Над Татарстаном сбили вражеский БПЛА — сводка Минобороны
Количество сбитых беспилотников не уточняется
Над территорией Татарстана сбит вражеский беспилотник, сообщается в утренней сводке Минобороны РФ.
В ведомстве не уточняют точное количество уничтоженных над республикой БПЛА. Всего за ночь над Россией и акваториями Азовского и Черного морей сбито 295 беспилотников, в том числе над соседней с Татарстаном Чувашией.
Ранее в пяти городах Закамья объявлялась угроза атаки БПЛА. С 04:30 мск в Татарстане действует режим беспилотной опасности.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».