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Минниханов на ПМЭФ провел переговоры с министром энергетики Цивилевым

12:13, 04.06.2026

Стороны обсудили вопрос конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации в Татарстане

Минниханов на ПМЭФ провел переговоры с министром энергетики Цивилевым
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с министром энергетики России Сергеем Цивилевым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

На встрече Минниханов и Цивилев обсудили реализацию энергетических проектов в Татарстане. В том числе вопросы конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации в республике.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в презентации автомобилей SENAT.

Зульфат Шафигуллин

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