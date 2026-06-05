Общественность Нижнекамска посетила локальные очистные сооружения нижнекамского предприятия СИБУРа

Участники экскурсии оценили процесс очистки воды на производстве этилена и контроль ее качества в заводской лаборатории

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Экскурсия состоялась в преддверии Всемирного дня окружающей среды. Среди участников мероприятия — врачи, учителя, представители Совета ветеранов предприятия, а также студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева.

Локальные очистные сооружения работают на производстве этилена: очищенная вода возвращается в технологический процесс. Это снижает забор воды из реки Камы и исключает сброс загрязненных стоков в городскую канализацию.

Вода на производстве этилена не участвует в химических реакциях и выполняет две основные функции. Первое — охлаждает более ста единиц теплообменного оборудования комплекса, второе — используется для производственных процессов, в том числе обеспечения работы пиролиза.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

После этого вода поступает на очистку на локальные очистные сооружения завода этилена.

— Очистка воды проходит в 4 этапа: первый — механическая очистка. Здесь отделяются нефтяная пленка, жиры, масла и взвешенные частицы. Второй этап — биологическая очистка: в аэротенках с постоянной подачей воздуха бактерии разлагают органические загрязнения. Затем — ультрафильтрация на мембранных биореакторах: они задерживают взвешенные вещества, бактерии и до 99% вирусов. И наконец — обратный осмос: он удаляет нитраты, сульфаты, соли жесткости и тяжелые металлы. На выходе получаем очищенную воду, которую можем вновь использовать для работы производства, — рассказал Айдар Лотфуллин, начальник производства водоподготовки и водоотведения завода этиленов «Нижнекамскнефтехима».

Благодаря запуску локальных очистных сооружений предприятие снизило забор воды из Камы на 3 миллиона кубометров в год.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Постройка локальных очистных сооружений реализована в рамках соглашения с Росприроднадзором, по которому предприятие направит 13 млрд рублей на природоохранные мероприятия.

Участники экскурсии также узнали, как на предприятии контролируется качество воды до и после ее очистки. Для этого пробы воды каждую смену передают в центральную заводскую лабораторию предприятия.

— Пробы отбираются непосредственно на очистных сооружениях: на ЛОСах у нас 47 точек забора, воду проверяют на 30 показателей. После проверки данные вносятся в лабораторную информационную мониторинговую систему. Коллеги на очистных сооружениях автоматически видят результаты, где надо — оперативно корректируют работу очистки воды, после этого мы делаем повторную проверку, чтобы на выходе ее качество соответствовало установленным нормативам, — отметила Алсу Маслова, начальник лаборатории пиролиза, органического синтеза и экологического контроля «Нижнекамскнефтехима».

Преподаватель Детского эколого-биологического центра Нижнекамска Аделя Тимофеева отметила, что было очень интересно увидеть процесс очистки воды изнутри.

— На экскурсии нам рассказали, что одно из назначений воды на производстве этилена — участие в процессе пиролиза. Здесь вода охлаждает пирогаз и превращается в пар, который вращает турбины компрессоров, — это существенно экономит электроэнергию и повышает экологичность производства этилена, — поделилась открытием Аделя Тимофеева.

Под впечатлением остался и студент первого курса Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева Ильсаф Шаймухаметов.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Я живу в Набережных Челнах. У нас в городе много говорят об этом предприятии. Сегодня я своими глазами увидел, как контролируется экология, и больше узнал о своей будущей профессии. С родителями мы обсуждали этот вопрос, и я решил, что пойду сюда работать, потому что за химией будущее, — уверен Ильсаф Шаймухаметов.

Заведующая педиатрическим отделением Городской больницы №1 Нижнекамска Рафида Коткова призналась, что давно мечтала побывать на производстве.

— У меня и сын и муж работают на нефтехимическом производстве. Самое важное, что я увидела сегодня, это то, как здесь модернизирован весь производственный процесс и механизм очистки. В городе от пациентов иногда можно услышать мифы про то, как по ночам что-то куда-то сливается и так далее, но сегодня я убедилась, что процесс очистки замкнутый, вся вода перерабатывается и очищенная возвращается на производство, — подчеркнула Рафида Коткова.