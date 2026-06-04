Вице-премьер Новак: цены на АЗС растут в пределах инфляции

Чиновник считает, что ситуация в этой сфере остается стабильной

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Цены на заправках в стране растут в пределах инфляции, считает вице-премьер России Александр Новак. По его словам, ситуация остается стабильной.

— В настоящее время ситуация стабильна, и цены на заправках вертикально интегрированных компаний и большинства заправок растут на уровне не выше инфляции, — приводит слова Новака ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам вице-премьера, Правительство вместе с федеральным центром и министерством энергетики продолжат следить за развитием ситуации.

Накануне Росстат опубликовал данные, по которым бензин с начала года подорожал на 4,77%, значительно превысив общий уровень инфляции, составивший 3,37% за тот же период.

Зульфат Шафигуллин