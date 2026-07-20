Слезы Месси и торжество Испании: а был ли финал ЧМ-2026 скучным?

«Фурия Роха» вернула себе трофей спустя 16 лет! А капитан Аргентины не сдержал эмоций

Чемпионат мира по футболу в Северной Америке официально завершен. Сборная Испании стала победителем мундиаля, обыграв в финале Аргентину (1:0). Чем запомнился главный матч турнира — в материале «Реального времени».

Финал чемпионата мира — всегда больше чем просто матч

Финал чемпионата мира — это всегда больше чем просто матч. Даже далекий от футбола человек в этот день хочет прочувствовать свою причастность к грандиозному событию. Бары переполнены людьми, каждый второй в своих социальных сетях делится тем, что он тоже у экрана и тоже переживает искренне за какую-то из сборных, пусть и не зная даже половины стартового состава.

скриншот с сайта fifa.com

Финал между Аргентиной и Испанией вряд ли был предсказуем до начала мундиаля. Да, никто не сомневался в силе этих футбольных до мозга и костей стран. Тем не менее много предпочтений отдавалось в сторону тех же Франции или Англии. Но эти коллективы уже устроили свой голевой фестиваль в ночь с субботы на воскресенье с фантастическими и сумасшедшими 4:6.

То, что матч Аргентины и Испании получится совсем противоположным, — читалось и прогнозировалось. Слишком многое на кону было как для одних, так и для других.

Ямаль и Месси — настоящее и будущее футбола!

Перед началом игры достаточно внимания уделялось той самой фотографии Лионеля Месси, купающего Ламина Ямаля. У великого поэта Федора Тютчева есть замечательные строки: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется».



И, наверное, Лионель Месси в далеком 2007 году, позируя рядом с ванночкой, в которой был Ямаль, даже близко не мог предположить, что спустя 19 лет этот грудничок будет его главной преградой на пути ко второму подряд золоту на чемпионатах мира.

Для понимания: в истории футбола лишь двум сборным удавалось дважды подряд брать трофей мундиаля. Первый раз это сделала Италия в 1934 и 1938 годах. А чуть позже Бразилия с легендарным Пеле повторила это достижение в 1958 и 1962 годах.

Лионель Месси на фоне печального выступления сборной Португалии с Криштиану Роналду мог окончательно расставить все точки над «и» в их гонке спортивного величия.

Худший матч Аргентины на этом чемпионате мира

Но планы у футбольного Бога получились несколько иными. Аргентина провела, пожалуй, худший матч на этом ЧМ, не нанеся ни одного удара в створ по воротам Испании. Конечно, здесь большая заслуга в первую очередь самих футболистов Луиса де ла Фуэнте, которые в буквальном смысле перекрыли кислород аргентинцам. Еще в полуфинале с Францией Испания показала, как она может закрыть центр поля, доминировать и лишать соперника скорости.

Футбол Аргентины напоминал хаос — бессмысленный и беспощадный. Команда Лионеля Скалони много суетилась с мячом и не могла предложить никакой конкретики в атаке. Испанцы лучше контролировали мяч, были острее, содержательнее. Тем не менее и им не удавалось распечатать ворота Эмилиано Мартинеса.

Футбол в минувший вечер от двух сильнейших сборных мундиаля объективно не мог порадовать людей, которые, возможно, впервые сели за просмотр лучшей игры с мячом. Поэтому шоу с мировыми звездами в перерыве не выглядело чем-то таким, что кажется бессмысленным в замечательный футбольный вечер.

Великолепная Шакира, танцующая грациозно, изящно и легко в 49 лет, BTS в полном составе с потрясающим вокалом и хореографией, Джастин Бибер, выступающий с одной гитарой в стиле Эда Ширана и нежной лиричной композицией, — все это было очень к месту. Шоу оправдало себя, хотя для российской аудитории подобные перформансы все еще воспринимаются диковинно.

Почему Месси взъелся на Кукурелью?

