем раньше мы сможем увидеть рак, тем больше шансов на выздоровление»

— Самая частая опухоль, выявляемая у женщин, — рак молочной железы. Что нового появилось в области лечения этого заболевания и какова статистика выживаемости?

Кемаль Раша: В последнее время развивается ранняя диагностика. Лечение, начатое на ранней стадии, заставляет меньше обращаться к хирургии: чем раньше начать лечить, тем менее травматично все проходит. И это самое главное.

Кстати, я бы хотел отдельно отметить, что не только для рака груди максимально важна ранняя диагностика. Врачи должны приглашать людей и постоянно объяснять, как важно каждый год проходить маммографию, физическое обследование, женщинам проходить осмотр гинеколога, а мужчинам — колоноскопию и анализ на PSА (чтобы исключить рак простаты). Чем раньше мы сможем увидеть рак, тем больше шансов на выздоровление!

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Врачи должны приглашать людей и постоянно объяснять, как важно каждый год проходить маммографию, физическое обследование, женщинам проходить осмотр гинеколога, а мужчинам — колоноскопию и анализ на PSА.

Бюлент Карагёз: Пятилетняя выживаемость при ранней диагностике рака молочной железы — 95%. При метастатическом раке, который диагностирован позже, этот процент ниже, но при этом очень важен тип рака — их может быть очень много, и от типа зависит тактика и успех лечения. В нашем распоряжении — новейшие биологические препараты, таргетное лечение, гормональная терапия. Можно добавить химиотерапию, в отдельных группах отлично себя показывает иммунотерапия.

Медицина идет вперед, появляются новые технологии, новые препараты, и это увеличивает выздоравливаемость пациентов.

— Проводится ли в вашей клинике генетический анализ опухоли, генетическое секвенирование для выявления специфических мутаций?

Кемаль Раша: Да, мы проводим такие обследования, чтобы при обнаружении мутации подобрать подходящий биологический препарат (персонализированную таргетную терапию или, например, иммунотерапию). Генетический тест — один из сценариев обследования в медицинском центре «Анадолу». У нас такие тесты делятся на две группы. Первый — определение семейного анамнеза, получение сведений о том, какие предрасположенности пациент получил от родителей. Второй — собственно генетическое секвенирование раковых клеток, чтобы узнать характер опухоли. Благодаря новым технологиям, в частности методу NGS (секвенирование нового поколения, — прим. ред.), мы можем это увидеть.

Бюлент Карагёз: Генетические тесты мы проводим почти при всех раковых заболеваниях. Но особенно они показательны для рака легких. Сейчас мы не начинаем лечение, пока не сделаем такое тестирование. При раке молочной железы, когда мы меняем схему лечения, тоже проводим генетическое обследование. Потому что генетика рака может меняться — а значит, нужно будет поменять и лечение.

Иногда, если подходить персонализированно, такое исследование нужно провести в самом начале — например, при метастатическом раке груди. При некоторых видах такого рака примерная продолжительность жизни — год. Таргетная терапия, подобранная по результатам генетического тестирования, в 65% случаев увеличивает этот срок до 6 лет. Мы считаем, что не начинать данное лечение будет ошибкой. И, конечно же, мы идем постадийно.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Генетические тесты мы проводим почти при всех раковых заболеваниях. Но особенно они показательны для рака легких. Сейчас мы не начинаем лечение, пока не сделаем такое тестирование.

«Раком может заболеть каждый»

— Мы часто слышим из новостей, что найдено лекарство от рака. Есть ли на сегодня в онкологии действительно революционные открытия, придумали ли «волшебную таблетку» и почему мы ее до сих пор не можем купить?

Бюлент Карагёз: На всех онкологических конгрессах мы слышим, что каждый год проводятся десятки новых молекулярных исследований, и онкологи всего мира обмениваются этой информацией. Но чтобы пациент смог получить новые препараты, чтобы открытие перешло из лаборатории в клиническую практику, должны быть совершены определенные процессы.

За мою многолетнюю практику сменилось несколько поколений медицинских препаратов, сегодня мы уже не используем те лекарства, которыми лечили раньше. И это замечательно. Но не каждый описанный в новостях новый препарат доходит до аптеки, это надо понимать.

— Говорят, половину всех раков можно предотвратить, изменив образ жизни. Вы согласны с этим?

Бюлент Карагёз: Организм каждого человека рассчитан на много-много лет жизни (особенно если он имеет хорошую наследственность). Но раком может заболеть каждый. Вот только один заболеет в 100 лет, а другой — в 40. Причин, которые на это влияют, множество. Это и наследственность, и внешние факторы, и, конечно, неправильный образ жизни. Я убежден, что многие наши пациенты, заболевшие в относительно молодом возрасте, нередко сами сделали многое для того, чтобы приблизить свою болезнь. Взять, например, курение. Если его исключить из образа жизни, то риск заболеть уменьшается на треть. До сих пор более 90% случаев рака легких обусловлено курением. Это ведь серьезная цифра?

Мы как онкологи призываем отказаться от алкоголя, курения, избыточного потребления пищи, начать заниматься спортом, организовать себе здоровое питание. Таким образом риски будут снижены, но повторимся — не всё зависит от нас!

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Людмила Губаева