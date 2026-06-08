«Сабантуй — это такой подъем души»

Площадка АО «ТАИФ-НК» подарила нижнекамцам атмосферу праздника и единства

Фото: Артем Рябов

Гоночные автомобили, фотобус, оснащенный ИИ-технологиями, лучшие артисты татарской эстрады, а также надувной скалодром, бейсбольная батут-площадка, мегабоулинг и множество других активностей представило АО «ТАИФ-НК» на Сабантуе-2026. Площадка притягивала гостей, словно магнит. Не смогли пройти мимо и почетные гости: раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер Якутии Сергей Местников, мэр Якутска Евгений Григорьев. Подробности — в материале «Реального времени».

Слияние древних традиций и современности

Площадка АО «ТАИФ-НК» в очередной раз подтвердила статус одной из самых оживленных и интересных на Сабантуе. Нефтепереработчики каждый год радуют гостей красочным оформлением и насыщенной культурной программой.

— Сабантуй — наш традиционный праздник. Конечно, раньше его праздновали не в таком масштабе, но сейчас, отмечая его в современной интерпретации, мы отдаем дань уважения традициям предков. Сельчане сегодня подводят промежуточные итоги посевной кампании. Хотя мы и не занимаемся сельским хозяйством, у нас есть тесная связь с аграриями — мы снабжаем их топливом, без которого техника просто не сможет работать. Поэтому мы тоже считаем этот праздник своим. Желаю жителям и гостям города, а также коллективу ТАИФ-НК отличного настроения и больших успехов в будущем! — пожелал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

Взрослые пускались в пляс под известные хиты татарской эстрады. Артем Рябов

Оказавшись на площадке АО «ТАИФ-НК», посетители немедленно вовлекались в атмосферу безудержного веселья и искренней радости. Взрослые пускались в пляс под известные хиты татарской эстрады. Музыкальное настроение гостям в том числе создавала первая в России татарская кавер-группа «Мингазов».



— ТАИФ-НК — наши давние друзья! Мы каждый год с огромным удовольствием выступаем на этой площадке. Нас очень тепло встречают гости, всегда нам аплодируют. В этом году мы привезли авторские и народные песни. Будем петь вместе со зрителями! — рассказал о деталях музыкальной программы солист группы Ильяс Мингазов.

Дети, батуты и бесконечное веселье!

Пока взрослые зажигали под татарские треки, дети проявляли силу, ловкость и смекалку в спортивных состязаниях. Надувной скалодром, пожалуй, стал самым популярным местом у детей на всем майдане. Ребята лихо взбирались на его вершину и получали за это сладкие подарки. Полюбились юным гостям бейсбольная батут-площадка и мегабоулинг.



Надувной скалодром, пожалуй, стал самым популярным местом у детей на всем майдане. Альберт Муклаков

Две подружки Амина Гафурова и Самира Хамзина рассказали, что целый год ждали Сабантуя, чтобы повеселиться от души.

— Мы прыгали на батутах, пинали мячи, полазили на скалодроме, кидали обручи. Очень, очень, очень классно!

— А еще сражались с роботами — воздушными шарами. Здесь весело! — наперебой делились эмоциями девочки.



В объективах фотокамер

Еще одной изюминкой Сабантуя-2026 АО «ТАИФ-НК» стал фотобус, оснащенный искусственным интеллектом.

Еще одной изюминкой Сабантуя-2026 АО «ТАИФ-НК» стал фотобус, оснащенный искусственным интеллектом. Альберт Муклаков

Каждый желающий мог создать фотоснимки с крутейшими фильтрами и эффектами. Результат мгновенно высвечивался на экране. И самое приятное — фотографии можно было сразу распечатать и унести с собой как яркое воспоминание о празднике.



— Фото — супер! Неожиданно увидеть себя парящей на параплане, — с улыбкой глядя на только что распечатанные фотографии, сказала Екатерина Лебедева.



На площадке АО «ТАИФ-НК» также была организована фотозона, оформленная в стиле традиционной татарской деревни. Она пользовалась такой же популярностью, как и фотобус.

На площадке АО «ТАИФ-НК» также была организована фотозона, оформленная в стиле традиционной татарской деревни. Артем Рябов

— Сфотографируйте нас, пожалуйста, — обратилась к журналисту «Реального времени» семья Зариповых. Сабантуй для нее — один из самых любимых праздников. И каждый раз, приезжая на майдан, они первым делом заглядывают на площадку АО «ТАИФ-НК».



— Сказать, что здесь классно, значит, ничего не сказать! Наши дети просто обожают это подворье. И пока они не поучаствуют во всех интерактивах, мы отсюда никуда не уходим. Вот и получается, что мы почти весь день проводим тут: танцуем, веселимся, вкусно обедаем. Здесь всегда представлена вкусная домашняя кухня. Нам все очень нравится, — признался Руслан, глава семьи Зариповых.

