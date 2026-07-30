Склонность россиян к сбережениям упала до минимума за 11 лет

По данным ЦБ, все меньше людей откладывают деньги про запас, что сильно тревожит регулятора и экспертов

Фото: Артем Дергунов

Доля россиян, предпочитающих копить деньги, снизилась до 47,9% — это минимальное значение за последние 11 лет. Наряду с этим граждан, которые тратят все заработанные деньги, стало больше — 32%, следует из данных ЦБ. Основные причины отсутствия накоплений — маленькая зарплата, наличие кредитов, включая ипотеку, и импульсивные покупки. При этом экономист Александр Разуваев считает, что совсем без накоплений жить нельзя. Как следует распоряжаться деньгами, чтобы сформировать сбережения, какая сумма денег должна быть в запасе и куда вкладывать накапливаемые средства — в материале «Реального времени».

В России снизилась доля граждан, предпочитающих копить деньги

Доля предпочитающих копить деньги россиян снизилась до 47,9% по состоянию на июль 2026 года. Это на 6,5% меньше, чем в аналогичном месяце 2025-го. Причем данный результат стал минимальным показателем с марта 2015 года. Одновременно в стране выросла доля граждан, которые тратят все заработанные деньги (+4,1% месяц к месяцу, до 32%), следует из отчета Центробанка РФ.

При этом среди тех, кто все-таки копит деньги, снизилась доля сторонников хранить сбережения на банковских вкладах — до 39% (-2% месяц к месяцу). Однако граждане стали чаще придерживаться стратегии частично копить деньги на депозитах, а частично — держать «наличкой»: до 12% (+2% м/м).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на это, объем средств, лежащих на депозитах физлиц (с учетом эскроу), достиг 70,45 трлн рублей по состоянию на 1 июня 2026 года. Это на 12,74% больше, чем в аналогичном месяце 2025-го (62,4 трлн), следует из аналитики ЦБ.

Более того, в начале текущего года в топ-10 регионов России по объему депозитов входили Москва (1,8 млн рублей, или примерно 11,5 номинального среднемесячного дохода москвичей), Санкт-Петербург (чуть больше 1 млн, 10,6 дохода), Ненецкий автономный округ (735 тыс., 4,7 дохода), Магаданская (701 тыс., 5 доходов) и Мурманская (600 тыс., 6,5 дохода) области, а также Камчатский край (596 тыс., 5,7 дохода), Сахалинская область (565 тыс., 5 доходов), Ямало-Ненецкий автономный округ (555 тыс., 3,4 дохода), Чукотский автономный округ (548 тыс., 2,8 дохода) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (504 тыс., 5,6 дохода).

Татарстан в данном топе занял лишь 26-е место. У жителей республики лежит в среднем 386,3 тыс. рублей на вкладе в перерасчете на душу населения. Данная сумма эквивалентна 5,6 номинальным среднемесячным доходам татарстанцев.

Россияне назвали шесть причин отсутствия сбережений

Основной причиной отсутствия сбережений россияне назвали недостаточный уровень дохода. Об этом заявили 60% опрошенных граждан. На втором месте — наличие потребительского кредита (30% респондентов), следует из результатов исследования Финансов Mail.

Четверть (24%) россиян не откладывают деньги из-за необходимости платить ипотеку, каждый пятый (19%) — из-за импульсивных покупок, а каждый шестой (16%) — в связи с большим количеством членов семьи. Еще у стольких же жителей страны (15%) не получается копить деньги на фоне нестабильных доходов, у 2% есть микрозайм, который мешает им на пути к финансовой стабильности, а у 1% участников опроса снизилось материальное благополучие из-за попадания на уловки мошенников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом мужчины регулярно откладывают деньги чаще женщин (27% и 21% соответственно). Однако 38% опрошенных представителей сильного пола не могут придерживаться подобной дисциплины, а 34% кладут часть денег в копилку нерегулярно.

В свою очередь, у 39% опрошенных женщин не получается сохранять часть заработанного, а 40% россиянок откладывают деньги не каждый месяц.

«Необходимо регулярно откладывать 10—15% от ваших доходов»

Накопления должен иметь каждый россиянин. Некая подушка финансовой безопасности необходима для страховки от непредвиденных случаев: болезнь, сокращение на работе и прочие форс-мажоры, отметил в беседе с «Реальным временем» вице-президент Гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев.



— Принято считать, что размер резерва должен составлять шесть ваших месячных доходов, однако, по моему мнению, сумма накоплений должна быть вдвое больше — в размере годового заработка. Чтобы сформировать такой запас денег, необходимо регулярно откладывать 10—15% от ваших доходов. Причем класть часть денег на депозит нужно сразу после получения зарплаты, — сказал собеседник издания.

Более того, в случае если у человека не получается формировать сбережения, он рекомендовал активно работать над повышением своих доходов, вплоть до смены работы, но «совсем без накоплений жить нельзя — мало ли что случится».

Реальное время / realnoevremya.ru

Для справки: по итогам 2025 года денежные доходы россиян составили 74,8 тыс. рублей в среднем. Это почти на 43% больше, чем потребительские расходы (52,3 тыс.), следует из данных Росстата.

При этом в зависимости от субъекта страны уровень доходов, как и расходов, существенно отличается. Например, доходы москвичей в 2025-м составили 167 тыс. рублей, а расходы — 98 тыс. (доходная часть на 70% превысила траты). У жителей Санкт-Петербурга средние доходы на 33% превышают расходы (104,4 тыс. и 78,4 тыс. соответственно). Тем временем в Татарстане доходы жителей составили 74,5 тыс. рублей. Это на 38,2% больше, чем потребительские расходы татарстанцев (53,8 тыс. рублей).

«Сейчас доход по банковским вкладам компенсирует инфляцию»

Надежным инструментом для вложения сбережений являются банковские вклады и облигации федерального займа, которые можно приобрести на Мосбирже. Об этом «Реальному времени» сообщил профессор экономического факультета МГУ, доктор экономических наук и главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов.

Он также развеял миф о том, что «копить невыгодно в связи с высокой инфляцией». По его словам, на сегодняшний день ставки по банковским депозитам превышают темпы обесценивания рубля.



— У нас были периоды довольно долгие, когда процент по депозитам действительно не покрывал инфляцию. Однако сейчас, поскольку Центробанк установил крайне завышенную ключевую ставку по сравнению с инфляцией, доход по банковским вкладам компенсирует инфляцию, так как банки, устанавливая процент, ориентируются на «ключ» ЦБ, — объяснил экономист.

При этом он подчеркнул, что получить максимально возможную ставку по вкладам получится не у всех россиян, поскольку в этом случае надо соответствовать ряду условий банка, что не всегда возможно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается облигаций, то у них фактическая доходность на 1—2% превышает ставки по вкладам, добавил Колганов.

Еще одна особенность покупки облигаций — отсутствие условий по вносимым суммам. Так, облигации можно покупать поштучно, а цены на данные бумаги начинаются от 1 тыс. рублей, выяснил корреспондент «Реального времени», проанализировав данные на Мосбирже.

скриншот брокерского приложения

Вкладывать деньги в другие финансовые инструменты — более опасная история. Например, риск инвестирования в российские акции связан с текущей нестабильностью фондового рынка, обратил внимание Александр Разуваев.