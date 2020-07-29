Липский Валерий Андреевич

Общая информация

Родился 8 июня 1977 году в городе Тамбов.

Образование

Окончил Военный университет Министерства обороны РФ (1999г.).

Трудовая деятельность

С 1999 по 2004 гг. — работал следователем, старшим следователем военной прокуратуры гарнизона Видяево.

С 2004 по 2007 гг. — старший следователь, следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел, убийств и бандитизма прокуратуры Московской области, заместитель Истринского городского прокурора.

С 2007 по 2016 гг. — руководитель следственный отдел по городу Истра следственного управления (впоследствии Главного следственного управления) по Московской области.

С 2016 по 2019 гг — руководитель следственного отдела по городу Мытищи Главного следственного управления СК РФ по Московской области. С 2019 по 2020 г. — заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан.

С 2020 г. — руководитель следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан.

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