Список персон

Липский Валерий Андреевич

Гос. ведомства, Органы федеральной власти
Липский Валерий Андреевич
Фото: tatarstan.sledcom.ru/

Общая информация

Родился 8 июня 1977 году в городе Тамбов.

Образование

Окончил Военный университет Министерства обороны РФ (1999г.).

Трудовая деятельность

С 1999 по 2004 гг. — работал следователем, старшим следователем военной прокуратуры гарнизона Видяево.
С 2004 по 2007 гг. — старший следователь, следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел, убийств и бандитизма прокуратуры Московской области, заместитель Истринского городского прокурора.
С 2007 по 2016 гг. — руководитель следственный отдел по городу Истра следственного управления (впоследствии Главного следственного управления) по Московской области.
С 2016 по 2019 гг — руководитель следственного отдела по городу Мытищи Главного следственного управления СК РФ по Московской области. С 2019 по 2020 г. — заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
С 2020 г. — руководитель следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г.Казань, ул. Большая Красная, 39
  • Телефон: (843) 221-74-14
  • Сайт: https://tatarstan.sledcom.ru/about/head/item/1437031/

Дата последнего обновления: 29.07.2020

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