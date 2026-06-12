Мо Янь в России: нобелевский лауреат по следам Достоевского, Шолохова и Толстого

Где был, что видел и чем вдохновился китайский писатель во время своего путешествия по литературным местам России

Фото: Екатерина Шуть / предоставлено пресс-службой издательства «Эксмо»

Нобелевский лауреат по литературе Мо Янь впервые за много лет совершил большое путешествие по России. За несколько дней китайский писатель успел пройтись по берегам Невы, увидеть места, где создавался «Тихий Дон», посетить Ясную Поляну, встретиться с сотнями читателей и посмотреть российские постановки по собственным романам. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, как прошел визит Мо Яня в Россию.

Очередь с рассвета и петербургская потасовка

Встреча с читателями 5 июня в Санкт-Петербурге стала первой точкой четвертого визита Мо Яня в Россию. Нобелевский лауреат давно знаком со страной и приезжает сюда уже в четвертый раз. На пресс-конференции в Москве писатель рассказал, что впервые побывал в России еще в 1995 году, когда проехал по приграничным с Китаем городам. Позже он путешествовал по Сибири и Дальнему Востоку, посетил Иркутск и озеро Байкал, Благовещенск и Владивосток.

Эти поездки выросли из его читательского интереса к русской литературе. Мо Янь вспоминал, что много лет читал Валентина Распутина, Виктора Астафьева и Антона Чехова и хотел увидеть места, связанные с их книгами. Во время нынешнего приезда он добрался и до Санкт-Петербурга. «Я был в Санкт-Петербурге, любовался Невой и гулял по ее берегам, видел крейсер «Аврора», бывал у Достоевского», — рассказал писатель.

Поводом для приезда стала не только литературная программа. В России одновременно идут две театральные постановки по его романам — «Лягушки» и «Устал рождаться и умирать». Мо Янь специально приехал на премьеру спектакля «Устал рождаться и умирать» в Санкт-Петербурге. Писатель высоко оценил работу молодой китайской постановочной команды и российских актеров. Он отметил, что создатели спектакля смогли перенести на сцену сложную историю постоянных перевоплощений главного героя. По словам автора, в России его романы получили театральную жизнь раньше, чем в Китае.

Владелец книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов. Екатерина Шуть / предоставлено пресс-службой издательства «Эксмо»

Художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев объяснил интерес к прозе Мо Яня масштабом этих историй и сочетанием бытовой реальности с элементами магического реализма. Во время работы над спектаклями команда изучала китайский быт 1970—1980-х годов и обнаружила много сходства с советской повседневностью. Кобелев подчеркнул, что театр стремился показать российскому зрителю не экзотику, а истории, в которых можно увидеть отражение собственных проблем и опыта.

Владелец книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов рассказал, что идея пригласить Мо Яня возникла после звонка директора Александринского театра Александра Малича. «Мы везем Мо Яня, вы в теме?» — вспоминал Иванов его слова. Ответ последовал сразу: «Это даже не вопрос».

Масштаб интереса можно было увидеть в день встречи с читателями. Первые посетители пришли к магазину в половине седьмого утра, хотя мероприятие начиналось только в полдень. К открытию магазина очередь достигла примерно ста человек, а всего, по оценке организаторов, через нее прошли около тысячи. Среди них оказалось несколько десятков китайских читателей, которые специально пришли увидеть писателя. Во время ожидания возник конфликт между двумя посетителями. Спор начался из-за очереди, участники обменялись претензиями и толчками. В суматохе задели световое панно с анонсом встречи, но его быстро привели в порядок. Иванов на пресс-конференции подчеркнул, что произошедшее не повлияло на атмосферу мероприятия и большинство участников вели себя уважительно.

