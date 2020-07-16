«Расстреляли за 180 тысяч»: за экс-министром Татарстана пришли спустя 17 лет после убийства помощника депутата

Впервые статус подозреваемого в заказном убийстве Аглям Садретдинов получил еще в 2009 году

Судьбу бывшего главы Буинского района и экс-министра экологии республики сегодня решила Фемида. Советский райсуд Казани дал добро Следкому на отмену постановления о прекращении преследования Агляма Садретдинова. И сразу после заседания 68-летнего пенсионера задержали и доставили на новый допрос в качестве подозреваемого в заказном убийстве 2003 года. В деле фигурирует информация — услуги киллера оценили в 180 тысяч рублей.

Киллер и подстрекатель сдали заказчика еще 10 лет назад



«Не хватило политической воли», «спасло министерское кресло», — так в 2010 году комментировали в правоохранительных органах прекращение уголовного преследования министра экологии и природных ресурсов Агляма Садретдинова. Под суд за заказное убийство Рашида Садыкова, буинского активиста-предпринимателя и помощника депутата Госдумы Сергея Шашурина, отправились предполагаемый посредник и исполнители из ОПГ «Квартала».

Садыкова убили летом 2003 года выстрелами из пистолета во дворе собственного дома на улице Малой Набережной в Буинске. За несколько дней до этого скончался сторожевой пес Садыкова. Силовики полагают — его отравили, чтобы не мешал киллерам. Установлено — один из убийц заранее перелез через высокий забор и стал поджидать хозяина во дворе. Второй нажал кнопку звонка на воротах. Садыков вышел во двор, и его расстреляли. Преступники скрылись.

По горячим следам в 2003-м преступление раскрыть не удалось. Хотя версия заказа появилась в первые же дни. Садыков возглавлял местное общество по защите прав потребителей и регулярно предъявлял претензии местным властям, а еще жаловался на криминальную обстановку в Буинском районе и «сращивание» преступности с органами власти. Районом в ту пору руководил депутат Госсовета республики Аглям Садретдинов. В 2007-м он получил назначение на пост министра.

А в 2009-м у силовиков появились новые зацепки — в ходе разработке группировок Ново-Савиновского района появилась информация об их причастности к расстрелу Садыкова в Буинске. Следователи и оперативники установили — непосредственным исполнителем заказа выступал участник группировки «Квартала» Виталий Токинов, а на преступление он пошел по просьбе Маскуда Назмиева. Последний еще тогда заявлял под протокол, что «решить проблему» с автором многих жалоб его попросил глава района.

Садретдинов получил статус подозреваемого, однако обвиняемым тогда не стал. Его дело прекратили за недоказанностью обвинений 4 июня 2010 года, посчитав, что причастность подтверждается лишь словами одного человека.

Ну а Токинова с Назмиевым осудили еще в 2010 году. Первого — за незаконный оборот оружия и убийство группой лиц из корыстных побуждений приговорили к 9 годам колонии строгого режима (после кассации этот срок был сокращен до 7 лет), второго — за подстрекательство к убийству наказали 4 годами колонии.

Дело о подписи министра суд закрыл за сроком давности

В 2020-м полиция и Следком вернулись к той истории и получили дополнительную информацию по заказу на убийство. Осужденные киллер с подстрекателем дополнили свои показания.

Стоит отметить, что министерский пост Аглям Садретдинов оставил еще в 2012 году, а в 2014-м успел побывать на скамье подсудимых по обвинению в превышении полномочий при подписании акта о выполнении госконтракта на 5,8 млн рублей. По госзаданию поставщик должен был закупить оборудование для комплекса утилизации и уничтожения биологических отходов, разработать проектно-сметную документацию и построить здание под комплекс на территории РКБ. На выходе планировалось ежечасно уничтожать 100 кг биоотходов, просроченных лекарств и отходов татарстанских клиник путем термического разложения в бескислородной атмосфере.

При проведении электронного аукциона министерство смогло сэкономить 4 млн рублей, однако на выходе получило неполный комплект оборудования, разборный павильон на территории другой больницы, возведенный без проекта и экспертизы. За присвоение 2,3 млн рублей по тому контракту условный срок получил бывший директор управления матобеспечения Минэкологии Ирек Садриев.

Дело Садретдинова Приволжский райсуд Казани прекратил шесть лет назад по нереабилитирующим основаниям — за истечением сроков давности. Сам министр не возражал, хотя ранее настаивал на своей невиновности. Тогда в суде его защищали два известных казанских адвоката Аскар Пономарев и Равиль Туктаров.

По данным «Реального времени», в новом старом деле об убийстве бывший министр снова доверил свою защиту Туктарову.

Задержание на выходе из зала суда

Сегодня к 9 часам утра пенсионер Аглям Садретдинов и его адвокат прибыли на заседание в Советский райсуд Казани, назначенное по ходатайству руководителя первого отдела по особо важным делам Следкома по РТ Рамиля Билалова. Еще в конце июня он попросил у суда разрешения на отмену постановления следствия о прекращении дела экс-главы, поскольку с момента этого прекращения прошло уже больше года.

В суде ходатайство руководителя поддерживал следователь по особо важным делам Ильяс Ишмуратов. Не возражал и представитель прокуратуры Дмитрий Зайцев. Категорически против были сам бывший подозреваемый Аглям Садретдинов и его защитник Равиль Туктаров.

По данным источников «Реального времени», в суде прозвучала информация, что в 2010 году коллеги силовиков не дали надлежащую оценку всем обстоятельствам дела. Кроме того, была оглашена версия следствия о том, что «Садретдинов с конца 2002 года по июнь 2003 года склонял Назмиева к убийству» помощника депутата, и тот обратился с этим предложением к знакомому, озвучив «ценник» — 180 тысяч рублей для исполнителя. Желающим заработать оказался Токинов.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Эрнест Муртазин разрешил следователям отменить постановление о прекращении преследования Садретдинова. В итоге суд он покинул уже под конвоем и был препровожден на допрос в Следком. В ближайшее время силовики планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте ВИП-фигуранта.