Над Татарстаном сбили вражеский БПЛА — сводка Минобороны

Количество сбитых беспилотников не уточняется

Над территорией Татарстана сбит вражеский беспилотник, сообщается в утренней сводке Минобороны РФ.

В ведомстве не уточняют точное количество уничтоженных над республикой БПЛА. Всего за ночь над Россией и акваториями Азовского и Черного морей сбито 295 беспилотников, в том числе над соседней с Татарстаном Чувашией.

Ранее в пяти городах Закамья объявлялась угроза атаки БПЛА. С 04:30 мск в Татарстане действует режим беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин