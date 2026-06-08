«Сабантуй — это такой подъем души»
Площадка АО «ТАИФ-НК» подарила нижнекамцам атмосферу праздника и единства
Гоночные автомобили, фотобус, оснащенный ИИ-технологиями, лучшие артисты татарской эстрады, а также надувной скалодром, бейсбольная батут-площадка, мегабоулинг и множество других активностей представило АО «ТАИФ-НК» на Сабантуе-2026. Площадка притягивала гостей, словно магнит. Не смогли пройти мимо и почетные гости: раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер Якутии Сергей Местников, мэр Якутска Евгений Григорьев. Подробности — в материале «Реального времени».
Слияние древних традиций и современности
Площадка АО «ТАИФ-НК» в очередной раз подтвердила статус одной из самых оживленных и интересных на Сабантуе. Нефтепереработчики каждый год радуют гостей красочным оформлением и насыщенной культурной программой.
— Сабантуй — наш традиционный праздник. Конечно, раньше его праздновали не в таком масштабе, но сейчас, отмечая его в современной интерпретации, мы отдаем дань уважения традициям предков. Сельчане сегодня подводят промежуточные итоги посевной кампании. Хотя мы и не занимаемся сельским хозяйством, у нас есть тесная связь с аграриями — мы снабжаем их топливом, без которого техника просто не сможет работать. Поэтому мы тоже считаем этот праздник своим. Желаю жителям и гостям города, а также коллективу ТАИФ-НК отличного настроения и больших успехов в будущем! — пожелал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.
Оказавшись на площадке АО «ТАИФ-НК», посетители немедленно вовлекались в атмосферу безудержного веселья и искренней радости. Взрослые пускались в пляс под известные хиты татарской эстрады. Музыкальное настроение гостям в том числе создавала первая в России татарская кавер-группа «Мингазов».
— ТАИФ-НК — наши давние друзья! Мы каждый год с огромным удовольствием выступаем на этой площадке. Нас очень тепло встречают гости, всегда нам аплодируют. В этом году мы привезли авторские и народные песни. Будем петь вместе со зрителями! — рассказал о деталях музыкальной программы солист группы Ильяс Мингазов.
Дети, батуты и бесконечное веселье!
Пока взрослые зажигали под татарские треки, дети проявляли силу, ловкость и смекалку в спортивных состязаниях. Надувной скалодром, пожалуй, стал самым популярным местом у детей на всем майдане. Ребята лихо взбирались на его вершину и получали за это сладкие подарки. Полюбились юным гостям бейсбольная батут-площадка и мегабоулинг.
Две подружки Амина Гафурова и Самира Хамзина рассказали, что целый год ждали Сабантуя, чтобы повеселиться от души.
— Мы прыгали на батутах, пинали мячи, полазили на скалодроме, кидали обручи. Очень, очень, очень классно!
— А еще сражались с роботами — воздушными шарами. Здесь весело! — наперебой делились эмоциями девочки.
В объективах фотокамер
Еще одной изюминкой Сабантуя-2026 АО «ТАИФ-НК» стал фотобус, оснащенный искусственным интеллектом.
Каждый желающий мог создать фотоснимки с крутейшими фильтрами и эффектами. Результат мгновенно высвечивался на экране. И самое приятное — фотографии можно было сразу распечатать и унести с собой как яркое воспоминание о празднике.
— Фото — супер! Неожиданно увидеть себя парящей на параплане, — с улыбкой глядя на только что распечатанные фотографии, сказала Екатерина Лебедева.
На площадке АО «ТАИФ-НК» также была организована фотозона, оформленная в стиле традиционной татарской деревни. Она пользовалась такой же популярностью, как и фотобус.
— Сфотографируйте нас, пожалуйста, — обратилась к журналисту «Реального времени» семья Зариповых. Сабантуй для нее — один из самых любимых праздников. И каждый раз, приезжая на майдан, они первым делом заглядывают на площадку АО «ТАИФ-НК».
— Сказать, что здесь классно, значит, ничего не сказать! Наши дети просто обожают это подворье. И пока они не поучаствуют во всех интерактивах, мы отсюда никуда не уходим. Вот и получается, что мы почти весь день проводим тут: танцуем, веселимся, вкусно обедаем. Здесь всегда представлена вкусная домашняя кухня. Нам все очень нравится, — признался Руслан, глава семьи Зариповых.
