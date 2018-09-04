Новая жизнь Лебяжьих озер: как восстанавливали уникальные водоемы Казани

Фото: Максим Платонов

Город-миллионник Казань украшен водоемами, набережным которых в последнее время уделяется повышенное внимание. Благоустройства ожидает и береговая линия одного из относительно молодых, по меркам водоемов, Лебяжьих озер. В этом году на этих прудах, находящихся от Казани всего в 12 км, при участии ОАО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез» был завершен гидротехнический этап восстановления системы Лебяжьих озер. Площадь водной глади излюбленного места отдыха казанцев увеличилась почти в 9 раз — с 4,2 до 36 гектаров. Подробности в материале «Реального времени».

Уголок природы между песчаными дюнами

Лебяжьим озерам не более 200 лет. Они возникли между дюнами песков, поэтому называются междюнными. В основном песок зарос соснами и только в понижении песчаных заносов начала скапливаться вода. В углубления опускалась листва, частицы глины, все это образовало донное отложение. Лебяжьи озера состоят из четырех водоемов, соединенных между собой извилистыми протоками, Малое Лебяжье, Большое Лебяжье, Светлое Лебяжье и Сухое Лебяжье. Глубина озер всегда была небольшой — от 1 до 4 метров.

Лебяжьи озера имеют междюнное происхождение



Экосистема междюнных водоемов очень хрупкая. Подпитываются они осадками и поверхностными стоками. Раньше площадь озер достигала более 70 гектаров, весной разливаясь до 100 гектаров. Казанцы полюбили эти места за уникальную природу, которая находилась совсем рядом с городом. Озеро богато разнообразной жизнью: в густых прибрежных зарослях гнездятся дикие уточки. Вдоль берегов растут редкие и охраняемые виды растений: вереница лесная, дикие ирисы и другие.



В 50 — 60-е годы казанцев тянуло к берегу Лебяжьих озер покататься на лодках



В 50 — 60-е годы казанцев тянуло к берегу Лебяжьих озер покататься на лодках и катамаранах. Малыши из детских садов и школьники, отдыхавшие в соседних лагерях и базах отдыха, приезжали сюда на все лето. До сих пор рядом с Лебяжьими озерами находится детская база отдыха ПАО «Казаньоргсинтез» «Солнечный», где каждый год отдыхает более 200 ребят.

Каждый год на Лебяжьем проводили Сабантуй, устраивали театрализованные представления. Зимой на берегах водоема традиционно отмечали Масленицу, устраивали спортивные аттракционы.

Попытки вернуть жизнь в Лебяжьи озера

Постепенно Лебяжьи озера стали меняться. Отчасти, как объяснила заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова, проблема обмеления водоемов связана с их мелководностью. «В озерах небольшой слой ила, поэтому они очень уязвимы. Из-за мелководности быстро заиливаются, зарастают. В национальном парке Чувашии тоже есть такие озера. У них даже название сходное Белые Лебяжьи. Отличие в том, что те водоемы уже превращаются в болота, активно зарастая», — рассказала Нафиса Мингазова.

Территория водосбора Лебяжьих озер сократилась почти в 10 раз



Обмеление озер ускорило строительство трассы и железной дороги, начатое в 70-х годах прошлого века. В результате территория водосбора была отрезана и сократилась почти в 10 раз. В 90-е годы стало заметно, что уровень воды сильно упал. Ученые выдвинули несколько гипотез исчезновения озер. По одной из них считалось, что вода уходит в сторону Юдинского карьера, в котором в 70­-е годы добывали песок. В 90-­е годы котлован этого карьера достиг в глубину почти 20 метров, вскоре на дне появилась вода. Ученые установили первый-­второй класс мягкой питьевой воды. Новое озеро было названо Изумрудным.

В 90-е годы, когда главой администрации Казани был Камиль Исхаков, была предпринята попытка восстановления водной глади Лебяжьих озер. В 1995 году стали подавать воду из Юдинского карьера, построив насосную станцию и проложив трубу. Озеро начало восстанавливаться. Однако свежая вода не всем водоемам пошла на пользу. Большое и Малое Лебяжьи озера были просто разбавлены новой водой, Светлое быстро заросло растительностью. На Сухом, где в это время уже пасли скот и воды было мало, стала расти элодея канадская. Ее заросли пронизывали пруд снизу доверху. С трудом можно было передвигаться на лодке.