Чемпионские драйвы

Еще одной негласной фотозоной на площадке АО «ТАИФ-НК» стали гоночные автомобили спортивной команды «ТАИФМОТОСПОРТ».

Перед гостями праздника предстала Cupra VZ Leon класса «Туринг». Альберт Муклаков

Так, перед гостями праздника предстала Cupra VZ Leon класса «Туринг». В апреле прошлого года Дмитрий Брагин, многократный чемпион страны, выступал за рулем этого автомобиля на кольцевых гонках в рамках чемпионата России. Соревнования проходили на автодроме в Грозном.



Рядом с Cupra расположился гоночный багги. Он был специально создан для чемпионата России по ралли-рейдам. Подобные машины также участвуют в гонках Париж — Дакар.



— Мы не просто выставляем машины ради развлечения. Это прежде всего популяризация автоспорта. Нам важно, чтобы молодежь видела, как развивается этот вид спорта. В данном классе в России нет ничего лучше. Мы хотим, чтобы молодые люди вдохновлялись и в будущем занимались мотоспортом. Кто знает, возможно, среди этих детей есть будущие чемпионы-гонщики! — воодушевленно сказал Айдар Лутфуллин, механик команды «ТАИФМОТОСПОРТ».

Рядом с Cupra расположился гоночный багги. Он был специально создан для чемпионата России по ралли-рейдам. Альберт Муклаков

— Очень крутые автомобили! Внутри салона — как в космической ракете! Все на высшем уровне! — поделился впечатлениями Сергей Лисюков, которого гоночные машины очень заинтересовали.



Промышленное сердце Татарстана

Приехавший поздравить нижнекамцев с праздником раис Татарстана Рустам Минниханов не смог пройти мимо площадки АО «ТАИФ-НК».

К нефтепереработчикам раис РТ Рустам Минниханов заглянул вместе с вице-премьером Якутии Сергеем Местниковым, мэром Якутска Евгением Григорьевым. Альберт Муклаков

К нефтепереработчикам он заглянул вместе с вице-премьером Якутии Сергеем Местниковым, мэром Якутска Евгением Григорьевым, мэром Нижнекамска Радмиром Беляевым.

В этом году в Нижнекамске прошли два народных праздника — татарский Сабантуй и якутский Ысыах. Альберт Муклаков

Осмотрев все подворья, делегация заняла почетные места на трибунах центральной площадки, чтобы стать свидетелями красочного пролога.



— Нижнекамск — предмет нашей особой гордости, это промышленное сердце Татарстана. Это город сильных и целеустремленных людей. Город, который в этом году отмечает свое 60-летие, — сказал Рустам Нургалиевич, приветствуя гостей Сабантуя, и отдельно отметил его особую ценность в этом году:

— Сегодня объединились два исконно народных праздника — татарский Сабантуй и якутский Ысыах. Это живой пример того, как богата наша страна и как органично переплетаются наши культуры, делая нас ближе друг к другу и сильнее.

Среди награжденных был и машинист завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» Николай Пустоплеснов. взято с сайта tatarstan.ru

Рустам Минниханов наградил почетными грамотами и благодарственными письмами тружеников села, а также передовиков производства. Благодарностью раиса РТ за активное участие в реализации проектных решений и модернизации был отмечен машинист технологических насосов завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» Николай Пустоплеснов.

«Самое важное — чувство единства»

Всего в этот день нижнекамский Сабантуй посетили 45 тысяч человек.

И, пожалуй, каждый из пришедших на праздник плуга заглянул на площадку нефтепереработчиков.

Пожалуй, каждый из пришедших на праздник плуга заглянул на площадку нефтепереработчиков. Артем Рябов

— Сабантуй — это все. Это самый главный праздник, даже важнее Нового года. Он у нас в крови. Сабантуй — это такой подъем души. Моя мама всегда говорила: «В Сабантуй кружитесь, желайте себе что-то от души — и все сбудется у вас», — поделилась Лилия Султанова.



— Приехал на праздник всей семьей. Мы участвовали в конкурсах, веселились и наслаждались музыкой. Я очень рада, что Сабантуй собирает так много людей. Это возможность вновь увидеться с теми, кого давно не видела, — призналась Рамиса Гизатуллина.



— Самое важное — чувство единства и принадлежности к культуре. Сабантуй напоминает нам о наших корнях, об истории. В такие моменты понимаешь, как важны традиции и связь с предками. Это праздник не только для веселья, но и для размышлений о том, кто мы и откуда, — отметила Неля Назмеева.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклаков

Теплый прием и разнообразные развлечения от АО «ТАИФ-НК» сделали этот праздник незабываемым для всех участников и гостей Сабантуя. До позднего вечера, несмотря на моросящий дождь, люди танцевали, общались друг с другом, делились теплом сердец.