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Все три аэропорта в Татарстане временно приостановили работу

03:05, 31.07.2026

Ограничения в аэрогаванях Казани, Нижнекамска и Бугульмы введены в целях обеспечения безопасности полетов

Все три аэропорта в Татарстане временно приостановили работу
Фото: Дарья Пинегина

Все три аэропорта в Татарстане временно приостановили работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения в аэрогаванях Казани, Нижнекамска и Бугульмы введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Напомним, с 02:39 на территории Татарстана действует режим беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин

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