Для пожарных целей воду в Малое озеро подавали из артезианской скважины



Воду в Лебяжьи озера из Юдинского карьера подавали до начала 2000 годов. Потом система соединения с Юдинским карьером была разграблена: трубу и насосную станцию разобрали. Малое Лебяжье практически сразу высохло, сократилась вода и в Большом Лебяжьем. Какое-то время для пожарных целей воду в Малое озеро подавали из артезианской скважины. Остальные же три водоема продолжали мелеть.

Нафиса Мингазова нередко высказывалась в СМИ о негативных последствиях подобного решения. Из-за артезианской минерализованной воды поменялся химический состав воды в Малом Лебяжьем, что сказалось на флоре и фауне водоема.

Успешная попытка восстановления Лебяжьих озер

За восстановление системы Лебяжьих озер выступал и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В 2016 году под чутким вниманием и личном участии генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутинова был начат новый этап обновления Лебяжьих озер. Заказчиком работ выступил ПАО «Казаньоргсинтез», проектированием занялось ОАО «Татмелиорация». Полное восстановление каскада озер оценивалось в 250 млн рублей. Благоустройство водоема было приурочено к Году водоохранных зон в Татарстане.

Полное восстановление каскада озер оценивалось в 250 млн рублей



«Для принятия взвешенных проектных решений по экореабилитации водных объектов был проведен комплекс исследований. Экологические исследования и изыскания, в том числе геологические, проводились в 2014—2016 году. В ноябре 2016 года на территории озер проводились гидрометеорологические и гидрогеологические изыскания», — сообщили «Реальному времени» в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ. Перед началом работы также выполнили расчеты внутригодовых объемов закачиваемой воды, которые необходимы для поддержания уровня воды в различные времена года.



Территорию Лебяжьих озер и чаши водоемов очистили, сохранив защитный слой из ила и глины



К началу работ Лебяжьи озера представляли собой два водоема, разделенных дамбой. Одно действующее озеро имело уровень отметки воды примерно 67,5 при требуемой 69,5. Оно подпитывалось из двух скважин, хотя ранее их было три. Вторая часть озера высохла и обросла травой и деревьями на площади около 4 гектаров.

Заказчиком проекта восстановления озер выступил ПАО «Казаньоргсинтез»



Третья попытка воссоздания Лебяжьих озер оказалась гораздо масштабнее двух первых. Территорию Лебяжьих озер и чаши водоемов очистили, сохранив защитный слой из ила и глины. Как сообщили «Реальному времени» в комитете внешнего благоустройства исполкома Казани, в ходе работ дно озер углубили до 4 — 5 метров.

Чтобы вода не уходила, на дно двух озер был уложен специальный трехслойный экран, состоящий из бентомата на основе бентонитовой глины.

Бентонитовая глина — тонкодисперсная глина, состоящая не менее чем на 60—70% из минералов группы монтмориллонита, обладающих высокой связующей способностью, адсорбционной и каталитической активностью.

Второй слой экрана составила геомембрана толщиной 0,6 мм (геосинтетик, изолирующий материал, применяющийся в строительстве для гидроизоляции, — прим. ред.), а третий — геотекстиль. На гидроизоляционный экран был уложен защитный слой грунта толщиной 50—70 см.



Геомембрана — геосинтетик, изолирующий материал, применяющийся в строительстве для гидроизоляции. Геотекстиль — один из видов геосинтетиков; а также нетканое полотно, изготавливаемое иглопробивным, термоскрепленным или гидроскрепленным способами из полипропиленовых и/или полиэфирных нитей.

На дно двух озер был уложен специальный трехслойный экран



Для заполнения озера водой была построена перекачивающая станция производительностью 800 куб. м/час, напор воды составляет 63 м. Для перекачки воды установили два насоса мощностью 160 кВт. ПАО «Казаньоргсинтез» проложил от Изумрудного к Лебяжьим озерам под землей трубу собственного производства длиной 1,5 км. По ней вода поступает в восстанавливаемый водоем. Чтобы заполнить водой озера, насос круглосуточно работал около 120 дней. В пруды было перекачано почти 1,5 млн куб. м воды.

В течение 2—3 месяцев каждый год вода будет забираться из Изумрудного озера и перекачиваться в Лебяжье. Юдинский карьер, в отличие от Лебяжьего, имеет гидравлическую связь с Куйбышевским водохранилищем, поэтому, если поделится водой с соседом, не обмелеет.

