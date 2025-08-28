«Когда Рафаэль поет, сердце начинает биться по-татарски»: в Татарстане презентовали книгу о знаменитом певце

Сборники, общий тираж которых составил 4 тыс. экземпляров, скоро отправятся в школы и библиотеки республики

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане прошла презентация книги «Рафаэль Ильясов» о заслуженном деятеле искусств ТАССР и народном артисте республики. «Когда Рафаэль поет, сердце начинает биться по-татарски», — говорил о нем режиссер Марсель Салимзянов. Торжественное мероприятие состоялось в Дрожжановском районе, на родине певца. Подробнее о том, почему так важно сохранить память о «татарском соловье», — в материале «Реального времени».

«Когда у человека спрашивают, какой он нации, он начинает перечислять своих знаменитостей»

Торжественные мероприятия начались в селе Нижнее Чекурское, где родился Рафаэль Ильясов, и продолжились в райцентре Старое Дрожжаное.

Торжественные мероприятия начались в селе Нижнее Чекурское, где родился Рафаэль Ильясов. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Как рассказал журналистам один из составителей книги, журналист, поэт, писатель, заслуженный деятель искусств Татарстана Рафис Курбан, в основу сборника легла выпущенная им еще в 2003 году книга «Вернуться в молодость». Ее дополнили новыми материалами, в числе которых — высказывания татарских деятелей культуры и искусства об Ильясове, воспоминания родственников, созданные самим певцом статьи и радиопередачи об известных людях.

С инициативой создания книги выступили фонд «Жиен» — «Сход» и Группа компаний ТАИФ. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Отдельный раздел посвящен биографии Рафаэля Ильясова и истории его родного края. На создание книги ушло порядка полутора лет.

— С инициативой [создания книги] выступили фонд «Жиен» — «Сход» и Группа компаний ТАИФ. Мы взялись за эту работу с мыслью: кто сделает это, если не мы? — поделился автор.

Рафис Курбан: «На создание книги ушло порядка полутора лет». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Как подчеркнул директор регионального благотворительного общественного фонда сохранения и развития татарского языка и культуры «Жиен» — «Сход» Фауат Рафиков, сегодня среди всех субъектов России только Татарстан издает свою серию о знаменитых личностях

Изначально сборник был написан на татарском языке, позже его перевели на русский. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Когда у человека спрашивают о его нации, он начинает перечислять своих знаменитостей. Именно они являются лицом народа. В основном в серии «Знаменитые личности» («Шәхесләребез», — прим. ред.) рассказывали о писателях, поэтах, артистах. Если не считать Ильгама Шакирова, Рафаэль Ильясов стал первым среди певцов, которому посвящена выпущенная книга, — сообщил он.

По словам Рафикова, изначально сборник был написан на татарском языке, позже его перевели на русский. Тираж в обоих случаях составил 2 тыс. экземпляров.

Фауат Рафиков: «Рафаэль Ильясов стал первым среди певцов, которому посвящена книга». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Книги отправятся в школы, колледжи, медресе и, главное, в библиотеки Татарстана, — пообещал директор фонда.

«Человек, который сам сделал себя и сохранил все лучшие человеческие качества»

В книге рассказывается о Рафаэле Ильясове не только как о выдающемся артисте, но и как о музыкальном редакторе татарского государственного радио, добавила ответственный редактор Дания Загидуллина, действительный член Академии наук РТ.

Суммарно тираж книги составляет 4 тыс. экземпляров. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Если до подготовки книги я знала Рафаэля Ильясова как прекрасного певца, то здесь он раскрылся для меня вообще с другой стороны — как великий дипломат. Он около 50 лет вел музыкальную политику Татарстана и сумел найти золотую середину в этой сложной сфере, — рассказала она «Реальному времени».

Дания Загидуллина: «Рафаэль Ильясов для меня в книге раскрылся с новой стороны». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Дания Загидуллина поделилась, что работа над книгой велась с желанием показать для односельчан и всего татарского народа разносторонние таланты Ильясова.

