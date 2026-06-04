В Татарстане построят еще один крупный картофельный склад
Застройщиком выступает ООО «Агрофирма «Чистопольская»
В Чистопольском районе Татарстана построят новое крупное картофелехранилище. Государственная экспертиза выдала заключение о соответствии проектной документации строительства объекта, следует из данных на сайте ЕГРЗ.
Новый объект разместится рядом с селом Александровка. Вместимость картофелехранилища составит 7,3 тыс. тонн. Речь идет о здании 4.3 в составе комплекса. Застройщиком выступает ООО «Агрофирма «Чистопольская».
Напомним, что первый этап строительства КПО в Лениногорском районе обойдется не более чем в 4,5 млрд рублей. На проектирование комплекса обработки отходов в Татарстане выделят 70,8 млн рублей.
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