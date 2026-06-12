Евгений Митякин: «Выходили на обезболивающих, сражались, бились, доставали из себя максимум»

Поговорили с лидером «Нефтехимика» о прошедшем сезоне, любви к баскетболу и изменениях в системе игры команды с приходом Игоря Гришина

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин дал эксклюзивное интервью «Реальному времени». В нем лидер нижнекамского клуба рассказал о своем отпуске по окончании сезона, объяснил, почему «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина в 2026 году и что изменилось в команде с приходом Игоря Гришина на пост главного тренера.

«Даже успели побывать на последнем матче «Милана» в сезоне» — об отпуске в Италии

— Жень, как восстанавливаешься после сезона? Как проводишь отпуск?

— Отпуск проходит хорошо. Продолжаю залечивать свою травму, которую получил в плей-офф. Слетали отдохнуть с семьей, с родителями в Турцию на неделю. И вот недавно попутешествовали вдвоем с женой по Италии. Захватили там четыре города, успели еще побывать в Париже.

— Очень насыщенная программа!

— Мы этот отпуск с женой еще в прошлом году планировали. Все необходимое для поездки подготовили, съездили, и нам очень понравилось. Даже успели побывать на последнем матче «Милана» в сезоне. Это был заключительный тур Серии А, против «Кальяри» они играли (24 мая). Впечатления невероятные, сумасшедшая атмосфера на стадионе. Но «Милан» проиграл (1:2), и для болельщиков это поражение было очень болезненным, потому что клуб не попал в Лигу чемпионов по итогам сезона.

взято с сайта hcnh.ru

— Да, четвертое место в Серии А занял «Комо», и они как раз таки лишили «Милан» путевки в ЛЧ, победив «Кремонезе» в последнем туре…

— Мы же причем на следующий день отправились в Комо и как раз застали парад болельщиков на центральной площади. Недалеко от озера совсем. Автобус с командой проезжал по городу, фанаты жгли фаеры, пели песни. Это получилось случайно, мы не думали, что их встретим. Но было интересно за всем этим понаблюдать, увидеть, как болельщики искренне радуются за успехи своей команды.

— Говорят, что озеро Комо — место удивительной красоты. И обязательно там надо побывать хотя бы раз в жизни. Какие впечатления у тебя оно оставило?

— Мне очень понравилось. С женой прокатились по озеру на лодке, везде там погуляли в окрестностях озера. Действительно, очень живописное место. Да и сам город Комо очень красивый, маленький, спокойный. Прекрасно там провели время с женой.

«Думаю, многие будут переживать на этом чемпионате мира по футболу именно за Роналду»

— Жень, ты один из тех хоккеистов, кто увлекается активно футболом. Интересно узнать твой прогноз на текущий чемпионат мира. За какую страну будешь переживать и как думаешь, кто станет победителем мундиаля?

— В целом у меня нет конкретной страны, за которую я прям буду болеть. Конечно, интересно посмотреть за тем, как проявит себя сборная Португалии. Получится ли у Криштиану Роналду наконец выиграть чемпионат мира. Потому что для него и для Месси этот чемпионат мира, наверное, будет последним в карьере. И раз у Месси Кубок ЧМ есть, то как будто бы по справедливости и Криштиану должен взять. Думаю, многие будут переживать на этом чемпионате мира именно за Роналду. А если говорить про фаворита среди всех стран, то, я думаю, наибольшие шансы взять трофей у испанцев. Отличный у них состав, классный футбол показывают.

— Помимо футбола, насколько я знаю, ты еще активно следишь за баскетболом, в особенности за клубом «Парма» в Единой лиге ВТБ.

