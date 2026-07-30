В Татарстане легковушка врезалась в автобус с детьми, есть пострадавшие

В автобусе ехала детская хоккейная команда

Фото: прокуратура РТ

В четверг на автодороге Казань — Оренбург — Боровое Матюшино в Лаишевском районе Татарстана водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Ford, перевозившим детскую хоккейную команду. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Судя по опубликованным кадрам, от удара автобус вылетел с дороги и опрокинулся на бок. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения передней части.

— Для выяснения обстоятельств произошедшего и координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов, — говорится в сообщении.

Ход проверки взят на контроль.

Ранее сообщалось, что в Новошешминском районе в ДТП погибли два человека.

Никита Егоров