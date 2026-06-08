Виталий Дорошенко, сооснователь Forest: «Начать данный бизнес можно с 20 млн рублей»

Бизнесмен и вице-чемпион по парению рассказал о нюансах открытия и ведения банного бизнеса, а также посещаемости бань и перспективах развития данного направления

Фото: Динар Фатыхов

На сегодняшний день в Казани насчитывается более 20 банных комплексов. Запустить такой проект можно, имея 20 млн рублей. О том, в чем заключается сложность ведения данного бизнеса, какова заполняемость бань, за сколько окупается такой бизнес и не создают ли конкуренцию «парным» термальные комплексы и арендодатели частных домов, рассказал банный эксперт, сооснователь банного комплекса Forest, вице-чемпион Международного кубка по парению — 2016 Виталий Дорошенко в интервью «Реального времени».

«Термальные комплексы — это абсолютно другой сегмент, они никак не вытесняют бани»

— Виталий, что представляет собой «банный рынок» Татарстана и как, по вашему мнению, он изменился за последние пять лет?

— Рынок меняется. Я в банной сфере — уже 15 лет, начинал свой путь в Республике Беларусь. В Казани я почти 12 лет уже занимаюсь баней. В начале банных комплексов можно было посчитать по пальцам: «Деревенька», «Пар» и «Туган авалым». Причем все три комплекса работали в разных направлениях, занимали каждый свою нишу: общественные, средний класс и люкс. Со временем банная культура начала активно развиваться, стали появляться комплексы формата «все включено». На данный момент банных комплексов можно насчитать более 20. Они все разного качества, ценового сегмента, но конкуренция сейчас достаточно высокая, поскольку суть примерно одна — везде хорошо парят, сервис и мастера плюс-минус тоже одинаковые. У людей есть выбор.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А как бани борются за посетителя?

— Не то что борются, плюс-минус костяк посетителей один: платежеспособная аудитория, которая просто выбирает для себя какую-то баню на сегодняшний вечер. Допустим, у людей есть топ-5 бань, куда они любят ходить. Если одна баня занята, то они идут далее по списку: во-вторую, в-третью и так далее.

— Не пытаются ли вытеснить этот рынок арендодатели частных домов или термальные комплексы?

— Нет, термальные комплексы — это абсолютно другой сегмент, они никак не вытесняют бани. Там другой подход к бизнесу, разные услуги. Термальные комплексы относятся к масс-маркету, семейному отдыху, где нет тотального расслабления. Баня, в свою очередь, — не просто времяпровождение, это про перезагрузку, какую-то идейную составляющую. Банная история чуть глубже. Домики, сдаваемые в аренду — это тоже другая история, преследующая определенные цели. Если в баню люди идут с целью перезагрузки и без алкоголя, то дом — это поход с компанией.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Какова заполняемость бань на сегодняшний день?

— Баня — бизнес сезонный. При этом летом баня доставляет удовольствия и пользы больше, чем зимой, как ни странно. Дело в том, что, выходя из бани температура ощущается более комфортной после 60-70 градусов жары, температура в 30 градусов ощущается не такой жаркой, чем без бани. Однако существует скреп, что в бане нужно греться, поэтому зимой загрузка выше. В зимний период загрузка доходит до 90%, из 60 слотов загружено бывает 50, это утро-вечер, по 2 бани в день. Это нормальная практика.

— Есть ли желающие пожить в бане несколько дней?

— С такими запросами на рынке мы не сталкивались, но есть запрос на то, чтобы после бани остаться ночевать. Банные процедуры очень хорошо расслабляют и не всегда человеку хочется ехать домой, поэтому спрос на домик рядом с баней существует, и он актуален.

— В каких локациях люди сейчас чаще организуют такие комплексы?

— Есть две топовые локации, которые актуальны при выборе бани. Первая ориентирована на максимальную доступность: город, парковка или в пределах 15-20 минут от города, чтобы можно было туда легко добраться. Вторая — это живописное место с лесом и берегом. Оно может быть чуть дальше от города, но в пределах 40 минут, если брать Казань, поскольку данный временной промежуток для гостей комфортный. Время на дорогу дольше 40 минут уже не считается комфортным для казанцев. Если рассматривать Москву, то для жителей столицы комфортным считается 1 час езды до локации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Остались ли еще, на ваш взгляд, интересные локации в Татарстане, где можно было бы организовать такой комплекс?

