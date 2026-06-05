«Успех предприятия зависит от вашего труда, профессионализма и единства»
Ко Дню химика в АО «ТАИФ-НК» чествовали лучших работников
По случаю республиканского Дня химиков в АО «ТАИФ-НК» прошло торжественное мероприятие, на котором были отмечены лучшие работники предприятия — настоящие мастера своего дела, чей труд играет значительную роль в развитии нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли. 120 человек — от уборщиков помещений до начальников цехов — получили заслуженные награды за свой вклад в общее дело.
Уникальному производству — уникальный коллектив
Праздничное торжество по случаю республиканского Дня химика — добрая традиция в АО «ТАИФ-НК». Ежегодно мероприятие собирает лучших представителей отечественной нефтепереработки.
И это не громкие слова. Сегодня АО «ТАИФ-НК» — это уникальный комплекс, который отличается высокой сложностью технологий, инновационными решениями и масштабами реализации.
Как отметил в приветственном слове генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов, за успехами предприятия стоит команда профессионалов, которая ежедневно движет экономику, промышленность, науку и целую отрасль вперед.
— Я хотел бы акцентировать внимание на индексе Нельсона ТАИФ-НК. Если средняя величина по России достигает 6%, то у нас — 12,8%. О чем это говорит? Мы работаем с уникальными технологиями и установками. Это требует от каждого работника исключительных навыков и знаний. Если говорить про динамику извлечения светлых нефтепродуктов, то в далеком 1995 году было всего 36%, а в текущем моменте — 95—98%. Пройден большой путь. Увеличение выхода светлых нефтепродуктов и эффективность производства выросли в три раза, — подчеркнул Алексей Храмов.
Немало достижений в сфере энергосбережения. За последние годы АО «ТАИФ-НК» сэкономило 17,5 миллиона киловатт-часов и 514 тысяч гигакалорий. Это примерно от 3 до 7% от годового потребления энергоресурсов. Предприятие добилось сокращения потребления природного газа на 14% за счет внедрения единой схемы сбора углеводородных газов с производств. Эти меры обеспечили не только экологическую устойчивость, но и дополнительную финансовую прибыль. Продолжается работа по автоматизации производств и развитию научной базы в части углубленной переработки тяжелой нефти и нефтяных остатков.
— Сегодня у нас есть прекрасная возможность еще раз подчеркнуть: успех предприятия зависит от вашего труда, профессионализма и единства, — обратился к присутствующим в зале Алексей Храмов. — Каждый из вас — важная часть коллектива.
Путеводная звезда
Поблагодарить тех, чья вовлеченность, опыт и преданность делу обеспечивают успех предприятия и процветание экономики Татарстана, приехали почетные гости.
От имени главы НМР, мэра Нижнекамска Радмира Беляева работников АО «ТАИФ-НК» поздравил заместитель главы НМР Ленар Ахметов. Он вручил почетные грамоты и благодарственные письма за подписью мэра.
— Сложно переоценить роль ТАИФ-НК в жизни и судьбе Нижнекамска. В этом году городу исполняется 60 лет. Вы всегда были, есть и будете для нас градообразующим предприятием — путеводной звездой. Если наши предприятия не будут развиваться, о развитии малого сервисного бизнеса не может быть и речи. Малый бизнес мечтает быть похожим на вас и стремится стать вашими подрядчиками и заказчиками. Всем работникам ТАИФ-НК желаю здоровья и мирного неба над головой. Всего самого лучшего. Большое вам спасибо! — поблагодарил Ленар Ахметов.
Исполнительный директор по нефтехимии и нефтепереработке АО «ТАИФ», генеральный директор ООО «ТАИФ-СМ» Фарид Минигулов поздравил работников АО «ТАИФ-НК» от имени всей Группы ТАИФ.
— «ТАИФ-НК» — очень сложный завод: как технологически, так и технически. Люди, которые умеют управляться с таким оборудованием и технологиями, — высочайшие профессионалы. Можно с уверенностью сказать: подобных производств больше нет ни в стране, а возможно, и в мире. Поздравляю вас с праздником. Уверен: в текущем и следующем году вы превзойдете свои достижения! — пожелал Фарид Минигулов.
Торжественный момент
После поздравительных речей началась самая приятная часть праздника — награждение отличившихся работников. За особые достижения и заслуги в сфере топливно-энергетического комплекса, нефтехимической промышленности и теплоснабжения почетной грамотой Министерства энергетики РФ был отмечен оператор технологических установок 5 разряда цеха переработки продуктов гидрирования КГПТО, ветеран СВО Андрей Алешкин. В зоне специальной военной операции он прослужил два года. После того как был комиссован по ранению, вернулся на родное предприятие.
— Очень тронут, если честно, этой наградой. Компания ТАИФ-НК радует отношением к людям, работе. Мне очень здесь нравится работать, — скромно сказал Андрей Алешкин.
Почетной грамотой Министерства экономики РТ была отмечена Индира Гилязова, первый заместитель главного бухгалтера. На предприятии она трудится уже 22 года, с самого начала карьеры.
— Рада, что руководство республики высоко оценило мои усилия. Хочу поблагодарить свой коллектив. Без командной работы сложно достичь успеха. Нефтепереработка всегда в центре внимания, в этой сфере постоянно внедряются новые технологии. Это дает ценный опыт. Поздравляю всех коллег! Пусть будут крепкие и здоровые семьи, а наши дети осуществят все мечты и станут профессионалами, — пожелала Индира Гилязова.
Почетной грамотой АО «ТАИФ-НК» отмечен Ильдар Габдулхаков, начальник смены цеха конверсии природного газа КГПТО. Стать нефтехимиком он решил еще в детстве — любимым предметом была химия. После школы выучился на аппаратчика. До 2014 года работал на «Нижнекамскнефтехиме». Затем перешел на строящийся КГПТО.
— Хотел поработать на новом предприятии, с новым оборудованием и коллективом. Нефтехимия — непростая отрасль. Но в какие бы ситуации мы ни попадали, надо всегда сохранять спокойствие, быть рассудительным, принимать решения взвешенно и обдумано — это важно. Спасибо за признание моего труда, моя семья будет мной гордиться, — признался Ильдар Габдулхаков.
Всего в этот день награды различного уровня получили порядка 120 работников АО «ТАИФ-НК». Еще одним приятным сюрпризом для участников праздника стало появление артистов.
Перед передовиками производства выступили хореографическая компания «Гранат» и дуэт Марины Бубековой и Дмитрия Мурлатова.
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