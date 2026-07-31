Мэр Нижнекамска призвал горожан «внимательно отнестись» к угрозе атаки БПЛА
Радмир Беляев отреагировал на введение МЧС режима угрозы атаки на город
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев призвал горожан «внимательно отнестись» к угрозе атаки БПЛА. Градоначальник написал об этом в своих аккаунтах в соцсетях.
— Дорогие нижнекамцы! Объявлена угроза атаки БПЛА на наш город. Прошу внимательно отнестись к предупреждениям и принять меры безопасности, — написал Беляев.
Напомним, в Нижнекамске и еще семи городах была объявлена угроза атаки БПЛА. Позже режим расширили на Казань и Зеленодольск.
На всей территории республики объявлена беспилотная опасность, все три татарстанских аэропорта временно приостановили работу.
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