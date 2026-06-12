Sodeco попросила Японию отменить потолок цен на российскую нефть

Это необходимо, чтобы упростить работу по проекту «Сахалин-1»

Японская компания Sodeco попросила правительство Японии отменить потолок цен на российскую нефть, чтобы упростить работу по проекту «Сахалин-1». Об этом сообщил президент компании Хидэхиро Мурамацу ТАСС.

По его словам, сейчас власти Японии не могут принять такое решение из-за обязательств перед странами G7. Поэтому возобновление поставок нефти с «Сахалина-1» в Японию пока остается затруднительным. Мурамацу отметил, что компания обязана следовать политике японского правительства и учитывать позицию стран G7, а также ситуацию на мировом энергетическом рынке. В связи с этим Sodeco не может самостоятельно принимать решения о возобновлении импорта российской нефти.

После перевода проекта «Сахалин-1» под российскую юрисдикцию в 2022 году иностранные участники должны переоформить свои доли. В компании сообщили, что продолжают работу по этому вопросу. Несмотря на то что Япония сейчас не импортирует нефть с «Сахалина-1», власти страны считают этот проект важным для энергетической безопасности.

Напомним, что в июле 2026 года Япония обеспечит свои нефтяные поставки на уровне 100% от годового объема за счет увеличения импорта из альтернативных источников. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительственных и оптовых кругах.

Наталья Жирнова