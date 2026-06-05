«Успех предприятия зависит от вашего труда, профессионализма и единства»

Ко Дню химика в АО «ТАИФ-НК» чествовали лучших работников

Фото: Альберт Муклаков

По случаю республиканского Дня химиков в АО «ТАИФ-НК» прошло торжественное мероприятие, на котором были отмечены лучшие работники предприятия — настоящие мастера своего дела, чей труд играет значительную роль в развитии нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли. 120 человек — от уборщиков помещений до начальников цехов — получили заслуженные награды за свой вклад в общее дело.

Уникальному производству — уникальный коллектив

Праздничное торжество по случаю республиканского Дня химика — добрая традиция в АО «ТАИФ-НК». Ежегодно мероприятие собирает лучших представителей отечественной нефтепереработки.

И это не громкие слова. Сегодня АО «ТАИФ-НК» — это уникальный комплекс, который отличается высокой сложностью технологий, инновационными решениями и масштабами реализации.

Как отметил в приветственном слове генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов, за успехами предприятия стоит команда профессионалов, которая ежедневно движет экономику, промышленность, науку и целую отрасль вперед.

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов отметил, что за успехами предприятия стоит команда профессионалов. Альберт Муклаков

— Я хотел бы акцентировать внимание на индексе Нельсона ТАИФ-НК. Если средняя величина по России достигает 6%, то у нас — 12,8%. О чем это говорит? Мы работаем с уникальными технологиями и установками. Это требует от каждого работника исключительных навыков и знаний. Если говорить про динамику извлечения светлых нефтепродуктов, то в далеком 1995 году было всего 36%, а в текущем моменте — 95—98%. Пройден большой путь. Увеличение выхода светлых нефтепродуктов и эффективность производства выросли в три раза, — подчеркнул Алексей Храмов.

Немало достижений в сфере энергосбережения. За последние годы АО «ТАИФ-НК» сэкономило 17,5 миллиона киловатт-часов и 514 тысяч гигакалорий. Это примерно от 3 до 7% от годового потребления энергоресурсов. Предприятие добилось сокращения потребления природного газа на 14% за счет внедрения единой схемы сбора углеводородных газов с производств. Эти меры обеспечили не только экологическую устойчивость, но и дополнительную финансовую прибыль. Продолжается работа по автоматизации производств и развитию научной базы в части углубленной переработки тяжелой нефти и нефтяных остатков.

Торжественное мероприятие по случаю День химика собирает лучших представителей предприятия. Альберт Муклаков

— Сегодня у нас есть прекрасная возможность еще раз подчеркнуть: успех предприятия зависит от вашего труда, профессионализма и единства, — обратился к присутствующим в зале Алексей Храмов. — Каждый из вас — важная часть коллектива.

Путеводная звезда

Поблагодарить тех, чья вовлеченность, опыт и преданность делу обеспечивают успех предприятия и процветание экономики Татарстана, приехали почетные гости.

От имени главы НМР, мэра Нижнекамска Радмира Беляева работников АО «ТАИФ-НК» поздравил заместитель главы НМР Ленар Ахметов. Он вручил почетные грамоты и благодарственные письма за подписью мэра.

От имени главы НМР, мэра Нижнекамска Радмира Беляева работников АО «ТАИФ-НК» поздравил заместитель главы НМР Ленар Ахметов. Альберт Муклаков

— Сложно переоценить роль ТАИФ-НК в жизни и судьбе Нижнекамска. В этом году городу исполняется 60 лет. Вы всегда были, есть и будете для нас градообразующим предприятием — путеводной звездой. Если наши предприятия не будут развиваться, о развитии малого сервисного бизнеса не может быть и речи. Малый бизнес мечтает быть похожим на вас и стремится стать вашими подрядчиками и заказчиками. Всем работникам ТАИФ-НК желаю здоровья и мирного неба над головой. Всего самого лучшего. Большое вам спасибо! — поблагодарил Ленар Ахметов.

