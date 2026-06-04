Татарстан предложил развивать сотрудничество с ОАЭ в сельском хозяйстве и энергетике

Также на встрече затронули вопросы партнерского финансирования и создания совместных финансовых продуктов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой Бин Туком Аль-Маарри. Стороны обсудили развитие экономического сотрудничества и расширение партнерства между Татарстаном и ОАЭ, сообщает пресс-служба раиса.

Минниханов отметил, что республика активно участвует в укреплении российско-эмиратских отношений и заинтересована в росте взаимного товарооборота. По его словам, перспективным направлением является привлечение инвестиций из ОАЭ в проекты на территории Татарстана, в том числе через создание специализированных финансовых механизмов.

— Важное направление — взаимодействие в сфере сельского хозяйства. Кроме того, актуально сотрудничество в топливно-энергетической сфере, в области инновационных технологий и цифровизации, — подчеркнул Рустам Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Обсуждались и возможные направления совместной работы в области транспорта и логистики, включая развитие трансграничной торговли и использование инфраструктуры портов ОАЭ как логистических хабов. Также на встрече затронули вопросы партнерского финансирования и создания совместных финансовых продуктов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.

— К сожалению, показатели товарооборота между Татарстаном и Боснией и Герцеговиной остаются на низком уровне. В прошлом году торговля составила лишь $447 тысяч, — заявил ранее Рустам Минниханов на встрече с председателем партии «Союз независимых социал-демократов» (Республика Сербская) Милорадом Додиком. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова