Биржевая торговля удобрениями в России выросла на 16%

За пять месяцев объем торгов превысил 140 тысяч тонн

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Объем биржевой торговли минеральными удобрениями в январе — мае 2026 года увеличился на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

За первые пять месяцев текущего года на бирже было реализовано 142,1 тыс. тонн минеральных удобрений. По данным ФАС, рост объемов биржевых продаж способствует повышению доступности продукции для сельхозпроизводителей и может оказать положительное влияние на развитие аграрного сектора.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Установленные ФАС и Минпромторгом правила требуют от крупных производителей выставлять на торги минимум 10% от среднеарифметического месячного объема продаж за последние три года, это касается аммиачной селитры, карбамида, аммофоса, азофоски и диаммофоски. Такая мера призвана повысить прозрачность рынка и обеспечить стабильные поставки удобрений, в том числе для сельхозпредприятий Татарстана.

Напомним, что ранее правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза минеральных удобрений. Согласно подписанному постановлению, они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2026 года включительно.

Ильназ Юсупов