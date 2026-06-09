Зампред правительства России Дмитрий Патрушев посетил КАМАЗ в Набережных Челнах

В международном аэропорту «Бегишево» его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов

Зампред правительства России Дмитрий Патрушев совершил рабочую поездку в Набережные Челны. В международном аэропорту Бегишево его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. По прибытии они протестировали автомобиль Aurus Senat, произведенный в Татарстане, сообщает пресс-служба раиса РТ.

В рамках визита Патрушев и Минниханов посетили автомобильный завод КАМАЗ, где осмотрели производственные площадки и главный конвейер. Им также представили линейку грузовиков нового поколения К5, которые используются в различных сферах — от магистральных перевозок до коммунальной техники и спецзадач.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

В завершение визита делегация посетила Научно-технический центр и ознакомилась с новинками модельного ряда КАМАЗ.

Напомним, что КАМАЗ сократил бюджет на инвестиции в 2026 году почти втрое в связи с ростом долгов. Внимание теперь сосредоточено на ремонте оборудования, зданий и сооружений.

Наталья Жирнова