Чемпионские драйвы
Еще одной негласной фотозоной на площадке АО «ТАИФ-НК» стали гоночные автомобили спортивной команды «ТАИФМОТОСПОРТ».
Так, перед гостями праздника предстала Cupra VZ Leon класса «Туринг». В апреле прошлого года Дмитрий Брагин, многократный чемпион страны, выступал за рулем этого автомобиля на кольцевых гонках в рамках чемпионата России. Соревнования проходили на автодроме в Грозном.
Рядом с Cupra расположился гоночный багги. Он был специально создан для чемпионата России по ралли-рейдам. Подобные машины также участвуют в гонках Париж — Дакар.
— Мы не просто выставляем машины ради развлечения. Это прежде всего популяризация автоспорта. Нам важно, чтобы молодежь видела, как развивается этот вид спорта. В данном классе в России нет ничего лучше. Мы хотим, чтобы молодые люди вдохновлялись и в будущем занимались мотоспортом. Кто знает, возможно, среди этих детей есть будущие чемпионы-гонщики! — воодушевленно сказал Айдар Лутфуллин, механик команды «ТАИФМОТОСПОРТ».
— Очень крутые автомобили! Внутри салона — как в космической ракете! Все на высшем уровне! — поделился впечатлениями Сергей Лисюков, которого гоночные машины очень заинтересовали.
Промышленное сердце Татарстана
Приехавший поздравить нижнекамцев с праздником раис Татарстана Рустам Минниханов не смог пройти мимо площадки АО «ТАИФ-НК».
К нефтепереработчикам он заглянул вместе с вице-премьером Якутии Сергеем Местниковым, мэром Якутска Евгением Григорьевым, мэром Нижнекамска Радмиром Беляевым.
Осмотрев все подворья, делегация заняла почетные места на трибунах центральной площадки, чтобы стать свидетелями красочного пролога.
— Нижнекамск — предмет нашей особой гордости, это промышленное сердце Татарстана. Это город сильных и целеустремленных людей. Город, который в этом году отмечает свое 60-летие, — сказал Рустам Нургалиевич, приветствуя гостей Сабантуя, и отдельно отметил его особую ценность в этом году:
— Сегодня объединились два исконно народных праздника — татарский Сабантуй и якутский Ысыах. Это живой пример того, как богата наша страна и как органично переплетаются наши культуры, делая нас ближе друг к другу и сильнее.
Рустам Минниханов наградил почетными грамотами и благодарственными письмами тружеников села, а также передовиков производства. Благодарностью раиса РТ за активное участие в реализации проектных решений и модернизации был отмечен машинист технологических насосов завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» Николай Пустоплеснов.
«Самое важное — чувство единства»
Всего в этот день нижнекамский Сабантуй посетили 45 тысяч человек.
И, пожалуй, каждый из пришедших на праздник плуга заглянул на площадку нефтепереработчиков.
— Сабантуй — это все. Это самый главный праздник, даже важнее Нового года. Он у нас в крови. Сабантуй — это такой подъем души. Моя мама всегда говорила: «В Сабантуй кружитесь, желайте себе что-то от души — и все сбудется у вас», — поделилась Лилия Султанова.
— Приехал на праздник всей семьей. Мы участвовали в конкурсах, веселились и наслаждались музыкой. Я очень рада, что Сабантуй собирает так много людей. Это возможность вновь увидеться с теми, кого давно не видела, — призналась Рамиса Гизатуллина.
— Самое важное — чувство единства и принадлежности к культуре. Сабантуй напоминает нам о наших корнях, об истории. В такие моменты понимаешь, как важны традиции и связь с предками. Это праздник не только для веселья, но и для размышлений о том, кто мы и откуда, — отметила Неля Назмеева.
Теплый прием и разнообразные развлечения от АО «ТАИФ-НК» сделали этот праздник незабываемым для всех участников и гостей Сабантуя. До позднего вечера, несмотря на моросящий дождь, люди танцевали, общались друг с другом, делились теплом сердец.
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