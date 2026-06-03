Бензин в России подорожал на 0,45% за неделю — максимум с начала года

С начала года бензин подорожал на 4,77%, значительно превысив общий уровень инфляции, составивший 3,37% за тот же период

Фото: Владимир Васильев

По последним данным Росстата, в России наблюдается повышение цен на автомобильное топливо. За период с 26 мая по 1 июня 2026 года стоимость бензина выросла на 0,45%, что стало максимальным показателем с начала года.



С начала года бензин подорожал на 4,77%, значительно превысив общий уровень инфляции, составивший 3,37% за тот же период. На 1 июня 2026 года сформировалась следующая ценовая ситуация: средняя стоимость литра бензина по стране достигла 67,83 рубля, при этом цена АИ-92 составила 64,17 рубля за литр, АИ-95 — 69,78 рубля, а АИ-98 — 94,42 рубля.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Параллельно с бензином отмечается рост цен на дизельное топливо. За последнюю неделю его стоимость увеличилась на 0,78%, а с начала года дизтопливо подорожало на 4,17%, также превысив общий уровень инфляции. На 1 июня средняя цена дизельного топлива зафиксирована на уровне 79,46 рубля за литр.

Ранее Министерство энергетики России приняло необходимые меры для обеспечения стабильных поставок моторного топлива в Крым: губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о временном отсутствии на заправках города топлива марок АИ-92 и АИ-95, однако утром 30 мая продажа бензина этих марок была возобновлена.



Наталья Жирнова