Китайский писатель и нобелевский лауреат Мо Янь и генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Екатерина Шуть / предоставлено пресс-службой издательства «Эксмо»

Сам Мо Янь говорил с читателями прежде всего о литературе. Петербург показался ему знакомым еще до приезда благодаря книгам Достоевского. На встрече с читателями в «Подписных изданиях» писатель рассказал, что много лет назад прочитал «Идиота» и «Белые ночи» и поэтому воспринимал город через литературные образы. Он отметил, что надеется посетить как можно больше мест, связанных с историей русской литературы. По его словам, книги помогают узнать другую страну, а возможность увидеть дома, гостиницы и улицы, где жили писатели, создает особую связь между современным читателем и авторами прошлого.

Автограф-сессия в «Подписных изданиях» продолжалась около трех часов. За это время Мо Янь подписал примерно пятьсот книг. После встречи магазин еще долго получал сообщения от читателей, которые пытались найти экземпляры с автографом автора.

Священная река

На рабочем столе Мо Яня постоянно лежит один из главных романов русской литературы. На пресс-конференции в Москве писатель рассказал, что регулярно возвращается к «Братьям Карамазовым» Федора Достоевского и часто перечитывает Ивана Тургенева. Особое место в его читательской биографии занимает и Михаил Булгаков. По словам Мо Яня, роман «Мастер и Маргарита» сильно повлиял как на китайских писателей, так и на китайских читателей.

Мо Янь подчеркнул, что русская литература продолжает играть важную роль в Китае. «Можно сказать, что русские классики сильно повлияли на формирование китайских писателей. Три поколения читателей из Китая находятся под большим влиянием русской классики. К нам на рынок заходят новые авторы, но классическая русская литература не будет ничем заменена», — сказал он. Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев подтвердил этот интерес. Во время поездки в Пекин его поразило, что русская классика занимает лучшие места в китайских книжных магазинах.

Среди русских авторов Мо Янь особенно выделяет Михаила Шолохова. Когда разговор зашел о литературных влияниях, писатель сразу вспомнил «Тихий Дон». «Давайте вспомним Шолохова, «Тихий Дон», его тишину, покой, эти бескрайние поля», — сказал он. Мо Янь отметил, что описание природы в его собственных книгах во многом связано с впечатлением от шолоховской прозы. По его словам, автор «Тихого Дона» умел передавать запахи и звуки окружающего мира так точно, что читатель буквально ощущал их. «Он чувствовал разные запахи, потому что они передаются в картинах, описанных в «Тихом Доне». Наверное, эту чувствительность к запахам и звукам я унаследовал и от своего отца», — рассказал писатель.

Екатерина Шуть / предоставлено пресс-службой издательства «Эксмо»

Поэтому одной из точек нынешнего визита в Россию для него стала поездка на Дон. Мо Янь отправился в места, связанные с жизнью и творчеством Шолохова. Основные шолоховские локации находятся в Ростовской и соседних районах Волгоградской области. Среди них — станица Вешенская, где писатель жил и работал над «Тихим Доном», а также станица Букановская в Волгоградской области, где он начал работу над романом. По этим местам китайскую делегацию сопровождал внук писателя Александр Шолохов.

Именно эта поездка произвела на Мо Яня одно из самых сильных впечатлений за весь российский маршрут. «Наконец-то я увидел своими глазами великий Дон. Я стоял на тех местах, где снимали фильм «Тихий Дон». Я много раз читал книгу Михаила Шолохова. Можно сказать, что для меня река Дон священна», — рассказал он. Александр Шолохов показал гостям места, где создавался знаменитый роман, и дом, где работал его дед.

Мо Янь признался, что эта встреча оказалась для него особенно важной. «Нам даже показалось, что во время общения мы встретили Шолохова. Внук Шолохова намного меня моложе, но он бережно хранит память и наследие своего деда. Мне кажется, у них голоса очень похожи, поэтому во внуке я видел деда», — сказал писатель.