— Да, действительно так. Получись это как-то спонтанно. Наверное, года два или три назад. У нас закончился сезон, мы, к сожалению, с «Нефтехимиком» не попали в плей-офф. И я приехал к родителям в Пермь. Я был давно наслышан, как в Перми болельщики любят баскетбол, какая там атмосфера в «Молоте», всегда полный стадион. Ради интереса решил съездить с женой, братом и отцом, купил билеты. И ты не поверишь, как меня впечатлила атмосфера на баскетболе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Верю! Даже через телевизионные трансляции это чувствуется, когда матчи «Пармы» в «Молоте» смотришь…

— В том матче, если я не ошибаюсь, «Парма» играла против «Зенита». Мне очень понравилась не только атмосфера, но и сама игра. В общем, меня зацепил баскетбол. И сейчас я смотрю практически каждый матч «Пармы» в сезоне, когда есть возможность. Когда не пересекаются их игры с матчами «Нефтехимика».

— Кого бы выделил из нынешнего состава «Пармы»?

— Наверное, братьев Адамсов и Террелла Картера. Джейлен особенно меня впечатляет по своей игре, движению с мячом, скорости принятия решения. Но, кроме иностранцев, можно и других ребят отметить во главе с главным тренером Евгением Пашутиным. Очень крепкая команда, которая здорово выступает в чемпионате последние годы.

— С кем-то лично из «Пармы» ты знаком?

— С несколькими ребятами мы подписаны друг на друга в социальных сетях. С Александром Захаровым, например. Но лично никого не знаю пока что. Сейчас вспомнил, кстати, что из Екатеринбурга в Стамбул я летел вместе с Гарреттом Нэвелсом. Он за «Парму» раньше играл, а сейчас за «Уралмаш» выступает.

— Надо было подойти сфотографироваться!

— У меня английский, честно говоря, не очень хороший, поэтому решил не подходить. Ты знаешь, что еще забавно. Я потом из Стамбула летел в Рим вечером того же дня и пересекся в самолете с Элдором Шомуродовым (узбекский экс-форвард «Ромы», ныне играет за «Истанбул Башакшехир», — прим. авт.). Вот к нему я хотел подойти, сфотографироваться, он же русский знает, в «Ростове» играл. Но что-то тоже не решился.

— Ты, кстати, зря на свой английский наговариваешь. Я как-то брал интервью у Райли Барбера, и он сказал, что у вас с ним была отличная коммуникация в «Нефтехимике».

— Ты знаешь, как мы общались? На полурусском и полуанглийском (улыбается). Райли просто очень хороший, добрый парень, поэтому он немного приврал насчет моего английского.

— С Барбером до сих пор тесно общаетесь? Он ведь в Германии сейчас играет.

— Да, за «Ингольштадт». Причем очень хороший сезон последний у него получился. Мы периодически списываемся, бывает, друг друга с праздниками поздравляем. Только приятные воспоминания о нем остались, когда за «Нефтехимик» вместе выступали.

«В плей-офф выходили на обезболивающих, сражались, бились, доставали из себя максимум»

— Как ты оценишь прошедший сезон для «Нефтехимика»?

— Мы неплохо провели регулярный чемпионат. В плей-офф тоже сыграли достойно, но могли добиться большего.

— Ты получил травму верхней части тела еще в первом матче серии с «Авангардом». Получается, на три следующие игры выходил на уколах?

— Да, играл с травмой, потому что не хотелось подводить команду. Но мог выступить объективно лучше.

— Игорь Гришин после заключительного матча с «Авангардом» упомянул, что некоторые игроки «Нефтехимика» показали особую самоотверженность в серии. Получается, имел в виду и тебя в числе тех хоккеистов.

— Не знаю, обо мне ли велась речь. На себе акцент точно не хочу делать. Но то, что у нас многие ребята играли в плей-офф, не щадя себя, это правда. Выходили на обезболивающих, сражались, бились, доставали из себя максимум.

— На днях спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский заявил, что перед следующим сезоном перед командой будет стоять задача не только выхода в плей-офф, но и прохода первого раунда. Как считаешь, по силам вам превзойти результат минувшего сезона?

