«Я знаю значение слова «ничто»

Эмоциональное выгорание как форма существования в романе Джоан Дидион «Играй при любом раскладе»

Фото: Реальное время

Роман Джоан Дидион вышел в 1970 году, но до русского читателя добрался только в 2026-м. За эти десятилетия литература успела привыкнуть к травмам, семейным драмам и подробным психологическим объяснениям. На этом фоне «Играй при любом раскладе» выглядит почти вызывающе. Здесь нет детективной интриги, нет борьбы за счастье, нет даже привычной истории падения. Тридцатиоднолетняя Мэрайя Уайет появляется перед читателем уже после нервного срыва, в психиатрической клинике под Лос-Анджелесом, а ее прошлое складывается из обрывков воспоминаний, флешбэков и коротких сцен. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, как Дидион помещает читателя внутрь опустошенного состояния персонажей.

Когда больше ничего не имеет значения

Главные герои романа Джоан Дидион «Играй при любом раскладе» — представители американской киноиндустрии. Но это не роман о Голливуде конца 1960-х. Конечно, Дидион показывает мир актеров, продюсеров, вечеринок и бесконечной гонки за успехом. Недаром роман называют одним из главных текстов о Лос-Анджелесе и иллюзорном блеске киноиндустрии. Но в центре истории находится другое.

Героиня романа Мэрайя живет среди людей, которые постоянно ищут объяснения своим поступкам и несчастьям, тогда как сама она постепенно приходит к противоположному выводу. Врачей интересует причина ее состояния, а ее саму — уже нет. Роман держится на двух понятиях: «ничто» и эмоциональное истощение. Именно они определяют и поступки героини, и устройство всего повествования.

Мэрайя совсем не похожа на героинь классических романов о кризисе личности. Она не ищет себя, не строит планов и не пытается изменить собственную жизнь. К началу действия ее брак фактически разрушен, актерская карьера остановилась, дочь Кейт находится в специализированном учреждении, родители умерли, а недавний аборт продолжает возвращаться в кошмарах. Но даже эти события не двигают сюжет.

Американская писательница, эссеистка и мемуаристка Джоан Дидион в Сан-Франциско (апрель 1967 года). Ted Streshinsky / Corbis / скриншот с сайта The New Yorker

Дидион показывает человека, который пережил главную внутреннюю катастрофу еще до первой страницы. Недаром роман открывается уже после кризиса, а дальнейшая история движется не вперед, а назад, к обстоятельствам, которые так и не складываются в единственную понятную причину произошедшего.

Сегодня состояние Мэрайи легко описать словом «выгорание», но в 1970 году этот термин еще не вошел в повседневный язык. Она теряет интерес к людям, механически поддерживает отношения, не получает удовольствия от работы и почти не верит в возможность перемен. После развода она часами ездит по автострадам Южной Калифорнии без цели и маршрута, просто чтобы сохранять ощущение движения. Эта навязчивая езда заменяет ей любые попытки разобраться в себе.

Она плыла по дороге, словно лоцман по реке, с каждым днем чутче прислушиваясь к ее течению, была внимательнее к ее поворотам, и, как лоцман в миг перед тем, как уснуть, чувствует покачивание лодки, так и Мэрайе ночью в тишине Беверли‐Хиллз чудились пролетающие над головой на скорости сто десять километров в час огромные знаки: «Нормандия 14», «Вермонт 34», «Харбор Фай 1».

Самое точное описание ее состояния появляется не в разговорах с врачами и не в воспоминаниях. Наблюдая за случайной женщиной на парковке, Мэрайя вдруг чувствует, что смотрит на «неподвижный центр мироздания, и в ней сосредоточилось вселенское небытие». Это замечание оказывается важнее любых диагнозов. Дидион не использует медицинский словарь и не предлагает готовых объяснений, но очень точно фиксирует признаки эмоционального истощения: отстраненность, внутреннее онемение, ощущение разрыва между собственной жизнью и собой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не случайно единственное, что продолжает удерживать Мэрайю в мире, — это Кейт. Все остальное постепенно теряет значение. Как отмечает один из персонажей романа: «Мы с тобой видели «ничто». Мэрайя знает, что означает это «ничто», но все равно продолжает играть.

География пустоты

Мэрайя не ищет ответов. Она давно перестала задавать вопросы.

Картер и Элен все еще задают вопросы. Я тоже когда‐то задавала вопросы, и я получила ответ: ничего. Ответ — ничто.

Дидион не связывает состояние героини только с депрессией или обстановкой в Голливуде. Мэрайя сталкивается с более радикальным опытом. Она не верит, что страдание чему-то служит, что прошлое содержит скрытый урок или что мир обязан объяснять происходящее. Даже родной город Силвер-Уэллс исчез с карты, и Мэрайя спокойно констатирует: «Нет уже никакого Силвер‐Уэллса». Роман снова и снова возвращается к одной мысли: привычные системы смысла разрушились, а на их месте осталось только «ничто».

