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Угроза атаки БПЛА отменена в Казани и Набережных Челнах

07:33, 31.07.2026

Жителям по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги

Угроза атаки БПЛА отменена в Казани и Набережных Челнах
Фото: скриншот приложения МЧС

В Казани и Набережных Челнах отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Жителям Казани и Набережных Челнов по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Угроза атаки БПЛА сохраняется в четырех городах Татарстана — в Зеленодольске, Нижнекамске, Елабуге и Заинске. Все три татарстанских аэропорта остаются закрытыми.

На всей территории Татарстана сохраняется режим беспилотной опасности, введенный в 02:39 мск.

Зульфат Шафигуллин

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