Мо Янь и Чжан Хунбо, постоянный заместитель председателя и генеральный директор «Китайского Литературного Авторского Общества». Екатерина Шуть / предоставлено пресс-службой издательства «Эксмо»

Мо Янь уже решил превратить свои впечатления в новые тексты. «Поездка на берег Дона, конечно же, тоже найдет свое отражение в моих последующих рассказах», — сообщил писатель. Он сказал, что после путешествий регулярно публикует путевые заметки для китайской аудитории. По его словам, такие тексты уже читают более ста тысяч человек. Мо Янь надеется, что рассказы о поездке приведут на Дон новых гостей из Китая. «Я думаю, что из этих ста тысяч человек обязательно найдутся те самые путешественники, которые приедут в следующем году на берег Дона, чтобы увидеть это своими глазами», — сказал он.

В гостях у Льва Толстого

В 2025 году роман Мо Яня «Смерть пахнет сандалом» был удостоен премии «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература». На пресс-конференции в Москве Евгений Капьев напомнил, что именно эта книга остается самым продаваемым произведением Мо Яня в каталоге издательства Inspiria.

Сам писатель признался, что считает роман одним из самых важных в своей карьере. «Смерть пахнет сандалом» — это один из любимых романов в моем послужном списке. Методика написания этого романа для меня особая. В нем находят отклик народная пьеса и народные сказания, которые в Китае очень популярны. Весь роман написан с помощью рифмованных строк. Многие герои этой книги — герои народной китайской оперы. Кстати, этот роман адаптировали для оперы в Китае», — рассказал он.

Член жюри премии и писатель Павел Басинский отметил, что произведения Мо Яня уже не раз привлекали внимание «Ясной Поляны», однако именно «Смерть пахнет сандалом» произвела на экспертов особое впечатление. По словам Басинского, роман сочетает сложную модернистскую форму с глубокими корнями в китайской культуре. «Если вы хотите почувствовать вкус Китая, услышать Китай — читайте Мо Яня. Вы физически почувствуете присутствие китайского глубинного духа: боли, радости, запахи, вкусы, телесное, духовное — все это вместе там чувствуется», — сказал он.

Член жюри премии «Ясная Поляна» и писатель Павел Басинский. Екатерина Шуть / предоставлено пресс-службой издательства «Эксмо»

Во время поездки по России Мо Янь посетил Ясную Поляну — родовое имение Льва Толстого в Тульской области. Здесь Толстой родился, прожил большую часть жизни, написал «Войну и мир» и «Анну Каренину», а сегодня на территории усадьбы работают мемориальный дом писателя, исторические сады, парки и музейный комплекс. «Я посетил Ясную Поляну. Я удостоен премии «Ясная Поляна», и для меня это большая честь», — сказал Мо Янь.

Поездка в усадьбу логично продолжила разговор о русском писателе, который давно занимает важное место в читательской биографии китайского автора. Когда речь зашла о влиянии русской литературы на его творчество, Мо Янь вспомнил Толстого и один из самых известных романов XIX века. «Книга Льва Толстого «Война и мир» сильно повлияла на мой роман «Красный гаолян», на сцены сопротивления китайского народа японским захватчикам. Здесь, наверное, можно найти отголоски полей битвы и сражений при Аустерлице», — рассказал он.

Разговор о Нобелевской премии, литературе и лягушках

После поездок по Петербургу, Ясной Поляне и шолоховским местам на Дону Мо Янь 10 июня приехал в Москву. Столица стала финальной точкой его четвертого визита в Россию. С этим городом у писателя связаны давние воспоминания. Впервые он приехал сюда в 2007 году на Московскую международную книжную выставку-ярмарку. Именно тогда Москва произвела на него одно из самых необычных впечатлений. «Моим самым ярким впечатлением было то, что метро в Москве находится действительно очень глубоко под землей. Мне казалось, что подняться по эскалатору снизу наверх занимает вечность», — вспоминал Мо Янь. С тех пор прошло почти два десятилетия. «За 19 лет, пока я не был в Москве, произошли огромные изменения. Хочу сказать много, но времени так мало», — отметил писатель.