Врачи оказываются бессильны. Они пытаются восстановить цепочку причин и следствий. Они просят Мэрайю вспомнить прошлое, найти источник срыва и придать пережитому смысл. Но героиня не принимает сам принцип такого поиска. Для психиатров существует схема «событие — травма — симптом». Для нее события просто происходят. Мать погибла в автокатастрофе, брак распался, дочь попала в учреждение, друг покончил с собой. Героиня не отрицает факты, но отказывается превращать их в объяснение собственной жизни. Дидион строит роман на этом конфликте между рациональным объяснением и убежденностью героини в том, что объяснять нечего.

Когда попытки найти смысл заканчиваются, начинается движение. После развода героиня романа проводит дни за рулем, бесконечно кружит по автострадам Лос-Анджелеса и уезжает все дальше от своих проблем. Литературоведы называют философию романа «экзистенциализмом автострады»: героиня едет без цели и заранее не знает пункт назначения. Дорога дает ей ритм. Другие персонажи постоянно обсуждают причины, последствия и решения, а Мэрайя предпочитает скорость. Пока машина движется, ей не нужно искать ответы. В этом смысле автострада становится точной моделью ее сознания: движение продолжается, направление теряется.

Кадр из экранизации романа — фильма «Играй как по писаному» (1972). скриншот с сайта Alta Online

За пределами дорог начинается другой важный ландшафт романа — пустыня. Писательница постоянно связывает внутреннее состояние героини с географией Калифорнии и Невады. Мэрайя смотрит на выжженные пространства, далекие горы и пустые участки земли, где почти не осталось следов жизни. По дороге на нелегальный аборт она замечает сухой раскаленный воздух и противопожарные борозды на склонах гор. Эти детали повторяют устройство ее внутреннего мира. Недаром роман завершается признанием:

Я знаю значение слова «ничто», но все равно остаюсь в игре.

Продолжать игру

Иногда кажется, что роман вот-вот сложится в цельную историю, но Дидион тут же разрушает это ожидание. Она разбивает повествование на 84 короткие главы, многие из которых занимают всего несколько строк. Писательница резко перескакивает между сценами, опускает объяснения и оставляет большие пустоты между событиями.

История Мэрайи движется рывками. Читатель узнает о распавшемся браке, смерти родителей, болезни Кейт, аборте и самоубийстве Бизи отдельными фрагментами, словно рассматривает разрозненные снимки из чужой жизни. Не случайно один из критиков сравнил прозу Дидион с «ледорубами лазерных лучей» и отметил, что даже пустое пространство вокруг ее предложений приобретает смысл.

Писательница почти никогда не комментирует происходящее и не объясняет чувства персонажей. Она предпочитает короткие фразы и точные детали, которые быстро появляются и так же быстро исчезают. В тексте много белого пространства и недосказанности. Дидион не рассказывает о пустоте напрямую. Она строит сам роман по законам пустоты. Отсюда возникает ощущение, что читатель сталкивается не с историей о потере смысла, а с ее непосредственным опытом. Недаром Мэрайя вспоминает прошлое отдельными кадрами и сама сравнивает возможную семейную жизнь с Картером и Кейт с изображением на пленке:

В ее беспомощном сознании, как ножом по сердцу, проносились картинки семьи, которой они могли бы стать.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее радикальный ответ на эту пустоту дает Бизи. Он приходит к выводу, что игру можно просто прекратить. Незадолго до смерти он предлагает Мэрайе разделить с ним таблетки секонала и говорит:

— А, хочешь остаться в игре, — Бизи не сводил с нее глаз. — Однажды ты проснешься и поймешь, что больше не в силах играть.

Для Бизи жизнь и смерть становятся двумя вариантами реакции на отсутствие смысла. Если ничто не имеет значения, игру можно закончить. Он принимает смертельную дозу таблеток рядом с Мэрайей и просит только об одном: «Держись за меня». Она понимает, что происходит, но не пытается его остановить. После смерти Бизи окружающие обвиняют ее в бездействии, а врачи считают, что в тот момент она утратила связь с реальностью.

Однако сама Мэрайя приходит к другому выводу. Она не находит новый смысл и не получает утешения. В финале романа она мысленно продолжает спор с Бизи и отвечает на вопрос «Почему?» короткой репликой: «Почему бы и нет?» Эта формула отличается от привычных литературных развязок. Она не обещает исцеления и не превращает героиню в победительницу. Героиня просто отказывается считать смерть более осмысленным решением, чем жизнь. Единственное будущее, которое она допускает, связано с Кейт. Из больницы она строит планы на день, когда снова увидит дочь, и представляет их возможную совместную жизнь.

Критики называли книгу «кинематографическим нигилизмом», «беспощадным исследованием американской жизни» и даже «ужасающим романом». При этом история Мэрайи остается узнаваемой далеко за пределами своей эпохи. Она сталкивается с эмоциональным истощением, потерей чувствительности и распадом больших жизненных нарративов. А Дидион лишь показывает человека, который получил ответ «ничто» и все же решил остаться в игре.

Издательство: Corpus

Перевод с английского: Лана Матуа

Количество страниц: 192

Год: 2026

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

