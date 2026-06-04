Власти Башкирии продали часть пакета акций «Башнефти»

Полученные средства планируется направить на общегосударственные задачи

Власти Башкирии продали часть акций «Башнефти». Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на полях ПМЭФ-2026 в интервью «Интерфаксу».

По его словам, сделка была согласована с федеральными властями. Речь идет о небольшом пакете акций. Полученные средства планируется направить на общегосударственные задачи.

Назаров отметил, что у республики будет возможность выкупить эти акции обратно в будущем, когда появится такая возможность. Размер пакета, сумма сделки и покупатель не раскрываются.

Ранее компания «Башнефть» попала в 20-й пакет санкций. Подробнее о том, как введенные запреты отразятся на российской экономике, кто больше всего выиграет в данной ситуации и что ждет Европу, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова