Склад Wildberries в Пензенской области был атакован 15 БПЛА
Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил о массированной атаке на логистический центр
Логистический центр Wildberries в Пензенской области был атакован 15 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
Глава Пензенской области посетил место происшествия. По итогам атаки четыре человека пострадали, на самом объекте возник пожар.
— Информирую о принятых мерах по ликвидации последствий вражеской атаки на Пензу, которая случилась рано утром. Несколько БПЛА удалось сбить на подлете к городу, однако 15 достигли логистического центра, — заявил Мельниченко в своем канале в «Максе».
Напомним, в четверг были атакованы сразу два склада Wildberries — в Сарапуле (Удмуртская Республика) и Пензенской области.
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