«Меня депортировали из Казани. Не нашлось места»: онкобольного экс-главу Ассоциации МСБ оставили за решеткой

Осужденных по делу о бюджетных хищениях обвинили в затягивании апелляции ради зачета сроков

Фото: Ирина Плотникова

Бывший президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин останется под стражей как минимум еще на пару месяцев. Сегодня Верховный суд РТ решил, что наличие онкологического диагноза и ходатайство прокурора Татарстана Илдуса Нафикова не основание смягчать меру пресечения осужденному к 7 годам колонии до решения апелляционной инстанции по жалобам на приговор. Тем временем их рассмотрение не могут начать уже четыре месяца, передает журналист «Реального времени».

«Надо было проситься в теплую страну!»



Ради этого дела Верховному суду Татарстана пришлось выйти на связь с тремя следственными изоляторами. В камере СИЗО-1 Казани разместили шестерых мужчин, включая Хайдара Халиуллина. В камере СИЗО-2 в одиночестве находилась Вероника Мирзагалямова. Ее подругу больше месяца назад перевели из Татарстана.

«Конец географии! Тут такие ужасные прогулочные дворики! Зато есть баня», — рассказала об условиях в СИЗО-1 Оренбурга осужденная Марина Халиуллина по видеоселектору, отвечая на вопросы мужа и других знакомых. Рассказала, что после этапирования из Казани сменила уже пять камер изолятора: «Зато камеры здесь поменьше, и курят поменьше, в туалете. Вчера меня перевели в четырехместную, а то я уже кашлять стала».

«Конец географии! Тут такие ужасные прогулочные дворики! Зато есть баня», — рассказала об условиях в СИЗО-1 Оренбурга осужденная Марина Халиуллина по видеоселектору, отвечая на вопросы мужа и других знакомых

— Марина, а зачем тебя выслали? — поинтересовался один из соседей Хайдара Халиуллина по «клетке» в СИЗО-1.

— Меня депортировали из Казани. Не нашлось места для меня там, — отвечала она.

— Надо было проситься куда-то в теплую страну, — пошутили мужчины.

— Это все впереди.

Напомним, больше года назад — 8 ноября 2019-го, Вахитовский райсуд Казани вынес приговор по делу о хищениях по программе поддержки предпринимательства «Лизинг-грант» путем лоббирования своих фирм-«пустышек». Из 23 подсудимых без наказания не остался ни один: 14 получили условные сроки от 2,5 до 4 лет, девятерых приговорили к отправке в колонию общего режима на срок от 3 до 7 лет.



Райсуд посчитал доказанным причастность обвиняемых к хищениям и покушениям на таковые, однако снизил размер реального ущерба с 22 до 17 млн рублей. При этом по 33 эпизодам главный фигурант дела, Хайдар Халиуллин, был оправдан — это три эпизода мошенничества, пять покушений на таковое и 25 эпизодов подделки документов и легализации средств. Тем не менее его приговорили к 7 годам, его супруга получила на год меньше.

Отсрочку исполнения приговора суд предоставил лишь Диляре Шайдуллиной — до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

По 33 эпизодам главный фигурант дела Хайдар Халиуллин был оправдан

Кто затягивает процесс

Первое заседание апелляционной инстанции по жалобам на приговор о распиле грантов состоялось в начале сентябре. Его результатом стал возврат дела в Вахитовский райсуд Казани для устранения замечаний осужденного директора ООО «Мерлин» Александра Минько на протокол судебного заседания. В октябре дело вернулось в Верховный суд Татарстана, но намеченное заседание было отложено по причине болезни судьи.

Не обошлось без форс-мажора и сегодня — на втором часу заседания на 40 минут пропала видео-конференц-связь с СИЗО-1. Выяснилось, связь переключил на себя один из вышестоящих судов. Соединение восстановили, но до рассмотрения претензий к приговору так и не дошли.

