Склад Wildberries в Пензенской области был атакован 15 БПЛА

Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил о массированной атаке на логистический центр

Логистический центр Wildberries в Пензенской области был атакован 15 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Глава Пензенской области посетил место происшествия. По итогам атаки четыре человека пострадали, на самом объекте возник пожар.

— Информирую о принятых мерах по ликвидации последствий вражеской атаки на Пензу, которая случилась рано утром. Несколько БПЛА удалось сбить на подлете к городу, однако 15 достигли логистического центра, — заявил Мельниченко в своем канале в «Максе».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, в четверг были атакованы сразу два склада Wildberries — в Сарапуле (Удмуртская Республика) и Пензенской области.



Зульфат Шафигуллин