Угроза атаки БПЛА отменена в Казани и Набережных Челнах
Жителям по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги
В Казани и Набережных Челнах отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Жителям Казани и Набережных Челнов по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги.
Угроза атаки БПЛА сохраняется в четырех городах Татарстана — в Зеленодольске, Нижнекамске, Елабуге и Заинске. Все три татарстанских аэропорта остаются закрытыми.
На всей территории Татарстана сохраняется режим беспилотной опасности, введенный в 02:39 мск.
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