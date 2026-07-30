Глава Удмуртии Абрамова заявила об атаке БПЛА на местное предприятие

Ранее сообщалось о возгорании на логистическом складе Wildberries в Сарапуле Удмуртской республики

Глава Удмуртии Ольга Абрамова заявила об атаке беспилотников на местное предприятие. Это первое обращение врио губернатора республики после назначения на пост.

Абрамова уточняет, что пострадавших после атаки БПЛА нет, оперативные службы работают на месте происшествия.

— Друзья, хотелось бы начать этот день иначе, но ситуация на текущий момент такова. Одно из предприятий в Удмуртской Республике подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления, — заявила Абрамова в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее сообщалось о возгорании на логистическом складе Wildberries в Сарапуле Удмуртской республики.

Напомним, что в среду губернатор Удмуртии Александр Бречалов ушел в отставку с занимаемой должности. Вакантный пост заняла Ольга Абрамова.

Утро оказалось неспокойным и для других регионов: в восьми городах Татарстана объявлялась угроза атаки БПЛА, а в Пензенской области после удара беспилотников загорелся еще один логистический центр Wildberries, откуда эвакуировали порядка 200 человек.





Зульфат Шафигуллин