— Мест на самом деле много, но встает вопрос назначения земли. Важно понимать, что банный комплекс не на каждой земле можно располагать, чтобы работать.

— Земля какой категории должна быть?

— Нужно изучать этот вопрос более детально и смотреть по назначению участка.

— Какой объем инвестиций потребуется человеку, который задумал организовать банный комплекс?

— Здесь нужно понимать несколько вещей. Первое — это сегмент, в котором будет открываться банный комплекс: общественный, семейная баня или коммерческая. Второе — это уровень: эконом, средний или премиум. Даже в маленькой для семейного отдыха премиум-бане должны быть более уютные, удобные, комфортные материалы отделки, земельный участок и печь. Печка и парная — тоже важный момент. Если говорить в деньгах, то начать можно, я думаю, что с 20 млн рублей и далее до бесконечности. Однако если говорить про термальные комплексы, то там уже инвестиции идут сотнями миллионов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Топовые комплексы Москвы, которые открываются последние годы, стоят несколько миллиардов. Например, в бане Малевича объем инвестиций составил 2 млрд рублей. Тем не менее отмечу, что если раньше было модно открывать рестораны и все крутые предприниматели искали шеф-поваров, то сейчас они начинают открывать огромные банные комплексы. Это сейчас прям тренд. Я часто провожу консультацию, и у меня бывает в год 4—6 запросов на открытие коммерческого банного комплекса. Люди хотят инвестировать в баню, поскольку это актуально, здорово, полезно. Такая особенность, видимо, и привела к тому, что в Казани сейчас так много банных комплексов.

— За сколько окупается баня?

— Три-пять лет. Три — это идеал, четыре — хорошо, а пять — нормально. Однако если срок окупаемости — больше пяти лет, то это уже говорит о том, что «что-то пошло не так».

«Банный бизнес построен на человеческих эмоциях»

— В чем заключается самая большая сложность ведения данного бизнеса?

— Банный бизнес построен на человеческих эмоциях. Здесь очень много вводных. Люди бывают разных психотипов, степени усталости. Важно, чтобы каждому было комфортно, персонал обязан угодить всем, чтобы гости возвращались. Кроме того, баня — это среда агрессивная, есть риски. Не каждый человек говорит о своем физическом состоянии. Мастер обязательно спрашивает, есть ли какие-то противопоказания в бане, что он должен знать о вашем здоровье перед началом процедур. Есть ряд граждан, которые после окончания программы говорят, что год назад у них был инфаркт. За каждого гостя ты переживаешь, поэтому нон-стоп идет контроль.

— Насколько сложно сейчас запустить банный бизнес? На что стоит обратить внимание перед запуском проекта?

— В остальном сложностей, как таковых, нет. Важен правильный персонал, парная, подход и ценности. Также нужно активно занимать свое место на рынке, потому что когда было 3-5 бань, то легко было стать шестой, но когда их уже 30, то 31-м стать никто не хочет. Нужно подниматься по ступеньке в рейтинге. Многие пытаются за счет алкоголя как-то нивелировать, но, я думаю, что правильнее пойти по здоровому пути и репутацию зарабатывать баней и мастерами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Как вы считаете, чего сейчас не хватает людям на банном рынке?

— Общественных бань в Казани очень мало. Их можно посчитать по пальцам одной руки. Причем в Москве и Питере, например, культура общественных бань более развита. Это связано с тем, что крупным городам в связи с большим объемом населения очень нужны были такие места. Казань же, в свою очередь, начала активно расти совсем недавно. Я думаю, что если в столице Татарстана начнут активно появляться общественные бани, то народ туда пойдет. Однако здесь речь идет уже о больших инвестициях, на сотни миллионов рублей.

— Есть ли запросы построить баню за 50-60 млн рублей?

