Минниханов на ПМЭФ провел переговоры с министром энергетики Цивилевым
Стороны обсудили вопрос конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с министром энергетики России Сергеем Цивилевым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.
На встрече Минниханов и Цивилев обсудили реализацию энергетических проектов в Татарстане. В том числе вопросы конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации в республике.
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в презентации автомобилей SENAT.
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