В 2017 году озера начали заполнять водой



В 2017 году озера начали заполнять водой. Она шла под землей по трубе диаметром 40 см и длиной 1,5 км. Восстановление озер позволило увеличить площадь водоемов с береговой зоной с 8 гектаров до 36 гектаров.

«Благоустройство должно быть щадящим, природным»

«Такого уникального природного явления, как Лебяжье, у нас больше нет», — заявил Рустам Минниханов



Перед началом работ по восстановлению Лебяжьих озер в 2016 году президент РТ Рустам Минниханов поблагодарил ОАО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез» за готовность к реализации основной части программы по благоустройству лесопарка Лебяжье. Тогда президент отметил: «Такого уникального природного явления, как Лебяжье, у нас больше нет. Я уверен, что к следующему году появятся реальные решения, будут восстановлены озера. Мы планируем восстановить все озера, которые были, и обустроить прилегающую территорию. Это займет время, но, уверен, что это место станет одним из любимых для жителей столицы Татарстана и гостей города».



К лету 2018 года благодаря поддержке ОАО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез» Лебяжьи озера были восстановлены



Генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов перед началом реализации проекта отметил, что работа предстоит серьезная. «В короткие сроки нам, «Казаньоргсинтезу», всем предприятиям, расположенным вблизи комплекса Лебяжье на территории 3 тыс. га надо выложиться, чтобы все привести в порядок. И выполнить задачу президента — сделать это место лучшим и любимым местом для отдыха казанцев. Для этого у нас есть все возможности», — заявил Альберт Шигабутдинов.



Перед началом реализации проекта Альберт Шигабутдинов отметил, что работа предстоит серьезная



Ожидания Рустама Минниханова были оправданы: к лету 2018 года благодаря поддержке ОАО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез» Лебяжьи озера вновь наполнены водой, гидротехнический этап операции по возрождению водоемов завершен.

Министерство экологии природных ресурсов РТ отметило уникальность восстановления природного водоема. Аналогов проведенных работ по экологической реабилитации пока нет. «Проект уникален еще и тем, что для принятия выверенного решения, от которого зависит будущее уникальной территории, консолидированы все силы, к обсуждению были подключены ведущие научные организации», — сообщили в Министерстве экологии природных ресурсов РТ.

Остается открытым вопрос благоустройства береговой зоны Лебяжьих озер

Остается открытым вопрос благоустройства береговой зоны Лебяжьих озер. В комитете внешнего благоустройства исполкома Казани «Реальному времени» ответили, что «работы по разработке проекта и благоустройству территории, прилегающей к водным объектам Лебяжье, будут проведены по мере определения источника финансирования».



Для благоустройства Лебяжьего надо использовать экологический подход



Нафиса Мингазова отметила, что для благоустройства Лебяжьего надо использовать экологический подход, поскольку озеро — это экосистема, а не котловина, наполненная водой. «Чтобы возникла экосистема, озеро необходимо наполнить растениями, животным миром, планктоном, фитопланктоном. Необходима подсадка растений, иначе мы получим только искусственные пруды», — добавила ученый.



«Можно украсить берег деревянными мостиками, настилами, скамейками, беседками», — поделилась мнением о благоустройстве Нафиса Мингазова



Что касается благоустройства прибрежной зоны, то к этим работам надо подходить осторожно, поскольку озера находятся в особо охраняемой зоне. «Благоустройство должно быть крайне экологичным: без бетонирования, капитального строительства. Можно использовать песок или дерево, благоустройство должно быть щадящим, природным, без бетонных набережных. Можно украсить берег деревянными мостиками, настилами, скамейками, беседками», — поделилась мнением Нафиса Мингазова.

Впрочем, отсутствие благоустройства не мешает казанцам отдыхать на берегу восстановленного Лебяжьего озера. В этом году продолжилась традиция празднования Сабантуя на территории рядом с водоемом, она была прервана на время строительных работ. Для праздника на Лебяжьем уложили новую дорогу. Гостей встречали фигуры волка Забиваки и других персонажей, была организована площадку для национальных соревнований. Главная сцена была установлена на берегу Светлого Лебяжья, трибуны смогли вместить 3 тысячи человек. И жизнь снова закипела вокруг живописного водоема.

Маргарита Цветкова, фото Максим Платонов, president.tatar.ru