УФАС РТ оштрафовало Фонд развития промышленности на 300 тысяч рублей за задержку документов

Ведомство запросило материалы в рамках проверки закупок у единственного поставщика

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанское УФАС оштрафовало Фонд развития промышленности республики на 300 тыс. рублей за то, что он вовремя не предоставил запрошенные документы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

УФАС РТ запросило материалы в рамках проверки закупок у единственного поставщика. Фонд проверяли на возможное создание преимуществ отдельным участникам рынка. Документы должны были быть направлены до 24 марта, однако в срок и в последующие месяцы они так и не поступили. Также фонд не сообщил причины задержки и не попросил продлить срок.

В УФАС отметили, что у организации было достаточно времени для выполнения требования, а уважительных причин для отказа предоставить документы не установлено.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее в Татарстане завершили расследование уголовного дела бывшего замглавы Управления федеральной антимонопольной службы Алмаза Яфизова. Его обвиняют в превышении полномочий путем выдачи незаконных предписаний по процедуре аукционов на право разработки недр, обернувшихся упущенной выгодой бюджета в 146 млн рублей. Подробнее — в материале.

Наталья Жирнова