— Безусловно, нам хочется пройти первый раунд, даже правильнее сказать — выигрывать как можно больше матчей в плей-офф. Нам есть куда расти, поэтому, скажем так, все в клубе проанализировали ситуацию и сейчас понимают, как нужно будет подготовиться к следующему сезону. Надеюсь, он окажется для нас лучше по результату.

«Хоккей в лиге точно стал быстрее, поэтому у болельщиков есть мнение, что он теперь более атакующий, нежели раньше»

— Тебя справедливо называют «железным человеком» в КХЛ. В прошлом году ты побил рекорд Кирилла Семенова по количеству проведенных игр подряд (292) . Есть ли что-то особенное в твоей подготовке к матчам, рутине, что позволяет тебе поддерживать такую впечатляющую физическую форму?

— Ты знаешь, на этот вопрос мне сложно ответить, потому что, как мне кажется, я не делаю ничего сверхъестественного. Во время сезона стараюсь уделять больше внимания правильному восстановлению, делаю некоторые процедуры, пристально слежу за своим состоянием. Но это базовые вещи, которые должен выполнять профессионал. Я могу сказать, что в команде есть ребята, кто больше меня тренируется условно в зале, уделяет внимание своему организму. Поэтому повторюсь, на этот вопрос мне ответить сложно.

Я люблю играть в хоккей, и хочется всегда проводить много времени на льду. Спасибо тренерскому штабу, что доверяют мне место в основном составе. Важно это место оправдывать и доказывать, что ты его достоин. Нужно постоянно приносить пользу команде.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— С приходом Игоря Гришина что кардинально поменялось в системе игры «Нефтехимика»?

— У Игоря Владимировича свой взгляд на хоккей, так же как и у Олега Юрьевича Леонтьева. Сейчас у нас, конечно, прицел больше направлен на атаку. Игорь Владимирович даже на тренировках говорит нам о том, чтобы мы забивали голы. Потому что вот эта нацеленность забить дает потом свои плоды в матчах. Он и на пресс-конференциях отмечает, что мы должны забивать в каждой игре минимум три гола. В то же время об обороне мы не забываем, стараемся играть правильно сзади. Нельзя сказать, что мы только бежим в атаку и не думаем о защите.

— На твой взгляд, стал ли хоккей в КХЛ быстрее за последние годы?

— Я думаю, что да. Сейчас у команд меньше вот этих раскатов, закатов. Игроки, когда отбирают шайбу, сразу с места отбора стараются двигаться вперед. Хоккей в лиге точно стал быстрее, поэтому у болельщиков есть мнение, что он теперь более атакующий, нежели раньше.

«Вне сомнений, Александр Радулов — легенда российского хоккея»

— Не так давно в прессе появилась информация, что «Нефтехимик» в это межсезонье может пополнить Евгений Кузнецов. Спортивный директор клуба Антон Марчинский не стал отрицать вероятность этого события. Тебе бы хотелось поиграть в одной команде с таким мастером?

— Евгений Кузнецов — суперигрок, заслуги которого не нуждаются в лишнем представлении. Хоккеист очень высокого уровня. Я был бы только рад с ним поиграть в одной команде. Лично с ним не знаком, но знаю, что он веселый парень, душа коллектива.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Удивила ли тебя победа «Локомотива» в плей-офф Кубка Гагарина?

— Если честно, то нет. Потому что «Локомотив» — хорошая системная команда, которая строилась не один год. Плюс состав у них сыгранный, мало изменений. Ну и фактор Александра Радулова, конечно, тоже сыграл свою роль. То, как он вел в 39 лет за собой команду в плей-офф, впечатлило.

— Александр Радулов — легенда российского хоккея?

— Вне сомнений, Радулов — легенда российского хоккея. Его все любят, все знают его темперамент, характер, его стремление побеждать всегда. Он пример для подрастающего поколения, в первую очередь из-за своего спортивного характера. Дай Бог, чтобы он играл как можно дольше, потому что Радулов — кумир для многих маленьких детей, занимающихся хоккеем. Пока он играет, на него можно смотреть и равняться.