— Если человек хочет построить баню за 50-60 млн рублей, то реализовать проект с такой суммой будет сложно. Дело в том, что баню построить — это одна цифра. Однако еще до того, как мы начнем получать прибыль, нужно заложить большой процент на рекламу, персонал, такая некая финансовая подушка, с которой он будет оплачивать первый полет. Самое сложное — набрать высоту.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А сколько времени проходит с момента, как человек построил баню, до того, как она начала приносить доход?

— Все зависит от вытроенной структуры управления, маркетинговой стратегии, рекламы. Проект может начать приносить прибыль достаточно быстро. Например, комплекс Forest начал зарабатывать практически сразу. Мы открылись в июне, но уже на стадии завершения строительства начали привлекать людей, делать рекламу, освещали стройку в соцсетях. Люди ждали, спрашивали, когда баня откроется. В первый месяц мы всех на тест завели по себестоимости, чтобы начать окупать расходы, платить мастерам. После получили обратную связь, докрутили и дальше начали устраивать уже стратегию развития через блог. Потом люди начали возвращаться.

— Какие ошибки чаще всего совершают начинающие предприниматели в банном бизнесе?

— Самая частая ошибка — это желание заработать быстро и легко. Многие запускают этот бизнес с мыслью «баня актуальна, значит я построю баню, и она мне сейчас принесет деньги». Однако любви к делу нет. Нельзя заниматься тем, что не нравится. Именно поэтому нужно начинать со своих мыслей, разобраться, насколько мне это нужно. Я, когда провожу консультации, всегда спрашиваю инвесторов, кто будет заниматься управлением, есть ли какой-то доверенный управляющий, потому что сам инвестор не будет уделять 100% времени бане. Однако на первых порах это нужно самим делать. Я, например, в первые несколько месяцев приезжал сюда, сам встречал гостей, проводил экскурсию. Никто не произведет впечатление лучше, чем он сам.

«На цену аренды сезонность не влияет, по крайней мере в казанских комплексах»

— Сколько на сегодняшний день стоит аренда бани и от каких факторов зависит стоимость?

— На данный момент стартовая цена на премиум сегмент — в районе 20 тыс. рублей. Стоимость отдыха зависит от наполнения программы. Например, где-то может быть классическое опарение, а в других — авторская программа, где-то — двух-трехчасовая банная программа, а где-то — индивидуальный подход с одним гостем. Также на цену влияет количество гостей.

— Сезонность на цене отражается?

— На цену аренды сезонность не влияет, по крайней мере в казанских комплексах такого не наблюдается. Могут быть определенные акционные часы, но они плавающие. И в премиальном сегменте я редко встречался с большой лояльностью.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Какие бани чаще всего люди арендуют, есть ли у них определенные критерии при выборе?

— Самый главный критерий — это качество пара и печь. Баня строится вокруг парной. Если сделать идеальный дизайн всех помещений, но баня, парная будет слабая, не будет хватать мощности печи, то это однозначно большой минус. Второй критерий — качество процедур, мастера. Третий — удаленность от города, а четвертый — визуал, атмосфера.

— Кто чаще всего арендует бани?

— Чаще всего арендатором становится средний предприниматель или топ-менеджер. Большой процент — предприниматели, которые примерно раз в две недели приходят, перезагружаются и дальше погружаются в свой рабочий процесс, чтобы не выгорать.

— С чем связана популярность бани среди предпринимателей?

— Сейчас очень актуальна тема здоровья. Одновременно с этим стало много бизнеса, у предпринимателей уходит много энергии. Именно поэтому на данный момент организуется много сообществ и тренингов на эту тему. Баня в этом случае — один из инструментов для того, чтобы поддерживать свое эмоциональное и физическое состояние.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Что ожидает банный бизнес в ближайшие 5-10 лет?

— Баня — это часть нашего культурного кода, она от нас никуда не денется, мы с ней выросли, мы с ней живем и будем жить. Мне кажется, что со временем будут меняться форматы бань, расширяться их количество, становясь доступнее для населения. Если раньше баня была доступна очень маленькому количеству людей, была дорогой, то сейчас сегмент стал более массовым. В связи с этим спрос появляется и можно заходить, расширяться в разные сегменты, например в эконом, где человек отдаст за отдых до 3 тыс. рублей и 6 тыс. — с процедурами. Еще на фоне цифровизации будут развиваться «умные» парные, они уже есть, управляются голосовым помощником. Причем яндекс-ассистент регулирует все процессы, даже пар, включает ароматы, дождь и так далее. В таких парных будут только двое управляющих, забирающих полотенца, посуду.