Исполнительный директор по нефтехимии и нефтепереработке АО «ТАИФ», генеральный директор ООО «ТАИФ-СМ» Фарид Минигулов поздравил работников АО «ТАИФ-НК» от имени всей Группы ТАИФ.

Исполнительный директор по нефтехимии и нефтепереработке АО «ТАИФ» Фарид Минигулов поздравил работников АО «ТАИФ-НК» от имени всей Группы ТАИФ. Альберт Муклаков

— «ТАИФ-НК» — очень сложный завод: как технологически, так и технически. Люди, которые умеют управляться с таким оборудованием и технологиями, — высочайшие профессионалы. Можно с уверенностью сказать: подобных производств больше нет ни в стране, а возможно, и в мире. Поздравляю вас с праздником. Уверен: в текущем и следующем году вы превзойдете свои достижения! — пожелал Фарид Минигулов.

Торжественный момент

После поздравительных речей началась самая приятная часть праздника — награждение отличившихся работников. За особые достижения и заслуги в сфере топливно-энергетического комплекса, нефтехимической промышленности и теплоснабжения почетной грамотой Министерства энергетики РФ был отмечен оператор технологических установок 5 разряда цеха переработки продуктов гидрирования КГПТО, ветеран СВО Андрей Алешкин. В зоне специальной военной операции он прослужил два года. После того как был комиссован по ранению, вернулся на родное предприятие.

Почетной грамотой Министерства энергетики РФ отметили оператора технологических установок КГПТО, ветерана СВО Андрея Алешкина. Альберт Муклаков

— Очень тронут, если честно, этой наградой. Компания ТАИФ-НК радует отношением к людям, работе. Мне очень здесь нравится работать, — скромно сказал Андрей Алешкин.

Почетной грамотой Министерства экономики РТ была отмечена Индира Гилязова, первый заместитель главного бухгалтера. На предприятии она трудится уже 22 года, с самого начала карьеры.

Почетной грамотой Министерства экономики РТ была отмечена Индира Гилязова, первый заместитель главного бухгалтера. Альберт Муклаков

— Рада, что руководство республики высоко оценило мои усилия. Хочу поблагодарить свой коллектив. Без командной работы сложно достичь успеха. Нефтепереработка всегда в центре внимания, в этой сфере постоянно внедряются новые технологии. Это дает ценный опыт. Поздравляю всех коллег! Пусть будут крепкие и здоровые семьи, а наши дети осуществят все мечты и станут профессионалами, — пожелала Индира Гилязова.

Почетной грамотой АО «ТАИФ-НК» отмечен Ильдар Габдулхаков, начальник смены цеха конверсии природного газа КГПТО. Стать нефтехимиком он решил еще в детстве — любимым предметом была химия. После школы выучился на аппаратчика. До 2014 года работал на «Нижнекамскнефтехиме». Затем перешел на строящийся КГПТО.

Почетной грамотой АО «ТАИФ-НК» был отмечен Ильдар Габдулхаков, начальник смены цеха конверсии природного газа КГПТО. Альберт Муклаков

— Хотел поработать на новом предприятии, с новым оборудованием и коллективом. Нефтехимия — непростая отрасль. Но в какие бы ситуации мы ни попадали, надо всегда сохранять спокойствие, быть рассудительным, принимать решения взвешенно и обдумано — это важно. Спасибо за признание моего труда, моя семья будет мной гордиться, — признался Ильдар Габдулхаков.

Всего в этот день награды различного уровня получили порядка 120 работников АО «ТАИФ-НК». Еще одним приятным сюрпризом для участников праздника стало появление артистов.

Реклама АО «ТАИФ-НК». . Альберт Муклаков

Перед передовиками производства выступили хореографическая компания «Гранат» и дуэт Марины Бубековой и Дмитрия Мурлатова.