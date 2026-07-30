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Происшествия

Склад Wildberries в Пензенской области был атакован 15 БПЛА

12:40, 30.07.2026

Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил о массированной атаке на логистический центр

Логистический центр Wildberries в Пензенской области был атакован 15 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Глава Пензенской области посетил место происшествия. По итогам атаки четыре человека пострадали, на самом объекте возник пожар.

— Информирую о принятых мерах по ликвидации последствий вражеской атаки на Пензу, которая случилась рано утром. Несколько БПЛА удалось сбить на подлете к городу, однако 15 достигли логистического центра, — заявил Мельниченко в своем канале в «Максе».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, в четверг были атакованы сразу два склада Wildberries — в Сарапуле (Удмуртская Республика) и Пензенской области.

Зульфат Шафигуллин

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Происшествия

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