Сценарий игры диктовал прямо и недвусмысленно: основным временем дело не закончится. И, возможно, мы бы с вами увидели еще более напряженную развязку. Если бы не удаление Энцо Фернандеса…

Хавбек «Челси» буквально несколько дней назад находился в статусе национального героя. Именно он начал невероятный камбэк Аргентины в полуфинале с Англией (2:1), забив дальним ударом. Грубо сфолив на защитнике Пау Кубарси так, что испанский защитник сделал в воздухе несколько кульбитов, Фернандес заработал вторую желтую карточку. А первую, к слову, Энцо получил за необязательные разговоры минутами ранее. Из героя в антигероя Аргентины полузащитник превратился в считанные мгновения.

Нельзя сказать, что это сразу обрекло Месси и компанию на поражение, но было очевидно, что сдюжить в дополнительное время вдесятером против напирающей Испаний команде Скалони будет ой как тяжело. Аргентинцы потратили много в первую очередь эмоциональных сил на этом чемпионате мира. Каждый матч в плей-офф — испытание, мучение, которое Аргентина проходила, превозмогая себя. Удаление Фернандеса было очередной медной трубой, которую коллективу Лионеля Скалони надо было как-то обуздать.



Нервы от такого рока судьбы начали сдавать даже у Лионеля Месси. Его стычка с Марком Кукурельей, в результате которой капитан Аргентины настоятельно просил удалить испанского латераля за слова, сказанные с полузакрытым ртом, — это не столько жалобы или ябедничество, сколько обращение к справедливости, надежде, что финал не закончится так печально, когда одна сборная проиграет просто потому, что физически просядет, обороняясь вдесятером против лучшей в мире атаки.

Аргентину похоронил Торрес. Тот самый, игру которого беспощадно критиковал даже его дедушка

Почуяв запах крови, испанцы начали наседать. Гол был лишь делом времени. И на 106-й минуте «Фурия Роха» торжествовала. И ведь забил Ферран Торрес! Пожалуй, самый критикуемый футболист этой сборной Испании. Человек даже от родного деда слышал неприятные вещи в свой адрес. И тут он своим голом приносит Испании первое золото чемпионата мира за 16 лет. Как тут не верить в футбольного Бога и некие закономерности.

После матча Торрес в интервью так и сказал: «Бог видит все, он воздал мне, потому что знал, что я это заслуживаю!»

К испанцам можно относиться по-разному. Не любить, ненавидеть их в силу определенных причин, предпочтений. Но не согласиться с тем, что это на данный момент самая сильная сборная, невозможно. Испания стабильнее остальных грандов провела этот мундиаль, пропустила за весь турнир всего лишь один мяч. Притом что сборная у де ла Фуэнте — фактически вчерашние школьники. Но когда эти школьники надевают бутсы, они становятся лучшими футбольными мастерами, стоимостью в десятки, а то и сотни миллионов евро.

Месси сделал для Аргентины все, что мог, и даже больше

Увы, последний полет Месси не ознаменовался эффектной победой на второй ЧМ подряд. Так бы он вообще завершал карьеру в сборной, как настоящая рок-звезда. Но даже без второго подряд золота мундиаля Лионель Месси — лучший игрок в истории футбола. В отношении этого игрока принято говорить, что он достиг всех вершин лишь талантом. Слово профессионализм в адрес Месси — будто бы лишнее.

А теперь вспомните его слезы после получения серебряной медали. Лионель Месси хотел заплакать навзрыд, но понимал, что сотни телекамер на стадионе в эти минуты снимают только его. Характер Аргентины на этом ЧМ — это и есть чемпионский характер Месси. Сколько он пахал в тренажерном зале, занимался с диетологами после поражения Германии в финале ЧМ в Бразилии в 2014 году. Сколько боли ему пришлось пережить после проигранных финалов на Копа Америка. Но он забрал свое! Выиграл все возможные трофеи не только с клубом, но и со сборной.

Ему хотелось уйти красиво, потому что в 39 лет уже физически сложно выдерживать тот футбол, который диктуют ведущие европейские сборные. Но вопреки разговорам о возрасте, он провел свой лучший чемпионат мира в 2026 году! И он сам это прекрасно осознает. Проиграв Испании в финале, он был наполнен обидой не за себя, а за молодых партнеров, таких как Джулиано Симеоне, которые, может, уже никогда и не будут так близки к трофею ЧМ.

Месси оставил бессмертное наследие для этой сборной Аргентины. Он сделал для нее слишком многое, и даже больше.