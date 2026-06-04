Новости промышленности

03:35 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В Татарстане построят еще один крупный картофельный склад

20:59, 04.06.2026

Застройщиком выступает ООО «Агрофирма «Чистопольская»

В Татарстане построят еще один крупный картофельный склад
Фото: Динар Фатыхов

В Чистопольском районе Татарстана построят новое крупное картофелехранилище. Государственная экспертиза выдала заключение о соответствии проектной документации строительства объекта, следует из данных на сайте ЕГРЗ.

Новый объект разместится рядом с селом Александровка. Вместимость картофелехранилища составит 7,3 тыс. тонн. Речь идет о здании 4.3 в составе комплекса. Застройщиком выступает ООО «Агрофирма «Чистопольская».

Напомним, что первый этап строительства КПО в Лениногорском районе обойдется не более чем в 4,5 млрд рублей. На проектирование комплекса обработки отходов в Татарстане выделят 70,8 млн рублей.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьАгропромБизнес Татарстан

Новости партнеров

Читайте также