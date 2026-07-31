Складской комплекс Wildberries в Зеленодольске работает штатно
Ранее в городе отразили атаку беспилотника на логистический центр
Складской комплекс компании в Зеленодольске работает штатно. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.
Ранее сообщалось, что в Зеленодольске отразили атаку беспилотника на логистический центр. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, заявил глава города Михаил Афанасьев.
В пресс-службе раиса Татарстана Рустама Минниханова добавили, что руководитель республики регулярно получает оперативные доклады соответствующих служб.
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