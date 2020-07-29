Липский Валерий Андреевич
Общая информация
Родился 8 июня 1977 году в городе Тамбов.
Образование
Окончил Военный университет Министерства обороны РФ (1999г.).
Трудовая деятельность
С 1999 по 2004 гг. — работал следователем, старшим следователем военной прокуратуры гарнизона Видяево.
С 2004 по 2007 гг. — старший следователь, следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел, убийств и бандитизма прокуратуры Московской области, заместитель Истринского городского прокурора.
С 2007 по 2016 гг. — руководитель следственный отдел по городу Истра следственного управления (впоследствии Главного следственного управления) по Московской области.
С 2016 по 2019 гг — руководитель следственного отдела по городу Мытищи Главного следственного управления СК РФ по Московской области. С 2019 по 2020 г. — заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
С 2020 г. — руководитель следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г.Казань, ул. Большая Красная, 39
- Телефон: (843) 221-74-14
- Сайт: https://tatarstan.sledcom.ru/about/head/item/1437031/
Дата последнего обновления: 29.07.2020