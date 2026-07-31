Все три аэропорта в Татарстане временно приостановили работу

Ограничения в аэрогаванях Казани, Нижнекамска и Бугульмы введены в целях обеспечения безопасности полетов

Фото: Дарья Пинегина

Все три аэропорта в Татарстане временно приостановили работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения в аэрогаванях Казани, Нижнекамска и Бугульмы введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Напомним, с 02:39 на территории Татарстана действует режим беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин