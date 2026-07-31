Все три аэропорта в Татарстане временно приостановили работу
Ограничения в аэрогаванях Казани, Нижнекамска и Бугульмы введены в целях обеспечения безопасности полетов
Все три аэропорта в Татарстане временно приостановили работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения в аэрогаванях Казани, Нижнекамска и Бугульмы введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Напомним, с 02:39 на территории Татарстана действует режим беспилотной опасности.
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