— Дефицита сотрудников нет?

— Есть сезонность, особенно пятница и суббота в декабре. Бывают ситуации, когда в бане требуется на выезд 5-6 мастеров одновременно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Может ли искусственный интеллект заменить некоторых сотрудников в данной сфере?

— Он может автоматизировать все процессы, но не процедуру парения, потому что здесь важен контакт и эмоция.

— В чем особенности бань в Татарстане по сравнению с другими регионами России?

— Глобальных отличий нет, хотя определенные региональные особенности существуют. В основном отличаются растения. В бане используют то, что растет. Если брать нашу широту, то у нас есть сосна, на Урале — кедр, соответственно, преобладают кедровые бани, Сочи — эвкалипт. Также существуют особенности посещения бань, связанные с религией и местной культурой. Например, в регионах, где преобладает мусульманская культура, — Башкортостан, Татарстан, — люди будут закрытые, в шортах, а в других регионах, где преобладает православие, в шортах заходить не принято.

— Люди из других регионов приезжают целенаправленно в Татарстан, чтобы попариться?

— Казань в целом сейчас входит в тройку городов России по туристическому потоку. Баня в Татарстане — это неотъемлемая часть любого жителя. Так как в республике трепетно относятся к сохранению языков и культуре, то здесь трепетно относятся и к бане. За татарской баней приезжают, татарская баня — это один из флагманов международной бани в целом. Татарская школа в этом плане не просто вобрала себя особенности других школ, в ней есть своя техничность. Татарское парение — это бренд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А в чем особенность татарского парения?

— Татарское парение — яркое, интенсивное, динамичное, оно происходит на высоком пару, проходит с большим количеством ударных приемов. В Республике Беларусь, к слову, тоже любят так париться, это похожие школы.

— Как вы думаете, популярность бани сейчас находится на пике или возможен некий спад?

— Большого спада, я думаю, не будет. Он может возникнуть только из-за перенасыщения рынка и высокой конкуренции. Любовь к бане и потребность в ней останется, никуда не денется.

«Мы хотели собрать и пользу, и отдых одновременно»

— Вы организовывали банную конференцию. Расскажите о ней. Она была первая у вас?

— Да. В Казани это была первая банная конференция. Достаточно камерное мероприятие мы тогда организовали, но тем не менее собрали около 25-30 человек. В программе — онлайн— и офлайн-формат, приглашенные спикеры из Республики Беларусь, из Казани. Я выступал в качестве спикера и организатора данного события.

— Сколько длилась конференция?

— Два дня. Она проходила в двух банных комплексах. Первый день мы ее проводили в банном комплексе Forest, второй — в банном комплексе «Хан-Пар», который я тоже строил, но дальше не участвовал как соучредитель.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В чем была суть конференции?

— Мы хотели собрать и пользу, и отдых одновременно. С 10 до 18 часов в первый день все выступали в галстуках и пиджаках на площадке, а потом в завершение — на пару часов в баню. Во второй день с утра до вечера была основная часть, и потом с 7 до 12 часов вечера — баня. Участники презентовали шоу-программы, парились, выступали чемпионы Беларуси и Татарстана по коллективному парению, обменивались опытом. После первой конференции мы решили проводить такие мероприятия ежегодно весной и осенью.

— Почему выбрали именно эти сезоны?

— Зима — это самый банный сезон. Всем банщикам и банным бизнесам не до обучения и развлечений. Летом часто проводят фестивали, все выезжают с палатками, проводят открытые мероприятия, а весна и осень остаются незатронутыми. Мы подумали, что было бы актуально проводить конференции в мае и сентябре, когда еще тепло, но пока нет большой фестивальной загрузки. Возможно, что следующую конференцию мы будем проводить уже не в Казани, будем расширяться, выбирать и проводить в разных регионах.