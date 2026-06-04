Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве с «Роскосмосом» на ПМЭФ

Документ подразумевает популяризацию космической деятельности и укрепление престижа отечественной космонавтики

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между правительством республики и госкорпорацией «Роскосмос».

Документ направлен на комплексное развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала. Соглашение подразумевает популяризацию космической деятельности и укрепление престижа отечественной космонавтики, а также реализацию конкретных практических задач.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Стороны договорились о совместном выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с привлечением предприятий, научных институтов и образовательных организаций Татарстана. Кроме того, ожидается сотрудничество в области создания и внедрения передовых технических и технологических решений. В том числе в разработке высокотехнологичной продукции и выполнении наукоемких работ.

По условиям партнерства, стороны пришли к соглашению по использованию татарстанской промышленной продукции для нужд космической отрасли России, в том числе в рамках программы импортозамещения.

Ранее стало известно, что российские космические компании зафиксировали прирост выручки на уровне 10% за прошедший год.

Зульфат Шафигуллин