«Росатом»: перезапуск ЗАЭС возможен в ближайшие месяцы при соблюдении нескольких условий

С сентября 2022 года станция не вырабатывает электроэнергию, все реакторы находятся в состоянии холодного останова

Перезапуск Запорожской атомной электростанции может состояться в обозримой перспективе при выполнении двух ключевых условий. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в интервью ИА «Вести».

По его словам, речь может идти о запуске в течение ближайших месяцев, при этом для этого потребуется выработать приемлемую для международного сообщества конфигурацию работы станции с точки зрения безопасности, экологических требований и экономической эффективности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Лихачев подчеркнул, что обязательными условиями перезапуска являются урегулирование ситуации в зоне специальной военной операции, а также обеспечение абсолютной ядерной и экологической безопасности крупнейшего энергетического объекта.

С сентября 2022 года станция не вырабатывает электроэнергию, все реакторы находятся в состоянии холодного останова.

Напомним, что 30 мая ВСУ ударили беспилотником по энергоблоку Запорожской атомной электростанции. «В результате удара поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 м от реакторного отсека», — говорится в сообщении Минобороны РФ.



Наталья Жирнова