На пресс-конференции Евгений Капьев напомнил, что 29 мая в России вышли «Чесночные баллады» — второй роман Мо Яня, который автор написал всего за 35 дней. Капьев также рассказал о новом сборнике автобиографических рассказов «Человек», который вышел в Китае в прошлом году. Отвечая на вопрос о том, что изменилось между этими книгами, Мо Янь рассказал не только о своей литературной эволюции, но и о жизни после Нобелевской премии.

«Когда вышли «Чесночные баллады», я был начинающим, молодым, отчаянным 32-летним. Сейчас мне уже 71 год, и жизненный опыт дает о себе знать. Для моей творческой биографии переломным моментом стал 2012 год, когда мне вручили Нобелевскую премию по литературе. Тогда жизнь поделилась на до и после», — сказал он.

Екатерина Шуть / предоставлено пресс-службой издательства «Эксмо»

По словам писателя, до получения премии его хорошо знали в Китае, но после 2012 года внимание к нему резко выросло. «Моих книг на книжных полках становилось все больше и больше, а внимания еще больше. Оно стало очень пристальным. Я долго не мог адаптироваться к этой новой реальности», — признался Мо Янь. Позже он научился отделять себя от чужих оценок и критики. «Я понял, что, возможно, их слова касаются меня, но это не я», — объяснил писатель.

Он также рассказал, что после Нобелевской премии начал активно писать пьесы и по-новому взглянул на собственную работу. «Если сейчас не воспользоваться тем временем, которое мне осталось, то я, наверное, не успею сказать все, что хочу сказать», — добавил он.

Во время пресс-конференции журналисты вспомнили и значение литературного псевдонима Мо Яня, который можно перевести как «не говори» или «молчи». Один из вопросов касался противоречия между этим именем и его литературной деятельностью. Писатель ответил с улыбкой: «Если переводить мой псевдоним дословно, то противоречие здесь действительно есть. Даже те, кому я не нравлюсь, говорят: раз тебя так зовут, молчи. Но если бы я сегодня приехал на пресс-конференцию и не говорил, наверное, все бы очень расстроились».

После встречи с журналистами московская программа продолжилась уже за пределами центра города. Мо Янь отправился в Переделкино, где встретился с читателями и посетил Дом-музей Бориса Пастернака. Еще одним важным событием стал спектакль «Лягушки» в постановке Никиты Кобелева. Псковский академический театр драмы показал его в рамках гастролей на сцене Театра на Таганке. Эта постановка стала первой в мире сценической версией одноименного романа Мо Яня.

Екатерина Шуть / предоставлено пресс-службой издательства «Эксмо»

После спектакля писатель поднялся на сцену и поблагодарил актеров и зрителей. «Я сейчас очень взволнован. Я посмотрел такой замечательный спектакль. Не так давно я был на берегу Дона и слышал в природе кваканье лягушек. Сегодня я снова услышал кваканье лягушек, но уже в театре. Этот звук вызывает у меня очень много ассоциаций. Я вспоминаю мой родной край, моих родных и те ощущения, которые были связаны с написанием романа», — сказал он. Мо Янь отметил, что многие персонажи книги имеют реальные прототипы. Например, тетушка Вань Синь выросла из образа его собственной родственницы, которая работала акушеркой и гинекологом в китайской деревне.

Говоря о романе, писатель подчеркнул, что считает его прежде всего человеческой историей. «В какой-то мере может показаться, что этот роман посвящен теме политики деторождения в Китае, но на самом деле это в первую очередь человеческая история», — отметил он. Мо Янь также вспомнил Достоевского как автора, который показал пример глубокого исследования человеческой психологии.

Подводя итог вечера, он поблагодарил постановочную команду за внимательное отношение к книге. «Мне кажется, что в этой постановке выделены наиболее сильные, наиболее яркие элементы моего романа. И это, по сути, душа человека», — сказал писатель. Так завершился визит в Россию нобелевского лауреата по литературе 2012 года Мо Яня.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».