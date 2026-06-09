16% быстрорастущих компаний России сосредоточены в ПФО

Приволжский федеральный округ вошел в число лидеров по темпам роста БКР

Фото: Максим Платонов

В России быстрорастущие компании, которые называют «газелями», продолжают заметно влиять на экономику. По данным за 2021–2025 годы, в рейтинг таких компаний вошли 1 535 организаций, которые каждый год на протяжении четырех лет показывали рост выручки более чем на 10%, следует из данных рейтинга «СПАРК-Интерфакс».

По регионам лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. При этом Уральский и Приволжский федеральные округа также показывают высокий рост. Особенно выделяется Урал, где зафиксирован самый высокий средний ежегодный рост выручки за рассматриваемый период, а согласно статистике, ПФО занимает второе место среди округов по количеству БРК — 16% от всего объема.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом разница в темпах роста заметна между крупным и малым бизнесом. Среди крупных компаний больше половины ежегодно увеличивают выручку более чем на 40%, тогда как в малом бизнесе таких около четверти. Большинство малых компаний растут в диапазоне 20–40%. Эксперты объясняют это тем, что крупным компаниям проще привлекать деньги и запускать крупные проекты, а также пользоваться инфраструктурой.

Наиболее активными секторами для таких компаний остаются агропромышленный бизнес, транспортные услуги, строительство и девелопмент, а также машиностроение. Отмечается, что это связано с государственной поддержкой и инвестициями в эти отрасли. В совокупности на эти направления приходится около 42% всех быстрорастущих компаний.

Напомним, что доля ИТ-отрасли в структуре ВВП России удвоилась за шесть лет.



Наталья Жирнова