— Человек, который сам сделал себя, достиг таких больших высот и сохранил все свои самые лучшие человеческие качества, — в этом, наверное, суть Рафаэля Ильясова, — подчеркнула редактор.

«Когда меня не станет, куда все это денется?»

Память о выдающемся земляке в Дрожжановском районе действительно чтят. Дому культуры в его родном селе присвоили имя Ильясова. Мемориальную доску, установленную на фасаде здания, торжественно открыли глава района Марат Гафаров и дочь певца Айгуль Ильязова.

Марат Гафаров: «Есть такое слово на татарском языке — моң, у Рафаэля Ильясова он был». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Рафаэль Ильясов — это наша гордость. Он всю жизнь посвятил возрождению и развитию татарского народного творчества, его песни передаются из поколения в поколение. Есть такое слово на татарском языке — моң, у Рафаэля Ильясова он был. Народ его любил, на концерты практически не было билетов. Его творчество мы будем хранить вечно, — подчеркнул Марат Гафаров.

В пришкольном музее в Нижнем Чекурском «татарскому соловью» посвящена целая экспозиция. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Как рассказала Айгуль Ильязова, книга о певце важна и для его семьи, и для коллег, и для нового поколения.

— Это сборник, который воссоздает образ папы, сохраняет его творчество. Я выросла в семье выдающегося артиста, но с нами он был не музыкальным работником, а лучшим папой — заботливым, всем помогающим. Про музыку говорил только в свое удовольствие. Мы не знали, чем он занимался в своей профессиональной деятельности. Для всех нас и для меня лично будет очень интересно углубиться в нее, прочитав книгу, — призналась она.

Айгуль Ильязова: «Это сборник, который воссоздает образ папы, сохраняет его творчество». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В Нижнем Чекурском Рафаэлю Ильясову посвящена целая экспозиция. Она была создана на базе пришкольного краеведческого музея по инициативе самого артиста, сообщила директор учебного заведения Айслу Шигабутдинова.

Экспозицию составляют не только личные вещи Рафаэля Ильясова, но и уникальные фотографии, афиши, вырезки. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— В экспозиции, посвященной Рафаэлю-абыю, имеются личные фотографии, афиши, вырезки из газет, журналов, которые он собирал, книги с подписями авторов. Он при жизни их привез и подарил мне. Сказал: «Когда меня не станет, куда все это денется?» И мы с ним договорились, что сделаем музейный уголок, — поделилась она.

Айслу Шигабутдинова: «Посвященная певцу экспозиция в пришкольном краеведческом музее появилась с подачи самого Рафаэля Ильясова». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Теперь коллекция пополнилась новым экспонатом. Подарок музею преподнесли во время торжественного мероприятия в селе Старое Дрожжаное. Им стал гобой — музыкальный инструмент, на котором мастерски играл певец. Кроме того, от имени семьи Шигабутдиновых музей получил тугру (каллиграфическая монограмма, личная печать восточных правителей) Ильясова. Этот необыкновенный подарок вручили родственник Ильясова Альфред Шигабутдинов и каллиграф Наджип Наккаш.

Посвященная Рафаэлю Ильясову экспозиция краеведческого музея в Нижнем Чекурском пополнилась новым экспонатом. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Альфред Кашафович рассказал, что с Рафаэлем Ильясовым его объединяют общие корни. Особенно они сблизились, когда Альфред Шигабутдинов поступил учиться в Казань: он заходил к певцу, и тот всегда угощал студента чашечкой кофе.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Говорят, если нарисовать человека, его душа будет рядом с рисунком. Теперь Рафаэль-абый встретит нас здесь. А [новая] книга — не только о Рафаэле-абые. Она обо всем нашем роде. Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе! — поблагодарил собравшихся Альфред Шигабутдинов.