Основанием для объявления очередного перерыва стало ходатайство осужденного частного предпринимателя Михаила Проскурякова. Он заявил, что не получил от райсуда дополнений к апелляционным жалобам трех фигурантов дела, а также определение ВС РТ о возврате дела и протокол к нему. Чтобы не нарушать право на защиту, суд отложил заседание на 2 недели.

Отсутствие представителя потерпевшего Министерства экономики РТ и двух условно осужденных, желавших участвовать в апелляции, не стало основанием для объявления перерыва

«Сколько можно уже? Хватит. Я понимаю, вы время тянете — день за полтора...» — адресовала свое недовольство в мужскую камеру казанского СИЗО «депортированная» Халиуллина уже после заседания. Напомним, каждый день пребывания в изоляторе до вступления приговора в силу будет зачтен за полтора дня колонии общего режима.

При этом отсутствие представителя потерпевшего Министерства экономики РТ и двух условно осужденных, желавших участвовать в апелляции, не стало основанием для объявления перерыва.

Что стоит за отказом Верховного суда РТ Нафикову?

В то же время Верховный суд Татарстана успел рассмотреть ходатайство прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, направленное еще в июне 2020 года. Глава надзорного ведомства просил отпустить под подписку осужденного экс-президента АМСБ до вступления его приговора в силу. Ключевым аргументом в пользу смягчения ареста стало состояние здоровья осужденного экс-главы бизнес-сообщества. По словам адвоката Павла Мазуренко, еще в январе у его клиента выявили тяжелое онкологическое заболевание.



Представитель прокуратуры республики Лилия Цеханович напомнила о ходатайстве Нафикова

Сегодня Верховному суду РТ о ходатайстве Нафикова напомнила представитель прокуратуры республики Лилия Цеханович. И тут оказалось, что искомый документ в зале суда отсутствует. Вскоре он был доставлен в зал, и Цеханович поддержала позицию шефа. Солидарен с ней был и гособвинитель по делу, старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Степан Спиридонов.

Адвокат осужденного Павел Мазуренко озвучил аналогичное ходатайство. Причем за свободу больному Халиуллину «проголосовали» остальные осужденные и их адвокаты.

«Я-то, конечно, поддерживаю. Мне тут сейчас плохо. Нужно лечиться», — сообщил суду сам Хайдар Халиуллин.

«Мне тут сейчас плохо. Нужно лечиться», — сообщил суду Хайдар Халиуллин

Присутствовавшие в зале представители Ассоциации малого и среднего бизнеса уже строили планы на встречу друга из СИЗО, но не тут-то было. Апелляционная тройка провела в совещательной комнате около 20 минут и не нашла оснований для изменения меры пресечения. Ходатайства прокурора РТ и адвоката Мазуренко отклонили, сообщив, что решение по ним будет вынесено вместе с окончательным по поступившим апелляционным жалобам.

В прокуратуре Татарстана комментировать такой результат не стали. А источники «Реального времени» в адвокатском сообществе предположили, что за сегодняшним решением апелляционной инстанции может последовать серьезное смягчение приговора, в том числе главному фигуранту.

Присутствовавшие в зале представители Ассоциации малого и среднего бизнеса уже строили планы на встречу друга из СИЗО...

Сегодня же Верховный суд РТ отклонил другое ходатайство защиты Халиуллина — об истребовании решения Советского райсуда Казани по досудебщику дела «Лизинг-гранта» Тимуру Аюпову, бывшему соратнику и помощнику экс-президента АМСБ. В начале ноября райсуд отказал Аюпову в досрочном погашении условной судимости, причем на заседании досудебщик заявил, что ущерб от его личных действий оценивается лишь в 400 тысяч рублей. Вот только не возместил он ни рубля. А ведь ранее признал вину во всех 54 эпизодах дела и хищениях на 21 млн 788 тысяч рублей — даже тех, по которым суд позже оправдал Халиуллина.

В заседании объявлен перерыв до 23 декабря.