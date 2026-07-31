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Происшествия

Складской комплекс Wildberries в Зеленодольске работает штатно

09:28, 31.07.2026

Ранее в городе отразили атаку беспилотника на логистический центр

Складской комплекс Wildberries в Зеленодольске работает штатно
Фото: Максим Платонов

Складской комплекс компании в Зеленодольске работает штатно. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске отразили атаку беспилотника на логистический центр. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, заявил глава города Михаил Афанасьев.

В пресс-службе раиса Татарстана Рустама Минниханова добавили, что руководитель республики регулярно получает оперативные доклады соответствующих служб.

Никита Егоров

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